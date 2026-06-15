Бесполезная трата денег: почему косметика бессильна против изменений нижней трети лица

Второй подбородок перестал считаться исключительно следствием лишнего веса или возрастных изменений. Современная диагностика связывает появление лишней складки под нижней челюстью с анатомическими особенностями прикуса, скрытыми отеками и даже состоянием позвоночника. В ряде случаев классические косметические маски оказываются бессильными, так как корень проблемы лежит в деформации челюстной кости или нарушении лимфатического оттока.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Второй подбородок

Отечный тип: почему массаж эффективнее диет

Нередко визуальный объем в нижней трети лица создают не жировые отложения, а застой жидкости. Врач Екатерина Крутикова отмечает, что при отечности оптимальным решением становится лимфодренажный массаж. Он помогает механически вывести избыток влаги и восстановить четкие контуры лица. Однако локальное воздействие даст лишь временный эффект, если не работать с осанкой. Неправильное положение шеи и сутулость пережимают сосуды, провоцируя хронический застой лимфы в области челюсти.

"Многие путают лишний вес с банальной задержкой жидкости. Если утром складка кажется больше, а к вечеру контур становится четче — это явный признак нарушения лимфотока", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для поддержания здоровья сосудов и профилактики застойных явлений важно обращать внимание на общие привычки, ведь утренний кофе с сигаретой запускает необратимые изменения в организме, которые отражаются и на состоянии кожи лица. Кроме того, выбор продуктов питания напрямую влияет на водно-солевой баланс. Например, стоит помнить, что один неверный выбор раннего арбуза может привести не только к проблемам с ЖКТ, но и к сильным отекам из-за избытка нитратов.

Возрастной фактор и аппаратное восстановление коллагена

С годами кожа теряет эластичность, и мягкие ткани начинают провисать под действием гравитации. Для борьбы с этим процессом применяются методики, воздействующие на глубокие слои дермы. Микроигольчатый RF-лифтинг создает точечный прогрев тканей радиочастотной энергией, что заставляет организм активно вырабатывать свежий коллаген. В качестве альтернативы медики предлагают ультразвуковой СМАС-лифтинг, который подтягивает мышечно-апоневротический слой, возвращая ткани на их анатомическое место.

"Современные аппараты позволяют работать с кожей без скальпеля, но важно понимать: результат зависит от общего ресурса организма. Если в рационе дефицит белка, строить новый коллаген будет не из чего", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Важно следить и за качеством других продуктов. Так, эксперты подчеркивают, что определенные химические трансформации в незрелых плодах могут быть полезны для организма, обеспечивая его редкими видами клетчатки, необходимой для синтеза важных элементов. В то же время внешняя красота требует осторожности в бытовых привычках: даже этот способ нанесения духов признали опасным из-за риска пигментации и повреждения структуры кожи в зоне шеи.

Челюсть и прикус: когда нужен ортодонт

Если подбородок слабо выражен с детства, причина часто кроется в маленьком размере нижней челюсти или ее дистальном (заднем) положении. В таком случае косметология даст лишь маскирующий эффект. Для радикального решения проблемы требуется ортодонтическое лечение. Изменение положения зубов и коррекция прикуса выдвигают челюсть вперед, естественным образом натягивая мягкие ткани и устраняя складку.

"Деформация прикуса меняет всю геометрию лица. Пока костная основа находится в неправильном положении, мягкие ткани будут неизбежно провисать, создавая иллюзию лишнего жира", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог ортопед Артём Гайдуков.

Здоровье полости рта — это база для любой эстетической коррекции. Стоит помнить, что аптечные секреты чистоты и регулярная гигиена помогают поддерживать общий тонус организма. Инновации в медицине идут еще дальше: американские ученые нашли способ запустить вечное обновление тканей через воздействие на биоэлектричество клеток, а в Стэнфорде открыли живые бомбы в организме, способные выжигать инфекции. Такие открытия позволяют надеяться, что в будущем эстетические проблемы будут решаться на уровне управления клетками.

Причина появления Метод устранения Застой лимфы, отеки Лимфодренажный массаж, контроль осанки Возрастная дряблость кожи RF-лифтинг, ультразвуковой СМАС-лифтинг Анатомия челюсти, прикус Ортодонтическое лечение, коррекция брекетами Избыточный вес Нормализация питания и физическая активность

Ответы на популярные вопросы о коррекции подбородка

Поможет ли обычный массаж при неправильном прикусе?

Массаж может временно улучшить тонус кожи и убрать отек, но он не изменит положение челюстных костей. Если причина в анатомии, визуальный дефект вернется сразу после прекращения курса процедур.

Как осанка влияет на овал лица?

При постоянном наклоне головы вперед (так называемая "компьютерная шея") ткани передней поверхности шеи расслабляются и начинают провисать под собственным весом, формируя складку даже у очень стройных людей.

Достаточно ли RF-лифтинга для подтяжки?

Аппаратная методика эффективна, если провисание кожи умеренное. Она уплотняет ткани и стимулирует коллаген. При значительных жировых отложениях процедуру часто сочетают с липолитиками.

В каком возрасте стоит обращаться к ортодонту?

Коррекцию прикуса можно проводить в любом возрасте. Современные технологии позволяют менять положение челюсти взрослым пациентам так же успешно, как и подросткам, что напрямую влияет на эстетику лица.

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