Одна крупа — два результата: что выбрать для здоровья, если гречка вам уже надоела

Многие привыкли считать ячмень пережитком прошлого или скучным компонентом армейского рациона. На деле это зерно — база для двух совершенно разных по характеру продуктов, которые часто путают между собой. Выбор между цельным и дробленым зерном определяет не только время у плиты, но и то, как организм отреагирует на полученную энергию.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перловая и ячневая крупы

В чем принципиальная разница

Перловка и ячневая крупа — близнецы с разной судьбой. Первое зерно проходит долгий путь шлифовки, теряя верхние слои и превращаясь в гладкие жемчужины. Второе — просто дробят, оставляя оболочку нетронутой. В этом кроется главная хитрость: чем меньше вмешательства в структуру, тем больше в тарелке остается клетчатки и минералов. Если рассматривать эти продукты как рабочий инструмент, то ячка сохраняет больше заводских настроек природы.

"Ячневая крупа выигрывает у шлифованного зерна за счет сохранности отрубной оболочки. Это не просто вопрос сытости, а способ заставить ЖКТ работать без сбоев, используя естественные щетки организма", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

При выборе стоит учитывать, что шлифовка не делает продукт бесполезным, но меняет его свойства. Перловка требует замачивания и терпения, зато дарит плотность. Ячка же готовится моментально, превращаясь в мягкую массу. Это типичный вариант быстрого и честного завтрака, когда нет времени на кулинарные маневры.

Сравнение показателей

С точки зрения цифр разрыв между крупами кажется незначительным, но в долгосрочной перспективе он становится заметным. Перловка лидирует по гликемическому индексу — он у нее рекордно низкий. Это значит, что уровень сахара в крови будет подниматься медленно и без резких скачков. Для тех, кто следит за обменом веществ, такая предсказуемость — огромный плюс.

Параметр (на 100 г) Перловая крупа Ячневая крупа Клетчатка 8 г 13 г Белок 9.3 г 10.0 г Гликемический индекс 25–35 (низкий) 35–50 (средний)

Тот самый секрет кроется в лизине. Эта аминокислота в перловке помогает коже дольше оставаться упругой, а связкам — крепкими. Однако ячка за счет своей грубости лучше справляется с выводом лишнего из организма. Если совершить ошибку в выборе режима питания, ячменные продукты станут первым шагом к исправлению ситуации.

"Перловка — чемпион среди круп по контролю аппетита. Ее крайне низкий гликемический индекс позволяет забыть о чувстве голода на три-четыре часа, что критично при коррекции веса", — объяснила специально для Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Вкус и текстура

Разница в обработке диктует свои правила на кухне. Перловка ведет себя как аристократ: она держит форму, сопротивляется зубам и требует активного жевания. Это делает ее идеальным наполнителем для супов и плотных гарниров. Ячневая крупа — полная противоположность. Она разваривается в нежную, кремовую массу, которая обволакивает слизистую желудка. Такой процесс усвоения гораздо комфортнее для людей с чувствительным пищеварением.

"Привычка переваривать крупу до состояния киселя убивает ее пользу. Чтобы ячка действительно работала как адсорбент, не стоит ее чрезмерно томить. Она должна оставаться едой, а не напитком", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Если смотреть на вещи проще, то выбор зависит от личных предпочтений. Кто-то ищет в тарелке структуру, а кто-то — уютную мягкость. Главное — не забывать, что любая ячменная крупа содержит глютен. Это та самая деталь, о которой должны помнить люди с непереносимостью пшеничного белка.

Ответы на популярные вопросы о ячменных крупах

Надо ли замачивать ячневую крупу перед варкой?

Нет, ячку замачивать не нужно. За счет дробления она и так готовится быстро, за 15–20 минут. Замачивание требуется только цельному зерну перловки, чтобы сократить время термической обработки и убрать лишний крахмал.

Какая крупа полезнее для детей?

Для детского питания лучше подходит ячневая крупа. Она легче усваивается неокрепшим ЖКТ и имеет более привычную для ребенка нежную консистенцию. Перловка может оказаться слишком грубой для маленьких детей.

Можно ли есть перловку каждый день?

При отсутствии медицинских противопоказаний — можно. Это отличный источник медленных углеводов. Однако монодиеты вредны, поэтому ячмень стоит чередовать с другими крупами для полноценного набора витаминов.

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