Миф о пользе диет рухнул: полное исключение привычных нутриентов спровоцировало удар по печени

Полный отказ от сахара в рационе может спровоцировать серьезные сбои в работе организма, включая развитие жировой болезни печени и воспалительных процессов. Исследователи из Института диабета Дасман обнаружили, что исключение сахарозы при диете с низким содержанием жиров разрушает баланс кишечной микрофлоры и ведет к инсулинорезистентности. Это открытие ставит под сомнение пользу радикальных ограничений углеводов, которые долгое время считались эталоном здорового образа жизни.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваза с сахаром

Почему "правильное питание" провоцирует болезни

Эксперимент, представленный на конференции ENDO 2026 в Чикаго, показал неожиданную реакцию организма на исключение сахарозы. Ученые в течение 16 недель сравнивали две группы подопытных: одни получали небольшое количество сахара при низком содержании жиров, другие были полностью его лишены. Результаты оказались парадоксальными: группа без сахара начала страдать от метаболических нарушений, хотя их вес оставался в норме. Это подтверждает, что преддиабетное состояние и инсулинорезистентность могут развиваться даже при отсутствии калорийного избытка.

"Резкое исключение привычных нутриентов часто становится стрессом для обмена веществ. Учёные нашли связь, но это не означает, что сахар жизненно необходим в больших дозах — речь идет именно о балансе, при котором кишечник работает стабильно", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Скрытый удар по печени и иммунитету

Одной из самых тревожных находок стало появление признаков неалкогольной жировой болезни печени у животных, лишенных сахарозы. Исследователи зафиксировали падение чувствительности к инсулину и ухудшение регуляции глюкозы. Это доказывает, что радикальное урезание углеводов может нарушить внутренний обмен веществ, провоцируя ткани работать на износ. Организм, лишенный стабильного источника энергии, начинает "барахлить" на уровне ферментов и гормонов.

"Метаболическое здоровье напрямую зависит от того, насколько предсказуемо поступает топливо в клетки. Когда мы убираем углеводы полностью, могут активироваться защитные механизмы, которые вместо пользы вызывают воспаление в тканях", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Микробиом как фундамент здоровья

Микрофлора кишечника оказалась крайне чувствительной к составу углеводов. Полное отсутствие сахарозы в рационе с низким содержанием жиров привело к дисбиозу. Это, в свою очередь, спровоцировало воспаление в толстой кишке. Важно понимать, что здоровье ЖКТ влияет на все системы организма — от иммунного ответа до качества сна и восстановления сосудов. Без сбалансированного питания гомеостаз становится невозможным.

"На развитие болезни обычно влияет сразу несколько причин, и состояние микрофлоры — одна из ключевых. Нарушение баланса бактерий может привести к системному воспалению, которое затрагивает не только кишечник, но и печень", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Фактор рациона Последствия для организма Полный отказ от сахарозы Риск воспаления кишечника и болезни печени Дисбаланс микробиома Снижение иммунной защиты и метаболический сбой Низкое содержание жиров Нарушение всасывания ряда гормонов и витаминов Отсутствие контроля глюкозы Развитие устойчивости к инсулину

Ответы на популярные вопросы о диетах без сахара

Поможет ли отказ от сахара похудеть без вреда для здоровья?

Как показало исследование, отсутствие сахара не гарантирует метаболическое здоровье. Мыши не набрали лишний вес, но их внутренние органы пострадали от воспаления и ожирения печени.

Почему сахар важен для кишечника?

Определенные виды углеводов необходимы для поддержания нормального состава микрофлоры. Их полное исключение нарушает микробный гомеостаз, что ведет к хроническому воспалению.

К каким болезням может привести резкое изменение диеты?

Помимо жировой болезни печени, возможны скрытые патологии сосудов и нарушение чувствительности к инсулину, что является прямым путем к диабету 2 типа.

Значит ли это, что можно есть сахар без ограничений?

Нет, избыток сахара так же вреден. Речь идет о необходимости сбалансированного потребления углеводов под контролем специалистов, особенно если речь идет о здоровье детей и их пищевых привычках.

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