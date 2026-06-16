Верный способ побороть бессонницу: привычный плод из супермаркета заменит аптечные препараты

Киви внезапно стал фаворитом в рекомендациях сомнологов. По данным The Mirror, регулярное употребление его перед сном помогает вырваться из лап бессонницы. Это не магия: фрукт содержит серотонин, который напрямую влияет на выработку мелатонина.

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Снотворное в кожуре: как это работает

Месячный эксперимент подтвердил: две штуки киви за час до сна сокращают время засыпания. Испытуемые реже просыпались ночью и чувствовали себя бодрее утром. В составе фрукта — высокая концентрация серотонина. Этот гормон радости днем ночью превращается в дирижера наших циклов сна. Если у человека вес стоит на месте, а живот растет, это часто симптом высокого кортизола, который киви помогает мягко сбалансировать через улучшение качества отдыха.

"Киви действительно содержит уникальную комбинацию веществ, но не стоит ждать чуда за один вечер. Накопительный эффект срабатывает только через 2-4 недели системного употребления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Антиоксиданты и фолаты против стресса

Витамин С, фолиевая кислота и витамин B в киви гасят воспалительные процессы, которые часто мешают нервной системе "отключиться". Низкий уровень фолатов в крови напрямую связывают с бессонницей. Особенно на это надо обратить внимание людей старшего возраста, у которых старость наступает раньше из-за дефицитов в питании. Киви закрывает эти дыры в рационе эффективнее БАДов.

Компонент киви Влияние на организм Серотонин Регулирует фазы и глубину сна Флавоноиды Снижают уровень системного воспаления Витамин B Стабилизирует нервную проводимость

Для тех, кто страдает от метаболических нарушений, киви полезен низким гликемическим индексом. Это важно, так как миллионы людей находятся в шаге от диабета и боятся есть фрукты по вечерам. Киви не вызывает резких скачков сахара, что предотвращает ночные пробуждения от голода. Однако при наличии любой серьезной опасности привычных недомоганий стоит сначала проконсультироваться с профильным врачом.

"Важно понимать: киви не заменяет терапию, но служит отличным подспорьем для нормализации обмена веществ", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Гигиена сна: база и ошибки

Один фрукт не спасет ситуацию, если вы заливаетесь кофеином после обеда или изнуряете себя тренировками в полночь. Организму нужен режим. Совмещение киви с правильными привычками дает синергию. Например, если у вас ноги как свинец в жару, добавление плодов, богатых калием, поможет наладить лимфодренаж и быстрее уснуть.

Ответы на популярные вопросы о киви перед сном

Сколько киви нужно съесть для эффекта?

Для коррекции качества сна исследователи рекомендуют съедать по два плода среднего размера за один-два часа до того, как отправиться в постель.

Можно ли есть киви с кожурой?

В кожуре концентрация антиоксидантов в три раза выше, чем в мякоти. Если ворсинки не раздражают слизистую, фрукт можно просто тщательно вымыть.

Поможет ли киви при хронической бессоннице?

Киви — это нутрициологическая поддержка, а не мощный транквилизатор. При тяжелых нарушениях он работает только как вспомогательный элемент терапии.

Вызывает ли киви привыкание?

Нет, это натуральный продукт. В отличие от аптечных препаратов, киви не нарушает естественную архитектуру сна и не дает "похмельного" эффекта утром.

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