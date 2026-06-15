Организм работает на износ: попытка охладиться ночью может обернуться серьезным ущербом для сосудов

Летний зной и увеличившийся световой день становятся серьезным испытанием для организма, провоцируя развитие специфической сезонной бессонницы. По словам сомнолога Максима Новикова, механизмы терморегуляции и циркадные ритмы человека напрямую зависят от условий окружающей среды, а высокая температура в спальне буквально блокирует переход мозга в режим отдыха. Ситуация усугубляется "каникулами сна", когда сдвиг привычного графика ведет к накоплению усталости и снижению когнитивных функций.

Фото: Designed by Freepik by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит днем

Температурный капкан: почему жара мешает заснуть

Для качественного погружения в глубокие фазы сна телу необходимо естественное снижение базовой температуры. Оптимальный термический режим в помещении варьируется от 18 до 20 градусов. Однако летом в городских квартирах столбик термометра часто замирает на отметке 26-28 градусов. В таких условиях организм вынужден тратить ресурсы на экстренное охлаждение через потоотделение, вместо того чтобы замедлять метаболические процессы. Сон становится поверхностным, а мозг продолжает активно работать, пытаясь справиться с перегревом.

"Нарушение температурного баланса ночью — это путь к хронической усталости. Если тело не может отдать лишнее тепло, глубокие восстановительные стадии сна сокращаются. Это так же опасно для сосудов, как и вечерние отеки ног, которые часто сопровождают жаркий сезон", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Мелатонин под ударом: влияние длинного светового дня

Солнечный свет, попадающий на сетчатку глаза в поздние вечерние часы, подавляет синтез мелатонина. Этот гормон является главным дирижером наших биологических часов. Летом естественные сумерки наступают поздно, что отодвигает время засыпания на неопределенный срок. Даже если человек физически устал, его гормональная система продолжает транслировать сигнал "день". Это создает конфликт между потребностью в отдыхе и реальным состоянием нервной системы.

"Световое загрязнение летом — физиологический стресс. Без плотных штор мозг не получает сигнала к запуску ночного режима. Подобные сбои циркадных ритмов в долгосрочной перспективе провоцируют серьезные проблемы, из-за которых мозг начнет разрушаться раньше положенного срока", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

"Каникулы сна" и последствия для организма

Летний период часто провоцирует хаотичное изменение распорядка дня. Отсутствие строгого графика работы или учебы позволяет ложиться и вставать в разное время. Максим Новиков называет это "каникулами сна", которые только маскируют проблему. Нерегулярность циклов бодрствования еще сильнее расшатывает механизмы терморегуляции и мелатонинового обмена. В результате человек сталкивается с утренней разбитостью, которая не проходит даже после продолжительного отдыха.

"Стабильный режим жизненно необходим для обмена веществ. Сбои в режиме дня могут влиять на гормональный фон так же сильно, как дефицит эстрогена влияет на метаболизм женщин. Без порядка в графике сна любые попытки восстановить силы будут тщетны", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Фактор риска летом Влияние на организм Температура выше 24°C Поверхностный сон, частые пробуждения Яркий свет допоздна Блокировка синтеза мелатонина Разное время засыпания Десинхроноз, чувство разбитости утром Активное потоотделение Трудозатраты организма на охлаждение вместо отдыха

Ответы на популярные вопросы о летней бессоннице

Какая температура считается идеальной для спальни?

Для того чтобы организм мог эффективно переключиться в режим сна, температура воздуха должна составлять 18-20 градусов по Цельсию.

Почему свет мешает заснуть даже при закрытых глазах?

Сетчатка глаза крайне чувствительна к свету. Попадание фотонов на рецепторы даже сквозь веки подавляет выработку мелатонина, который необходим для глубокого сна.

Что такое "каникулы сна"?

Это состояние, когда человек в летний период отказывается от режима и ложится в разное время, что ведет к накоплению усталости и нарушению биологических ритмов.

Помогает ли психологическая терапия при бессоннице?

Да, когнитивно-поведенческая терапия признана эффективным методом борьбы с нарушениями сна без использования медикаментозных препаратов.

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