Один неверный выбор — и проблемы с пищеварением: что важно знать перед покупкой раннего арбуза

Появление арбузов в продаже в начале июня традиционно вызывает у покупателей настороженность. Молекулярный биолог и биохимик Юлия Дробышева объяснила, что страх перед ранними бахчевыми часто преувеличен, так как современная логистика позволяет поставлять спелые плоды из стран с жарким климатом.

Фото: unsplash.com by Tuyen Vo is licensed under Free to use under the Unsplash License Арбуз

Тем не менее, многие опасаются, что июньские арбузы бьют по пищеварению из-за химикатов. Специалист заверяет: массовой продажи ГМО-арбузов не существует, а необычные формы плодов являются результатом физического воздействия при выращивании, а не генетических манипуляций.

Нитраты и вопросы контроля качества

Основную угрозу для здоровья представляют нитраты, которые бахчевые культуры накапливают активнее других растений. Как сообщается на сайте NewsInfo, риски отравления напрямую зависят от места покупки: несертифицированные точки продаж и стихийные рынки часто предлагают товар, выращенный с нарушением агротехнологий.

В то же время легальный импорт из Ирана, Азербайджана, Турции или Китая проходит жесткий санитарный фильтр Россельхознадзора. Лабораторный контроль гарантирует, что содержание вредных соединений в таких партиях не превышает допустимых норм.

"Все, что мы видим, какие-то видоизмененные формы, это не ГМО-модификации. Это различные физические воздействия на культуру. Что касается основной опасности, это содержание нитратов. Именно бахчевые имеют свойство накапливать в себе нитраты", — отметила Юлия Дробышева.

Правила безопасности и мнение нутрициологов

Часто потребители путают симптомы отравления с индивидуальной реакцией организма. Если стресс незаметно разрушает ваше пищеварение, то даже качественный арбуз может вызвать дискомфорт из-за высокого содержания клетчатки и сахаров. Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют запрашивать у продавцов сертификаты соответствия и избегать покупки плодов с поврежденной кожурой.

Также стоит помнить, что неправильное хранение уже разрезанного арбуза при комнатной температуре превращает его в среду для размножения бактерий за считанные часы.

"Главная проблема ранних плодов не в их происхождении, а в избыточном потреблении за один раз, что создает огромную гликемическую нагрузку на поджелудочную железу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Для минимизации рисков важно знать, как отличить спелый плод по внешним признакам и звуку при постукивании. Чрезмерно яркий цвет мякоти и желтоватые прожилки могут указывать на искусственную стимуляцию созревания. Разумный подход к выбору и умеренность в еде позволяют наслаждаться вкусом бахчевых без вреда для самочувствия и лишних опасений.

Ответы на популярные вопросы о ранних арбузах

Откуда берутся арбузы в магазинах в начале июня?

В начале лета на прилавки попадает импортная продукция из стран с ранним климатическим летом. Турция, Иран, Азербайджан и Китай начинают сбор урожая значительно раньше, чем южные регионы России.

Существуют ли арбузы с ГМО?

В массовой продаже генетически модифицированных арбузов нет. Все селекционные новинки, включая бессемянные или квадратные арбузы, получены методами классической селекции или физического воздействия на завязь плода.

Чем опасны нитраты в бахчевых культурах?

Нитраты могут преобразовываться в организме в токсичные нитриты и канцерогенные соединения. Это способно вызвать нарушение кислородного обмена в тканях и привести к серьезному пищевому отравлению.

Как убедиться в безопасности арбуза при покупке?

Необходимо покупать продукцию только в стационарных торговых точках. Покупатель имеет право потребовать декларацию о соответствии и товарно-сопроводительные документы на конкретную партию товара.

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