Второй подбородок перестал считаться исключительно следствием лишнего веса или возрастных изменений. Современная диагностика связывает появление лишней складки под нижней челюстью с анатомическими особенностями прикуса, скрытыми отеками и даже состоянием позвоночника. В ряде случаев классические косметические маски оказываются бессильными, так как корень проблемы лежит в деформации челюстной кости или нарушении лимфатического оттока.
Нередко визуальный объем в нижней трети лица создают не жировые отложения, а застой жидкости. Врач Екатерина Крутикова отмечает, что при отечности оптимальным решением становится лимфодренажный массаж. Он помогает механически вывести избыток влаги и восстановить четкие контуры лица. Однако локальное воздействие даст лишь временный эффект, если не работать с осанкой. Неправильное положение шеи и сутулость пережимают сосуды, провоцируя хронический застой лимфы в области челюсти.
"Многие путают лишний вес с банальной задержкой жидкости. Если утром складка кажется больше, а к вечеру контур становится четче — это явный признак нарушения лимфотока", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Для поддержания здоровья сосудов и профилактики застойных явлений важно обращать внимание на общие привычки, ведь утренний кофе с сигаретой запускает необратимые изменения в организме, которые отражаются и на состоянии кожи лица. Кроме того, выбор продуктов питания напрямую влияет на водно-солевой баланс. Например, стоит помнить, что один неверный выбор раннего арбуза может привести не только к проблемам с ЖКТ, но и к сильным отекам из-за избытка нитратов.
С годами кожа теряет эластичность, и мягкие ткани начинают провисать под действием гравитации. Для борьбы с этим процессом применяются методики, воздействующие на глубокие слои дермы. Микроигольчатый RF-лифтинг создает точечный прогрев тканей радиочастотной энергией, что заставляет организм активно вырабатывать свежий коллаген. В качестве альтернативы медики предлагают ультразвуковой СМАС-лифтинг, который подтягивает мышечно-апоневротический слой, возвращая ткани на их анатомическое место.
"Современные аппараты позволяют работать с кожей без скальпеля, но важно понимать: результат зависит от общего ресурса организма. Если в рационе дефицит белка, строить новый коллаген будет не из чего", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Важно следить и за качеством других продуктов. Так, эксперты подчеркивают, что определенные химические трансформации в незрелых плодах могут быть полезны для организма, обеспечивая его редкими видами клетчатки, необходимой для синтеза важных элементов. В то же время внешняя красота требует осторожности в бытовых привычках: даже этот способ нанесения духов признали опасным из-за риска пигментации и повреждения структуры кожи в зоне шеи.
Если подбородок слабо выражен с детства, причина часто кроется в маленьком размере нижней челюсти или ее дистальном (заднем) положении. В таком случае косметология даст лишь маскирующий эффект. Для радикального решения проблемы требуется ортодонтическое лечение. Изменение положения зубов и коррекция прикуса выдвигают челюсть вперед, естественным образом натягивая мягкие ткани и устраняя складку.
"Деформация прикуса меняет всю геометрию лица. Пока костная основа находится в неправильном положении, мягкие ткани будут неизбежно провисать, создавая иллюзию лишнего жира", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог ортопед Артём Гайдуков.
Здоровье полости рта — это база для любой эстетической коррекции. Стоит помнить, что аптечные секреты чистоты и регулярная гигиена помогают поддерживать общий тонус организма. Инновации в медицине идут еще дальше: американские ученые нашли способ запустить вечное обновление тканей через воздействие на биоэлектричество клеток, а в Стэнфорде открыли живые бомбы в организме, способные выжигать инфекции. Такие открытия позволяют надеяться, что в будущем эстетические проблемы будут решаться на уровне управления клетками.
|Причина появления
|Метод устранения
|Застой лимфы, отеки
|Лимфодренажный массаж, контроль осанки
|Возрастная дряблость кожи
|RF-лифтинг, ультразвуковой СМАС-лифтинг
|Анатомия челюсти, прикус
|Ортодонтическое лечение, коррекция брекетами
|Избыточный вес
|Нормализация питания и физическая активность
Массаж может временно улучшить тонус кожи и убрать отек, но он не изменит положение челюстных костей. Если причина в анатомии, визуальный дефект вернется сразу после прекращения курса процедур.
При постоянном наклоне головы вперед (так называемая "компьютерная шея") ткани передней поверхности шеи расслабляются и начинают провисать под собственным весом, формируя складку даже у очень стройных людей.
Аппаратная методика эффективна, если провисание кожи умеренное. Она уплотняет ткани и стимулирует коллаген. При значительных жировых отложениях процедуру часто сочетают с липолитиками.
Коррекцию прикуса можно проводить в любом возрасте. Современные технологии позволяют менять положение челюсти взрослым пациентам так же успешно, как и подросткам, что напрямую влияет на эстетику лица.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.