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Сердце в зоне риска: одна ошибка после пробуждения может закончиться сосудистой катастрофой

Здоровье

Утренняя привычка курить сразу после пробуждения значительно повышает вероятность сердечно-сосудистых катастроф из-за естественных физиологических процессов в организме, рассказал Pravda.Ru кандидат медицинских наук, врач клинический фармаколог и кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, период с четырех до десяти часов утра является самым опасным временем для работы сердца и сосудов.

Боль в сердце
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Специалист отметил, что в ранние часы тело человека переходит из состояния покоя в режим активности, что сопровождается ростом уровня кортизола и других гормонов. Это создает значительную нагрузку на кровеносную систему. Подобный утренний ритуал крайне негативно сказывается на состоянии дыхательных путей и сердечной мышцы.

Кондрахин подчеркнул, что никотин провоцирует спазм сосудистого русла в тот момент, когда сердечно-сосудистая система и без того находится в уязвимом состоянии. На этом фоне даже у молодых людей возможен внезапный сердечный приступ, спровоцированный резким сужением артерий.

"И вот если к этому добавляется курение, то это, конечно, ухудшает ситуацию, потому что никотин вызывает спазм сосудов, влияет на сосудистое русло и дополнительно нагружает дыхательную систему. Получается такое совмещение факторов: с одной стороны естественная нагрузка утреннего пробуждения организма, с другой — внешнее воздействие в виде никотина, которое эту нагрузку еще усиливает", — пояснил он.

Врачи предупреждают, что постоянное воздействие токсичных веществ истощает компенсаторные возможности организма. Регулярный никотинов в крови меняет биохимию обмена веществ, не давая сосудам полноценно расслабиться. Кардиолог добавил, что курение в утренние часы становится детонатором для патологических процессов в легких и сосудах.

"Утром организм и так работает не в самом легком режиме, а курение становится дополнительным неблагоприятным фактором, который серьезно усугубляет общее состояние сосудов и системы дыхания", — подчеркнул кардиолог.

Помимо прямого влияния никотина, серьезную угрозу представляют и продукты горения. Врачи напоминают, что повреждение дыхательной системы часто происходит незаметно, проявляясь уже в виде хронических заболеваний. При этом использование альтернативных способов доставки никотина не решает проблему — в паре электронных устройств нередко содержатся опасные аллергены и токсины, разрушающие легочную ткань.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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