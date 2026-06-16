Миф о пользе диет рухнул: полное исключение привычных нутриентов спровоцировало удар по печени

Полный отказ от сахара в рационе может спровоцировать серьезные сбои в работе организма, включая развитие жировой болезни печени и воспалительных процессов. Исследователи из Института диабета Дасман обнаружили, что исключение сахарозы при диете с низким содержанием жиров разрушает баланс кишечной микрофлоры и ведет к инсулинорезистентности. Это открытие ставит под сомнение пользу радикальных ограничений углеводов, которые долгое время считались эталоном здорового образа жизни.
Эксперимент, представленный на конференции ENDO 2026 в Чикаго, показал неожиданную реакцию организма на исключение сахарозы. Ученые в течение 16 недель сравнивали две группы подопытных: одни получали небольшое количество сахара при низком содержании жиров, другие были полностью его лишены. Результаты оказались парадоксальными: группа без сахара начала страдать от метаболических нарушений, хотя их вес оставался в норме. Это подтверждает, что преддиабетное состояние и инсулинорезистентность могут развиваться даже при отсутствии калорийного избытка.
"Резкое исключение привычных нутриентов часто становится стрессом для обмена веществ. Учёные нашли связь, но это не означает, что сахар жизненно необходим в больших дозах — речь идет именно о балансе, при котором кишечник работает стабильно", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Одной из самых тревожных находок стало появление признаков неалкогольной жировой болезни печени у животных, лишенных сахарозы. Исследователи зафиксировали падение чувствительности к инсулину и ухудшение регуляции глюкозы. Это доказывает, что радикальное урезание углеводов может нарушить внутренний обмен веществ, провоцируя ткани работать на износ. Организм, лишенный стабильного источника энергии, начинает "барахлить" на уровне ферментов и гормонов.
"Метаболическое здоровье напрямую зависит от того, насколько предсказуемо поступает топливо в клетки. Когда мы убираем углеводы полностью, могут активироваться защитные механизмы, которые вместо пользы вызывают воспаление в тканях", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Микрофлора кишечника оказалась крайне чувствительной к составу углеводов. Полное отсутствие сахарозы в рационе с низким содержанием жиров привело к дисбиозу. Это, в свою очередь, спровоцировало воспаление в толстой кишке. Важно понимать, что здоровье ЖКТ влияет на все системы организма — от иммунного ответа до качества сна и восстановления сосудов. Без сбалансированного питания гомеостаз становится невозможным.
"На развитие болезни обычно влияет сразу несколько причин, и состояние микрофлоры — одна из ключевых. Нарушение баланса бактерий может привести к системному воспалению, которое затрагивает не только кишечник, но и печень", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
|Фактор рациона
|Последствия для организма
|Полный отказ от сахарозы
|Риск воспаления кишечника и болезни печени
|Дисбаланс микробиома
|Снижение иммунной защиты и метаболический сбой
|Низкое содержание жиров
|Нарушение всасывания ряда гормонов и витаминов
|Отсутствие контроля глюкозы
|Развитие устойчивости к инсулину
Как показало исследование, отсутствие сахара не гарантирует метаболическое здоровье. Мыши не набрали лишний вес, но их внутренние органы пострадали от воспаления и ожирения печени.
Определенные виды углеводов необходимы для поддержания нормального состава микрофлоры. Их полное исключение нарушает микробный гомеостаз, что ведет к хроническому воспалению.
Помимо жировой болезни печени, возможны скрытые патологии сосудов и нарушение чувствительности к инсулину, что является прямым путем к диабету 2 типа.
Нет, избыток сахара так же вреден. Речь идет о необходимости сбалансированного потребления углеводов под контролем специалистов, особенно если речь идет о здоровье детей и их пищевых привычках.
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