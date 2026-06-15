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Опасная ошибка родителей летом: чем грозит бесконтрольный прием витаминов у детей

Здоровье

Летнее солнце и обилие сезонных плодов не гарантируют автоматическую потребность организма в искусственной поддержке. Педиатр Кирилл Константинов предупреждает, что бездумное употребление аптечных добавок часто провоцирует сбои в работе внутренних систем вместо ожидаемого укрепления иммунитета.

Дети едят здоровую пищу
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Дети едят здоровую пищу

Чтобы избежать негативных последствий, родителям стоит предварительно оценить состояние пищеварительной системы ребенка, так как именно от качества питания зависит усвоение любых микроэлементов.

Риски бесконтрольного приема препаратов

Витаминные комплексы юридически и фактически являются лекарствами, поэтому их назначение требует проведения лабораторных анализов крови. Индивидуальные дозировки подбираются врачом исходя из выявленных дефицитов, а не сезонных привычек.

Избыток синтетических веществ может нарушить хрупкий биохимический баланс, который и так подвергается нагрузке из-за жары и высокой солнечной активности. В ряде случаев хроническая усталость и упадок сил у детей связаны не с нехваткой таблеток, а с нарушением питьевого режима и перегревом.

"Нужно понимать и осознавать, что витаминные комплексы — палка о двух концах. Не всегда рекомендуется их использование. Витамины являются одним из важных элементов энергетического баланса организма, они встроены в достаточно большие процессы, начиная от кислородообменного до эндокринной системы", — отметил Кирилл Константинов.

Альтернатива синтетическим добавкам

В теплое время года метаболизм ускоряется, и телу требуется больше жидкости для поддержания терморегуляции. Специалисты советуют замещать аптечные препараты натуральными морсами из свежих ягод и чистой водой.

Натуральные нутриенты из продуктов питания усваиваются организмом гораздо эффективнее и безопаснее. Как сообщает MoneyTimes, именно разнообразный рацион, а не химия, закладывает фундамент здоровья на долгие годы. Любые отклонения в самочувствии, будь то вялость или частые воспалительные процессы, требуют консультации профильного медика.

"Летом избыток некоторых жирорастворимых витаминов, накопленных синтетическим путем, может создать лишнюю нагрузку на печень и почки ребенка, поэтому предпочтение всегда должно отдаваться сезонным овощам и фруктам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы о детских витаминах

Можно ли давать ребенку поливитамины для профилактики?

Нет, без подтвержденного анализами дефицита прием препаратов может вызвать гипервитаминоз и аллергические реакции.

Чем опасен бесконтрольный прием витаминов летом?

В жару повышается нагрузка на выделительную систему, а синтетические добавки могут спровоцировать интоксикацию и нарушение обмена веществ.

Какие продукты заменят аптечные комплексы в летний период?

Свежие ягоды, зелень, сезонные овощи и фрукты содержат необходимый объем нутриентов в легкоусвояемой форме.

Нужно ли менять питьевой режим при приеме добавок?

Летом крайне важно обеспечивать ребенка достаточным количеством чистой воды, так как она участвует во всех биохимических процессах и выводе продуктов распада.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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