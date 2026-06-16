Наследственный кошмар с мигренью: современная фармакология нашла способ купировать тяжелые боли

Российские специалисты расширили арсенал борьбы с мигренью: в стране официально зарегистрировали препараты группы гепантов. Они направлены на эффективное предотвращение и купирование интенсивных болевых приступов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Мужчина с болью в голове

Как отмечает заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова, мигрень часто передается по наследству и связана с перевозбуждением нейронов тригемино-васкулярной системы и избытком белка CGRP, который провоцирует воспаление и болезненные реакции структур мозга.

При легких и умеренных формах заболевания неврологи зачастую советуют использовать доступные нестероидные противовоспалительные средства, пишет Газета.Ru. Однако для терапии тяжелых состояний требуются более специализированные методы: от ботулинотерапии до приема триптанов, блокирующих нейропептиды. Важно помнить, что даже при использовании препаратов здоровье мозга зависит от общего образа жизни и когнитивной гигиены.

"При выборе терапии важно соблюдать баланс и не заниматься самолечением, так как бесконтрольный прием даже специализированных средств может спровоцировать лекарственно-индуцированную головную боль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт, медицинский эксперт Евгений Карташов.

Преимущества и ограничения современной фармакологии

Гепанты выделяются среди других лекарств механизмом действия: они блокируют рецепторы CGRP, останавливая развитие боли, но при этом обходят серотониновые рецепторы. Шевцова подчеркивает, что отсутствие сосудосуживающего эффекта делает эти препараты предпочтительным выбором для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

Несмотря на прогресс, неврологи предостерегают от превращения гепантов в стандарт для всех пациентов. Главными сдерживающими факторами остаются высокая стоимость и отсутствие необходимости в такой терапии при умеренных проявлениях болезни. В этих ситуациях классические НПВС продолжают демонстрировать достаточную результативность, и назначение дорогостоящих препаратов не является клинически оправданным.

Ответы на популярные вопросы о мигрени

Кому подходят препараты класса гептантов?

Они предназначены для пациентов с тяжелыми приступами, которым не помогают традиционные триптаны или у которых имеются противопоказания к сосудосуживающим препаратам.

В чем главное отличие гепантов от триптанов?

Гепанты блокируют рецепторы CGRP, не влияя на серотониновые рецепторы, что делает их более безопасными для сердечно-сосудистой системы.

Можно ли заменить визит к врачу приемом "Ибупрофена"?

НПВС эффективны только при легкой или умеренной боли, однако регулярная самодиагностика может замаскировать серьезную патологию, требующую специфического лечения.

Почему врачи не назначают гепанты каждому пациенту?

Основными причинами являются высокая цена и отсутствие клинической необходимости при купировании несильной боли, где достаточно привычных анальгетиков.

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