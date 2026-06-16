Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытый потенциал вашей ванной: как встроенные решения могут поменять все пространство
Море по карману: почему Каспий бьёт по кошельку конкурентов
Один стакан этого средства спасет пионы от слабых стеблей и блеклых лепестков в июне
От теплицы до журнального столика: 10 идей для дачи с использованием оконных рам
Маленькие спутники больше не смотрят на Землю: новый двигатель дал им путёвку в дальний космос
"Он. Она. Окно…": Театр Всеволода Шиловского под финал сезона дважды покажет известную комедию
Секретный язык кошек: 5 ароматов, которые заставляют вашего питомца нервничать
Всего 10 коржей и одна ночь ожидания: этот торт считают королем домашних десертов
Москва под мощнейшим ударом: падение обломков на энергообъект спровоцировало экстренные меры

Верный способ побороть бессонницу: привычный плод из супермаркета заменит аптечные препараты

Здоровье

Киви внезапно стал фаворитом в рекомендациях сомнологов. По данным The Mirror, регулярное употребление его перед сном помогает вырваться из лап бессонницы. Это не магия: фрукт содержит серотонин, который напрямую влияет на выработку мелатонина.

Киви
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Киви

Снотворное в кожуре: как это работает

Месячный эксперимент подтвердил: две штуки киви за час до сна сокращают время засыпания. Испытуемые реже просыпались ночью и чувствовали себя бодрее утром. В составе фрукта — высокая концентрация серотонина. Этот гормон радости днем ночью превращается в дирижера наших циклов сна. Если у человека вес стоит на месте, а живот растет, это часто симптом высокого кортизола, который киви помогает мягко сбалансировать через улучшение качества отдыха.

"Киви действительно содержит уникальную комбинацию веществ, но не стоит ждать чуда за один вечер. Накопительный эффект срабатывает только через 2-4 недели системного употребления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Антиоксиданты и фолаты против стресса

Витамин С, фолиевая кислота и витамин B в киви гасят воспалительные процессы, которые часто мешают нервной системе "отключиться". Низкий уровень фолатов в крови напрямую связывают с бессонницей. Особенно на это надо обратить внимание людей старшего возраста, у которых старость наступает раньше из-за дефицитов в питании. Киви закрывает эти дыры в рационе эффективнее БАДов.

Компонент киви Влияние на организм
Серотонин Регулирует фазы и глубину сна
Флавоноиды Снижают уровень системного воспаления
Витамин B Стабилизирует нервную проводимость

Для тех, кто страдает от метаболических нарушений, киви полезен низким гликемическим индексом. Это важно, так как миллионы людей находятся в шаге от диабета и боятся есть фрукты по вечерам. Киви не вызывает резких скачков сахара, что предотвращает ночные пробуждения от голода. Однако при наличии любой серьезной опасности привычных недомоганий стоит сначала проконсультироваться с профильным врачом.

"Важно понимать: киви не заменяет терапию, но служит отличным подспорьем для нормализации обмена веществ", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Гигиена сна: база и ошибки

Один фрукт не спасет ситуацию, если вы заливаетесь кофеином после обеда или изнуряете себя тренировками в полночь. Организму нужен режим. Совмещение киви с правильными привычками дает синергию. Например, если у вас ноги как свинец в жару, добавление плодов, богатых калием, поможет наладить лимфодренаж и быстрее уснуть. 

Ответы на популярные вопросы о киви перед сном

Сколько киви нужно съесть для эффекта?

Для коррекции качества сна исследователи рекомендуют съедать по два плода среднего размера за один-два часа до того, как отправиться в постель.

Можно ли есть киви с кожурой?

В кожуре концентрация антиоксидантов в три раза выше, чем в мякоти. Если ворсинки не раздражают слизистую, фрукт можно просто тщательно вымыть.

Поможет ли киви при хронической бессоннице?

Киви — это нутрициологическая поддержка, а не мощный транквилизатор. При тяжелых нарушениях он работает только как вспомогательный элемент терапии.

Вызывает ли киви привыкание?

Нет, это натуральный продукт. В отличие от аптечных препаратов, киви не нарушает естественную архитектуру сна и не дает "похмельного" эффекта утром.

Читайте также

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Проконсультируйтесь с врачом. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Провал сценария в Керченском проливе: единогласное решение судей пяти стран изменило статус моря
Юг
Провал сценария в Керченском проливе: единогласное решение судей пяти стран изменило статус моря
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Последние материалы
Один стакан этого средства спасет пионы от слабых стеблей и блеклых лепестков в июне
От теплицы до журнального столика: 10 идей для дачи с использованием оконных рам
Маленькие спутники больше не смотрят на Землю: новый двигатель дал им путёвку в дальний космос
"Он. Она. Окно…": Театр Всеволода Шиловского под финал сезона дважды покажет известную комедию
Секретный язык кошек: 5 ароматов, которые заставляют вашего питомца нервничать
Всего 10 коржей и одна ночь ожидания: этот торт считают королем домашних десертов
Москва под мощнейшим ударом: падение обломков на энергообъект спровоцировало экстренные меры
Мирное соглашение Трампа треснуло: Нетаньяху пообещал пойти на крайние меры против воли США
Верный способ побороть бессонницу: привычный плод из супермаркета заменит аптечные препараты
Эффект омоложения без уколов: как новые брови визуально убирают усталость и возраст
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.