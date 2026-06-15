Миллионы людей в шаге от диабета: как без адских диет и голодовок защитить сосуды

Выход уровня глюкозы в крови за пределы нормы грозит миллионам людей развитием тяжелых патологий из-за отсутствия видимых симптомов. Около четверти взрослого населения России уже столкнулись с нарушениями метаболизма. Как заявил главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков, в большинстве случаев запущенный преддиабет перерастает в хроническую форму, если вовремя не изменить образ жизни.

Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under Free for commercial use Прорыв в лечении диабета 1 типа

Риски трансформации в хроническую форму

Без изменения образа жизни патология стремительно прогрессирует, превращаясь в неизлечимое заболевание. Отсутствие жажды или сухости во рту на ранних этапах формирует опасную иллюзию здоровья у пациентов с уровнем глюкозы 6-8 ммоль/л.

В зоне особого риска находятся люди старше 45 лет, а также те, кто игнорирует неочевидные признаки инсулинорезистентности, такие как сонливость после приема пищи.

"50-65 процентов случаев преддиабета в течение пяти лет, если ничего не делать, перейдут в сахарный диабет второго типа. Со всеми вытекающими последствиями, с осложнениями, с учетом того, что диагноз диабет, как правило, не снимается. Хороший нюанс заключается в том, что на этапе преддиабета, если все вовремя выявить и начать проводить лечебно-профилактические мероприятия, в двух третях случаев можно предотвратить развитие диабета", — отметил главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Как подчеркивает издание MoneyTimes, основным провокатором выступает избыточный вес, запускающий каскад гормональных нарушений. Врач-эндокринолог Екатерина Орлова подтверждает серьезность ситуации, указывая на коварство скрытых симптомов.

"Своевременная диагностика — единственный способ остановить болезнь, так как на стадии преддиабета организм еще способен к полному восстановлению при коррекции питания и активности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Меры профилактики и контроля

Для защиты сосудов и стабилизации веса специалисты советуют пересмотреть подход к выбору продуктов. Например, некоторые плоды могут выступить в роли природных помощников для сердца и сосудов, если употреблять их в меру. Регулярные скрининги и контроль липидного профиля помогают вовремя заметить метаболические сдвиги и предотвратить диабет второго типа.

При этом важно избегать крайностей в диетах, так как резкие ограничения могут спровоцировать системный сбой. Главной задачей остается удержание здоровой массы тела и повышение чувствительности клеток к инсулину. По словам Барсукова, на долю преддиабета в структуре заболеваемости приходится рекордные 17-18 процентов, что требует бдительности от каждого.

Ответы на популярные вопросы о преддиабете

Можно ли полностью вылечить преддиабет?

Да, в отличие от сахарного диабета, это состояние считается обратимым. При своевременном выявлении, снижении веса и изменении рациона показатели сахара могут вернуться к норме в 60-70% случаев.

Какие анализы нужно сдавать для проверки?

Основными методами диагностики являются анализ крови на глюкозу натощак и тест на гликированный гемоглобин, отображающий средний уровень сахара за последние три месяца.

Как лишний вес влияет на уровень сахара?

Жировая ткань, особенно в области талии, вырабатывает вещества, снижающие чувствительность клеток к инсулину. Это заставляет поджелудочную железу работать на износ, что приводит к росту глюкозы в крови.

Нужно ли пить лекарства на стадии преддиабета?

Медикаментозную терапию назначает только врач-эндокринолог, если диета и физические нагрузки не приносят результата. Часто на начальном этапе достаточно коррекции образа жизни.

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