Стэнфорд нашёл живые бомбы в организме червей: одна вспышка выжигает инфекцию за считанные секунды

Биологи из Стэнфордского университета обнаружили у плоских червей уникальный тип иммунных клеток, которые уничтожают угрозу путем мгновенного самоподрыва. Эти клетки, получившие название "руптобласты", срабатывают как живые бомбы: за считаные секунды они взрываются, высвобождая токсичный коктейль, который выжигает все инородное в ближайшем радиусе, не повреждая при этом остальной организм. Открытие этого древнего механизма защиты ставит под сомнение современные представления об иммунитете и намекает на создание принципиально новых методов борьбы с инфекциями и опухолями.

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Живые бомбы: механизм работы руптобластов

Исследование, опубликованное в журнале Cell, началось с эксперимента по проверке способности планарий (плоских червей) отличать свои ткани от чужих. Ученый Чу Чай создавала "червей-Франкенштейнов", соединяя части разных особей. Результат оказался поразительным: черви отторгали чужеродные ткани с яростью, напоминающей реакцию человеческого организма на пересаженный орган, но действовали гораздо быстрее и разрушительнее.

"Обнаруженный процесс, названный руптозом, поражает своей скоростью. Если у млекопитающих гибель клетки может тянуться часами через медленное вытекание содержимого, то здесь всё происходит за минуты. Это радикальная мера самоочистки организма", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Клетки-руптобласты не ищут врага долго. Как только система фиксирует "чужака", в клетке резко подскакивает уровень кальция, что приводит к моментальному разрыву оболочки. Выброшенные вещества эффективно уничтожают бактерии (такие как кишечная палочка) и даже клетки млекопитающих, оказавшиеся рядом.

Активин как детонатор иммунного взрыва

Ключевую роль в запуске "биологического взрыватели" играет гормон активин. Ученые Стэнфорда заметили, что его концентрация резко возрастает при контакте с чужеродным биоматериалом. Высокий уровень активина буквально отдает команду руптобластам на самоуничтожение. Примечательно, что даже у здоровых червей введение этого гормона вызывало системное воспаление и массовые клеточные взрывы.

Интересно, что руптобласты по своей природе оказались не классическими защитниками, вырабатываемыми костным мозгом (как наши лейкоциты), а модифицированными железистыми клетками. Это указывает на то, что в древности функции защиты могли брать на себя ткани, изначально предназначенные для секреции.

"Такая агрессивная реакция требует от организма колоссальных ресурсов для восстановления. Плоские черви могут себе это позволить благодаря фантастической регенерации, в то время как для человека подобные механизмы могли бы стать фатальными, провоцируя неконтролируемые повреждения органов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Почему люди лишились взрывного иммунитета

В ходе эволюции позвоночные, вероятно, отказались от руптоза в пользу более избирательных и деликатных методов, таких как работа Т-клеток. Причина кроется в потере способности к тотальной регенерации. Если червь может заново отрастить половину тела после иммунного "пожара", то у человека хроническое воспаление такого типа привело бы к системному сбою. Иногда полный отказ от сахарозы неожиданно провоцирует системный сбой, но это лишь тень тех процессов, которые происходят в организме примитивных существ.

Перспективы применения в медицине

Главная ценность открытия — локальность удара. Взрыв руптобласта действует строго по адресу, не вызывая цепной реакции. Бо Ван, доцент кафедры биоинженерии, уверен, что понимание этого механизма позволит создавать таргетные препараты. Например, можно "научить" лекарство взрываться внутри опухоли или в очаге скопления бактерий, не затрагивая здоровые системы.

"Изучение древних иммунных стратегий — это поиск ключей к лечению резистентных инфекций. Если мы поймем, как имитировать точечный токсичный выброс руптобластов, мы сможем бороться с бактериями, которые уже не реагируют на обычные антибиотики", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Пока ученые продолжают наблюдать за тем, как привычный утренний напиток заставляет тело копить жир, фундаментальные исследования в Стэнфорде напоминают: природа уже создала идеальное оружие против болезней, нам осталось лишь правильно скопировать технологию.

Признак Особенность руптоза Скорость реакции От нескольких секунд до 5 минут Тип детонатора Гормон активин и ионы кальция Радиус поражения Строго локальный (соседние клетки) Происхождение Древние железистые клетки

Ответы на популярные вопросы о руптозе

Может ли человеческая клетка взорваться так же?

У млекопитающих есть похожие процессы (например, некроптоз), но они протекают значительно медленнее и часто сопровождаются воспалением, которое вредит организму. Прямого аналога руптобластов у людей нет.

Почему это открытие сделали именно на червях?

Планарии обладают уникальной способностью к регенерации. Только существо, способное восстановить любую часть тела, может позволить себе иммунную систему, основанную на самоуничтожении тканей.

Опасно ли это для других обитателей экосистемы?

Нет, механизм руптоза является внутренним защитным инструментом организма. Он срабатывает только внутри тела червя при физическом контакте с патогеном или чужеродной тканью.

Когда появятся лекарства на основе этого открытия?

Сейчас исследование находится на фундаментальной стадии. До разработки конкретных медицинских протоколов для людей может пройти 10-15 лет, так как необходимо найти способ безопасной активации подобных реакций.

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