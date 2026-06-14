Здоровый рацион превратился в кошмар: как строгое следование ПП даёт неожиданный побочный эффект

Одержимость "чистым" питанием перестала быть просто диетическим предпочтением. Врачи всё чаще фиксируют случаи, когда желание употреблять "правильные" продукты перерастает в навязчивую идею, вытесняя социальную жизнь и профессиональную деятельность.

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Когда выбор еды становится патологией

Профессор Джемма Шарп из Университета Аделаиды подчеркивает: само по себе стремление к здоровому рациону не является болезнью. Проблема возникает, когда самооценка человека жестко привязывается к списку ингредиентов. Любое отклонение от установленных норм провоцирует приступы тревоги и тяжелое чувство вины. Даже если орторексия формально отсутствует в официальных классификаторах расстройств, её влияние на качество питания и метаболизм трудно переоценить.

"Пациенты с подобной фиксацией часто отказываются от встреч с друзьями, чтобы не оказаться в ситуации, где нет возможности проконтролировать состав блюда. Социальная изоляция в таких случаях — прямой путь к депрессии", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Алгоритмы, навязывающие пищевую тревожность

Социальные платформы выступают катализатором процесса. Велнес-инфлюенсеры, не обладающие базовым медицинским образованием, транслируют опасные догматы о "вреде" определенных групп продуктов. Это создает размытую грань между доказательной медициной и псевдонаучными ограничениями. Статистика тревожит: признаки расстройств выявляются у 6-7% населения, а в группах риска — среди профессиональных спортсменов и медиков — показатель достигает 57%.

Признак Реальность Влияние соцсетей Маркетинг вместо науки Отношение к еде Дисциплина или патология

Специалисты предупреждают, что попытки привести в норму обменные процессы без грамотной коррекции рациона часто заканчиваются плачевно. Смена фокуса с "правильной еды" на базовое самочувствие — ключевой этап выхода из замкнутого круга.

Терапия и коррекция поведения

Родственникам людей с симптомами орторексии врачи советуют избегать прямой критики конкретных привычек. Вместо споров о пользе брокколи лучше сфокусироваться на очевидных признаках стресса у близкого человека. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — золотой стандарт работы с патологическими ограничениями.

"Работа с расстройством требует мультидисциплинарного подхода. Диетолог должен отделить факты от маркетинговых мифов, а психотерапевт — проработать страх перед едой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о пищевых расстройствах

Как отличить заботу о здоровье от орторексии?

Если выбор продуктов приносит радость и не вызывает стресс при невозможности его соблюсти — это здоровый подход. Если отступление от плана вызывает панику — это симптом расстройства.

Почему инфлюенсеры опасны в вопросах питания?

Они часто используют когнитивные искажения для продвижения своих марафонов, подменяя доказательную медицину собственным субъективным опытом.

Можно ли справиться с этим самостоятельно?

Самостоятельная борьба с глубокими паттернами поведения редко бывает успешной. Требуется профессиональная поддержка профильных специалистов.

К какому врачу идти с подозрением на пищевое расстройство?

Первый шаг — консультация психотерапевта или психиатра. Параллельно необходима проверка здоровья у эндокринолога и гастроэнтеролога для оценки последствий ограничений.

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