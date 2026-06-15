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Запах из кроссовок не уйдет сам: 4 способа, которые уничтожают бактерии за одну ночь

Здоровье » Красота

Ошибочное мнение, что проветривание на балконе избавит кроссовки от неприятного запаха, часто приводит к порче материалов. Влажная и теплая среда внутри обуви — идеальный инкубатор для микроорганизмов. Именно продукты жизнедеятельности бактерий создают резкий аромат, который невозможно устранить обычными дезодорантами, лишь маскирующими проблему на короткий срок.

Одежда для путешествия
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Одежда для путешествия

Профессиональные атлеты и опытные туристы давно отказались от бытовых спреев в пользу методов, уничтожающих саму причину зловония. Существует несколько проверенных способов вернуть свежесть даже сильно изношенной паре, не используя агрессивную химию и не нарушая структуру клеевых соединений, что часто случается при сушке на батарее.

Заморозка как радикальное решение

Метод низкотемпературной обработки заимствован из профессионального спорта. В отличие от термического воздействия, холод не разрушает кожаные кеды и не портит подошву. Отрицательные температуры эффективно прекращают размножение бактерий, которые не выдерживают длительной заморозки.

"Низкие температуры — это самый бережный способ дезинфекции для спортивной обуви. Важно предварительно очистить поверхность от уличной грязи и обязательно вытащить стельки, так как именно в них концентрируется основная часть органических загрязнений", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Для процедуры пару необходимо поместить в герметичный пакет с зип-застежкой на 6-12 часов. Это предотвратит передачу запахов продуктам в морозильной камере. После извлечения обувь должна оттаять естественным путем при комнатной температуре. Такая "шоковая терапия" возвращает материалам нейтральный запах, сохраняя их эластичность.

Пищевая сода: абсорбция и дезинфекция

Обычная сода работает как мощный природный сорбент, который не просто поглощает лишнюю влагу, но и меняет кислотно-щелочной баланс среды. Большинство бактерий предпочитают кислую среду, поэтому щелочное воздействие соды становится для них губительным. Это особенно актуально, если вы планируете длительное хранение обуви в закрытом пространстве.

В бытовых условиях достаточно насыпать небольшое количество порошка внутрь каждого кроссовка и распределить его ровным слоем под стелькой. За 8 часов сода вытянет все излишки пота. Утром остатки легко удаляются пылесосом или простым вытряхиванием. Для усиления эффекта можно добавить пару капель масла чайного дерева, обладающего антисептическими свойствами.

"При использовании соды и эфирных масел важно соблюдать дозировку. Масло чайного дерева отлично справляется с грибковыми спорами, но его избыток может оставить масляные пятна на светлой подкладке", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Экстренные методы: от газет до сорбентов

Когда обувь промокла насквозь в дождливую погоду, а времени на заморозку нет, на помощь приходят материалы с высокой гигроскопичностью. Силикагелевый наполнитель для кошачьего туалета — один из самых эффективных инструментов.

Если насыпать его в чистый носок и оставить внутри кроссовок, он впитает влагу практически за несколько часов. Аккуратная сушка важна даже в тех случаях, когда вы носите трендовую обувь с денимом, так как избыток сырости деформирует форму пятки.

Старый метод с использованием газет работает по тому же принципу, но требует добавления соды. Плотно набитая бумага вытягивает влагу из верхних слоев материала, а порошок нейтрализует запахи изнутри. Это позволяет избежать появления неприятного амбре еще на этапе просушки после прогулки.

Уксусная обработка для сложных случаев

Для запущенных ситуаций, когда запах стал устойчивым и въелся в швы, применяют уксусную "паровую баню". Кислота эффективно уничтожает патогенную микрофлору, которую не берут обычные моющие средства. Это обязательный этап перед тем, как организовать летний образ с белыми кедами, требующими идеальной чистоты.

"Уксус отлично дезинфицирует, но требует осторожности с синтетическими сетчатыми материалами. После обработки обязательно проветривайте обувь на открытом воздухе, чтобы специфический запах кислоты полностью исчез", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова.

Сравнение эффективности методов

Метод Основное действие
Заморозка Уничтожение бактерий холодом
Сода Абсорбция влаги и нейтрализация PH
Силикагель Максимально быстрое осушение
Уксус Глубокая дезинфекция паров

Зная эти хитрости, можно смело сочетать спортивную базу не только с джинсами, но и выбирать смелые комбинации, например, когда кружевная юбка дополняется кроссовками. Чистая и ухоженная обувь — залог уверенности в любой ситуации, от офиса до вечерней прогулки.

Ответы на популярные вопросы о гигиене обуви

Можно ли стирать кроссовки в машине для удаления запаха?

Стирка помогает временно, но частое воздействие воды и моющих средств разрушает клеевой слой и геометрию подошвы. Лучше использовать сухие методы очистки.

Как часто нужно проводить дезинфекцию?

Профилактическую обработку содой рекомендуется делать раз в неделю, а заморозку — сразу после интенсивного намокания или сильного потоотделения.

Поможет ли перекись водорода?

Перекись — хороший антисептик, но она может обесцветить внутреннюю подкладку, поэтому подходить к её использованию нужно с осторожностью.

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Экспертная проверка: специалист по уходу за кожей Лилит Арутюнян, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по домашнему уходу Ирина Воронцова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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