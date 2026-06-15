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Утренний кофе с сигаретой запускает необратимые изменения: организм расплачивается за спешку

Здоровье » Здоровье и профилактика

Привычка курить сразу после сна считается особенно опасной для здоровья. Отложить первую порцию никотина хотя бы на час — значит уберечь организм от серьезных перегрузок. Сразу после пробуждения уровень кортизола в крови естественным образом достигает пика, что помогает человеку "включиться" в новый день. Этот кратковременный всплеск гормона длится до 45 минут.

Табачный дым в квартире
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Табачный дым в квартире

Если в этот период человек закуривает, никотин провоцирует дополнительный выброс адреналина и норадреналина. Подобный гормональный "шторм" создает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, предупреждает кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Валерия Бонадыкова.

По данным исследований, у людей, которые тянутся за пачкой в первые пять минут после подъема, риск возникновения инфаркта миокарда выше в 1,8 раза, а вероятность развития рака легких — в два-три раза, сообщает Газета.Ru.

"Утренний ритуал с сигаретой после кофе может провоцировать такие изменения во внешности, которые многие ошибочно принимают за обычную усталость или недосып", - подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-дерматолог Михаил Соколов.

Риски для сердца, сосудов и органов дыхания

Никотин вызывает спазм сосудов и рост давления в момент, когда организм еще не успел нормализовать тонус после ночного отдыха. Обезвоживание, характерное для утренних часов, делает кровь более вязкой, что в сочетании с резким сужением коронарных артерий повышает вероятность ишемии.

Помимо этого, первая затяжка наносит удар по бронхам: она парализует реснички мерцательного эпителия, которые за ночь очищают дыхательные пути от скопившейся пыли и слизи. Это становится одной из причин хронического кашля курильщика.

Медики рекомендуют заменить утреннее курение стаканом теплой воды и плотным завтраком, чтобы плавно запустить метаболизм. Если зависимость слишком сильна, стоит обсудить с врачом никотинозаместительную терапию, включая пластыри или спреи. Регулярные обследования, такие как ЭКГ и спирометрия, необходимы для контроля состояния легких и сердца, особенно после достижения 40-летнего возраста.

Ответы на популярные вопросы о курении

Почему курение утром вреднее, чем в другое время суток?

Утром организм находится в состоянии низкого тонуса, а кровь более густая из-за ночного перерыва без воды. Резкий выброс адреналина от никотина на фоне высокого уровня кортизола создает критическую нагрузку на сосуды и сердце.

Что происходит с бронхами при курении после сна?

Ночью очистительная система дыхательных путей — реснички мерцательного эпителия — работает максимально активно. Первая затяжка парализует этот процесс, блокируя выведение накопившихся за ночь токсинов и слизи.

Как понять, что у меня сильная никотиновая зависимость?

Четким сигналом служит невозможность отложить сигарету на час после подъема. Навязчивое желание закурить сразу после пробуждения часто свидетельствует о наличии абстинентного синдрома — симптомов легкой "ломки".

Какие методы помогут заменить утреннюю сигарету?

Вместо курения лучше выбрать полезные привычки: выпить стакан теплой воды, сделать короткую дыхательную гимнастику или выйти на прогулку. Если это не помогает, следует обратиться к специалисту для подбора препаратов, снижающих тягу к никотину.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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