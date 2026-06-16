Гель-лак скрывает опасность: 5 ошибок в уходе, которые незаметно разрушают ваши ногти

Стойкое полимерное покрытие кардинально меняет правила ежедневного ухода за руками. В отличие от обычного лака, гель-лак создает на поверхности пластины герметичный панцирь, который не пропускает питательные вещества извне. Это означает, что привычные маски и ванночки между визитами в салон становятся бесполезными для самой пластины, но остаются критически важными для окружающих ее мягких тканей.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Белова is licensed under publiс domain Натуральные ногти

Грамотное содержание рук в порядке в период носки покрытия требует особого внимания к деталям, от которых зависит не только эстетика, но и здоровье. Если нарушить целостность этого "щита", под него неизбежно попадет влага, становясь идеальной средой для размножения патогенов. Чтобы безопасный маникюр оставался таковым до следующей коррекции, необходимо придерживаться простых, но строгих правил эксплуатации.

Проверка герметичности покрытия

Первоочередная задача обладательницы стойкого маникюра — контроль целостности полимерного слоя. Визуальный осмотр рекомендуется проводить раз в несколько дней при ярком освещении.

Особое внимание стоит уделять торцам и зоне стыка покрытия с кожей. Любая трещина или отслойка размером более миллиметра сигнализирует о том, что идеальная форма ногтей перестала быть защитой.

"Если вы заметили признаки разгерметизации, не пытайтесь ликвидировать проблему самостоятельно. Попадание бытовой химии или воды в полость между ногтем и материалом может привести к развитию инфекций", — объяснила в беседе с Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

При обнаружении сколов единственным верным решением будет точечный ремонт у профессионала. Использование клея или попытка зашлифовать край в домашних условиях часто приводят к более глубоким повреждениям структуры ногтя, что усложнит последующее восстановление.

Гигиена и правила просушивания торцов

Влажность — главный враг полимерных материалов. После каждого контакта с водой необходимо тщательно удалять остатки влаги не только с ладоней, но и из-под свободного края ногтя. Практика показывает, что бумажные полотенца справляются с этой задачей лучше махровых, так как они моментально впитывают воду даже из микроскопических зазоров.

Действие Результат для маникюра Просушивание бумажным полотенцем Профилактика отслоек у свободного края Использование спиртовых антисептиков Риск иссушения и растрескивания кутикулы

Длительное воздействие горячей воды (например, при принятии ванны) размягчает натуральную пластину, в то время как искусственный материал остается жестким. Эта разница в натяжении часто провоцирует отхождения материала. Чтобы сохранить стильный дизайн ногтей в первозданном виде, стоит минимизировать время контакта с горячей водой.

Акцент на питании кутикулы

Поскольку сам ноготь под слоем базы и цвета недоступен для косметических средств, все внимание должно быть сосредоточено на зоне матрикса и боковых валиках. Регулярное увлажнение кожи вокруг ногтя предотвращает появление заусенцев и огрубение тканей.

Качественное масло для кутикулы способно поддерживать эластичность кожи даже при агрессивном воздействии внешней среды.

"Выбирайте составы с высокой проникающей способностью, например, на основе косточковых масел. Наносите их втирающими движениями, создавая легкий массажный эффект для улучшения микроциркуляции", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru технолог ногтевых материалов Наталья Белова.

Для домашнего ритуала идеально подходят жирные масла авокадо или жожоба. Одной капли достаточно для обработки всех пальцев одной руки. Излишки состава лучше промокнуть салфеткой, чтобы не пачкать одежду и гаджеты, так как для эффективного воздействия достаточно тончайшей фракции средства.

Основные запреты при носке гель-лака

Существует ряд привычек, которые критически сокращают срок службы покрытия. В первую очередь, это использование пилок и бафов для коррекции длины между визитами. Нарушение запечатанного мастером торца — прямой путь к расслоению материала. Даже если край кажется неровным, самостоятельный опил лишь усугубит проблему, лишая ноготь защиты.

Также категорически запрещено механическое воздействие на отслоившийся край. Попытка "отковырять" кусочек пластика влечет за собой снятие верхних слоев дорсального (верхнего) слоя ногтя, что приводит к истончению и ломкости.

В период садовых работ или активного отдыха, когда риск травм возрастает, стоит помнить, что даже качественный уход за ногами и руками не спасет от последствий грубого механического воздействия.

"Для поддержания здоровья рук лучше использовать сухое тепло вместо водных ванночек. Обычная кружка с горячим напитком или теплое полотенце помогут расслабить мышцы кисти без пагубного влияния на стойкость лака", — отметила в беседе с Pravda. Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Ответы на популярные вопросы о сохранении маникюра

Можно ли использовать крем для рук поверх гель-лака?

Кремы использовать можно и нужно, но только для увлажнения кожи. На само покрытие они никак не влияют, так как полимерные материалы имеют беспористую структуру и не впитывают жиры.

Что делать, если край ногтя зацепился, а пилку использовать нельзя?

В качестве экстренной меры можно нанести на поврежденный участок каплю прозрачного лака. Это временно "законсервирует" скол и предотвратит дальнейшее разрушение до посещения мастера.

Как часто можно пользоваться антисептиками для рук?

Частое использование спиртосодержащих средств (более 3 раз в день) ведет к дегидратации кутикулы. Если избежать антисептиков нельзя, обязательно компенсируйте их действие питательным маслом.

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