Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм больше не будет дряхлеть: ученые США нашли способ запустить вечное обновление тканей
Хлопнули дверью напоследок: замок в Гессене за 11 миллионов евро экстренно ищет нового хозяина
Рынок капитала меняет фазу: июньские решения владельцев вкладов предопределяют их прибыль на годы
Билеты снова станут доступны: закон ударит по тем, кто создавал искусственный дефицит
Заходят в номер и опешивают: обычный телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Океан выплеснул пугающего гиганта: на острове Джерси впервые увидели редчайшего монстра из глубин
Мировой скандал из-за монтажа: действия Netflix вынудили супермодель пойти на радикальные меры
Под нашими ногами скрывается сеть в полтора раза больше Млечного Пути: и она кормит планету
Белые розы и холодный расчёт: Волочкова раскрыла истинную причину появления в свадебном реалити

Здоровый рацион превратился в кошмар: как строгое следование ПП даёт неожиданный побочный эффект

Здоровье

Одержимость "чистым" питанием перестала быть просто диетическим предпочтением. Врачи всё чаще фиксируют случаи, когда желание употреблять "правильные" продукты перерастает в навязчивую идею, вытесняя социальную жизнь и профессиональную деятельность.

здоровое питание
Фото: https://ru.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free
здоровое питание

Когда выбор еды становится патологией

Профессор Джемма Шарп из Университета Аделаиды подчеркивает: само по себе стремление к здоровому рациону не является болезнью. Проблема возникает, когда самооценка человека жестко привязывается к списку ингредиентов. Любое отклонение от установленных норм провоцирует приступы тревоги и тяжелое чувство вины. Даже если орторексия формально отсутствует в официальных классификаторах расстройств, её влияние на качество питания и метаболизм трудно переоценить.

"Пациенты с подобной фиксацией часто отказываются от встреч с друзьями, чтобы не оказаться в ситуации, где нет возможности проконтролировать состав блюда. Социальная изоляция в таких случаях — прямой путь к депрессии", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Алгоритмы, навязывающие пищевую тревожность

Социальные платформы выступают катализатором процесса. Велнес-инфлюенсеры, не обладающие базовым медицинским образованием, транслируют опасные догматы о "вреде" определенных групп продуктов. Это создает размытую грань между доказательной медициной и псевдонаучными ограничениями. Статистика тревожит: признаки расстройств выявляются у 6-7% населения, а в группах риска — среди профессиональных спортсменов и медиков — показатель достигает 57%.

Признак Реальность
Влияние соцсетей Маркетинг вместо науки
Отношение к еде Дисциплина или патология

Специалисты предупреждают, что попытки привести в норму обменные процессы без грамотной коррекции рациона часто заканчиваются плачевно. Смена фокуса с "правильной еды" на базовое самочувствие — ключевой этап выхода из замкнутого круга.

Терапия и коррекция поведения

Родственникам людей с симптомами орторексии врачи советуют избегать прямой критики конкретных привычек. Вместо споров о пользе брокколи лучше сфокусироваться на очевидных признаках стресса у близкого человека. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — золотой стандарт работы с патологическими ограничениями.

"Работа с расстройством требует мультидисциплинарного подхода. Диетолог должен отделить факты от маркетинговых мифов, а психотерапевт — проработать страх перед едой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о пищевых расстройствах

Как отличить заботу о здоровье от орторексии?

Если выбор продуктов приносит радость и не вызывает стресс при невозможности его соблюсти — это здоровый подход. Если отступление от плана вызывает панику — это симптом расстройства.

Почему инфлюенсеры опасны в вопросах питания?

Они часто используют когнитивные искажения для продвижения своих марафонов, подменяя доказательную медицину собственным субъективным опытом.

Можно ли справиться с этим самостоятельно?

Самостоятельная борьба с глубокими паттернами поведения редко бывает успешной. Требуется профессиональная поддержка профильных специалистов.

К какому врачу идти с подозрением на пищевое расстройство?

Первый шаг — консультация психотерапевта или психиатра. Параллельно необходима проверка здоровья у эндокринолога и гастроэнтеролога для оценки последствий ограничений.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-психиатр Мария Литвинова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Садоводство, цветоводство
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Популярное
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.

Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Сбылось самое страшное пророчество: финальное предупреждение Хокинга начали фиксировать в России
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Последние материалы
Организм больше не будет дряхлеть: ученые США нашли способ запустить вечное обновление тканей
Хлопнули дверью напоследок: замок в Гессене за 11 миллионов евро экстренно ищет нового хозяина
Рынок капитала меняет фазу: июньские решения владельцев вкладов предопределяют их прибыль на годы
Билеты снова станут доступны: закон ударит по тем, кто создавал искусственный дефицит
Заходят в номер и опешивают: обычный телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
Океан выплеснул пугающего гиганта: на острове Джерси впервые увидели редчайшего монстра из глубин
Мировой скандал из-за монтажа: действия Netflix вынудили супермодель пойти на радикальные меры
Под нашими ногами скрывается сеть в полтора раза больше Млечного Пути: и она кормит планету
Белые розы и холодный расчёт: Волочкова раскрыла истинную причину появления в свадебном реалити
Безнаказанные гонки на дорогах вызвали у чиновников гнев: ведомства готовят масштабное ограничение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.