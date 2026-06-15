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Полезная кислятина или удар по ЖКТ? Почему бананы и груши можно есть незрелыми, а персики — нет

Здоровье

Агрономы часто снимают урожай раньше срока ради сохранности плодов. Внешняя привлекательность не всегда означает готовность продукта к употреблению. Некоторые дары природы работают как инструмент оздоровления именно в состоянии технической спелости, тогда как другие приносят вред организму.

Блюдо с фруктами
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блюдо с фруктами

Польза недозрелых плодов: где грань?

Созревание фрукта — это процесс ферментативной трансформации. Крахмал распадается на простые сахара, снижается кислотность, разрушаются дубильные вещества. Диетологи указывают, что некоторые "зеленые" плоды обладают специфическими нутриентами.

В недозрелых бананах концентрация резистентного крахмала выше в двадцать раз. Это вещество становится питанием для микрофлоры толстого кишечника, что облегчает переработку углеводов. Кислые яблоки содержат повышенные объемы пектина и органических кислот, стимулирующих моторику ЖКТ.

"Незрелые груши содержат повышенную концентрацию лигнина и камеди. Эти грубые волокна эффективно "прочищают" кишечный тракт, но при наличии гастрита твердые плоды становятся триггером вздутия и боли", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Когда спелость — вопрос безопасности

Организм детей и пожилых людей требует бережного отношения к слизистым оболочкам. Недозрелые персики, сливы или нектарины обладают избыточной жесткостью мякоти. Это создает ненужную механическую нагрузку на пищеварительный тракт.

Категория Требования к зрелости
Ягоды и косточковые (персики, черешня) Строго спелые для сохранности слизистой.
Экзотические плоды (манго, ананас) Полная зрелость для корректного химического состава.

"Нарушение режима питания часто маскируется под стремление к здоровому рациону. Важно отличать физиологическую норму от орторексии, когда человек доводит выбор продуктов до состояния опасной психологической фиксации", — констатировала в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Чрезмерно кислые ягоды — клюква или смородина — содержат больше полифенолов в недозрелом виде. Однако для людей с кислотозависимыми патологиями ЖКТ этот "спектр пользы" оборачивается реальным химическим раздражением.

"Выбор между "зеленым" и "спелым" диктуется состоянием здоровья. Нельзя забывать, что даже популярные сезонные десерты требуют жесткого контроля порций из-за нагрузки на метаболизм", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о выборе фруктов

Безопасно ли давать детям незрелые бананы?

Нет. Жесткий крахмал в составе трудно усваивается неокрепшим ЖКТ ребенка, что может привести к боли и метеоризму.

Почему от кислых яблок появляется изжога?

Органические кислоты при наличии рефлюкса или гастрита повреждают слизистую, провоцируя избыточную выработку желудочного сока.

Помогают ли недозрелые груши при пищевых отравлениях?

Исследования показывают антибактериальные свойства сока таких груш, но при остром воспалении кишечника их употребление противопоказано из-за обилия клетчатки.

Нужно ли стремиться употреблять только максимально зрелые плоды?

Большинству категорий граждан — да. Полная спелость гарантирует наиболее благоприятный химический состав и мягкую структуру мякоти.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, психолог Надежда Осипова, врач-нутрициолог Алексей Дорофеев.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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