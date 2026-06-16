Наследственный кошмар с мигренью: современная фармакология нашла способ купировать тяжелые боли

Российские специалисты расширили арсенал борьбы с мигренью: в стране официально зарегистрировали препараты группы гепантов. Они направлены на эффективное предотвращение и купирование интенсивных болевых приступов.
Как отмечает заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова, мигрень часто передается по наследству и связана с перевозбуждением нейронов тригемино-васкулярной системы и избытком белка CGRP, который провоцирует воспаление и болезненные реакции структур мозга.
При легких и умеренных формах заболевания неврологи зачастую советуют использовать доступные нестероидные противовоспалительные средства, пишет Газета.Ru. Однако для терапии тяжелых состояний требуются более специализированные методы: от ботулинотерапии до приема триптанов, блокирующих нейропептиды. Важно помнить, что даже при использовании препаратов здоровье мозга зависит от общего образа жизни и когнитивной гигиены.
"При выборе терапии важно соблюдать баланс и не заниматься самолечением, так как бесконтрольный прием даже специализированных средств может спровоцировать лекарственно-индуцированную головную боль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт, медицинский эксперт Евгений Карташов.
Гепанты выделяются среди других лекарств механизмом действия: они блокируют рецепторы CGRP, останавливая развитие боли, но при этом обходят серотониновые рецепторы. Шевцова подчеркивает, что отсутствие сосудосуживающего эффекта делает эти препараты предпочтительным выбором для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.
Несмотря на прогресс, неврологи предостерегают от превращения гепантов в стандарт для всех пациентов. Главными сдерживающими факторами остаются высокая стоимость и отсутствие необходимости в такой терапии при умеренных проявлениях болезни. В этих ситуациях классические НПВС продолжают демонстрировать достаточную результативность, и назначение дорогостоящих препаратов не является клинически оправданным.
Они предназначены для пациентов с тяжелыми приступами, которым не помогают традиционные триптаны или у которых имеются противопоказания к сосудосуживающим препаратам.
Гепанты блокируют рецепторы CGRP, не влияя на серотониновые рецепторы, что делает их более безопасными для сердечно-сосудистой системы.
НПВС эффективны только при легкой или умеренной боли, однако регулярная самодиагностика может замаскировать серьезную патологию, требующую специфического лечения.
Основными причинами являются высокая цена и отсутствие клинической необходимости при купировании несильной боли, где достаточно привычных анальгетиков.
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