Хронический недосып перестанет быть проблемой: мозг научат отдыхать прямо на рабочем месте

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне доказали, что мозгу не обязательно полностью погружаться в сон для восстановления когнитивных способностей и памяти. Исследование на мышах показало: активация специфических "сонных" ритмов в отдельных зонах мозга бодрствующего животного позволяет нейронам обновляться, пока остальная часть сознания остается на связи с окружающей средой. Это открытие ставит под сомнение теорию о необходимости тотального отключения организма для поддержания жизнедеятельности нервных клеток и открывает путь к созданию технологий локального отдыха для человека.
Традиционно считалось, что сон — это глобальное состояние, требующее полного отключения сознания. Однако биологи обнаружили, что мозг способен функционировать фрагментарно. У подопытных мышей, лишенных полноценного отдыха, ученые программно запускали медленноволновую активность — главный признак глубокой фазы сна — в строго определенных областях. Пока эти участки "отдыхали" и закрепляли полученную информацию, животное продолжало бодрствовать и реагировать на стимулы.
"Мы буквально заставляем небольшой фрагмент ткани уснуть. В этот момент нейроны восстанавливают способность к обучению, тогда как весь остальной мозг активно взаимодействует с реальностью. Похожий механизм используют дельфины, у которых полушария спят по очереди", — разъяснила суть открытия в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Медленный сон критически важен для выживания: он занимает до 80% времени ночного отдыха человека. В этот период обмен веществ в тканях перестраивается, мозг проводит ревизию нейронных связей, удаляя лишний "шум" и укрепляя важные воспоминания. Ранее команда Кьяры Чирелли замечала подобные вспышки активности у людей в состоянии сильного недосыпа, но они были слишком короткими для восстановления.
Чтобы смоделировать сон в бодрствующем мозге, исследователи применили оптогенетику — метод управления нейронами с помощью света. У мышей, лишенных сна, стимулировали моторные и сенсорные зоны короткими 30-минутными циклами. Это имитировало естественные ритмы покоя. Результаты оказались поразительными: после такой "точечной" терапии потребность мозга в реальном сне в этих зонах резко снизилась, а когнитивные показатели выровнялись.
"На примере когнитивных тестов мы увидели, что мыши со стимулированными зонами мозга справлялись с задачами на память так же успешно, как и полностью выспавшиеся особи. Без стимуляции животные при недосыпе теряли способность к концентрации и не справлялись с тестами", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Оказалось, что даже если человек страдает от отеков или дискомфорта из-за нарушенного режима, адресная работа с нейронами может купировать часть проблем. Эффект достигается не за счет общего торможения нервной системы, а именно благодаря специфическому ритму чередования активности нейронов, характерному для глубокого сна.
Следующим шагом станет перенос технологии на людей. Ученые надеются, что вместо инвазивных имплантатов можно будет использовать транскраниальную стимуляцию — воздействие на кору мозга через поверхность черепа. Это может стать спасением для тех, кто вынужден работать в ночные смены или страдает от хронической бессонницы.
"Понимание механизмов локального сна приближает нас к лечению дегенеративных процессов. Если мы научимся давать отдых отдельным зонам мозга, это поможет замедлить возрастное снижение когнитивных функций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Пока технологии проходят проверку, стоит помнить, что на работу мозга влияет и наше питание. Например, излишний стресс и неправильный рацион могут усугублять повреждение нейронов, которое обычно "чистится" во время сна. Точно так же, как кариес разрушает эмаль годами, дефицит отдыха незаметно истощает ресурсы психики.
|Тип сна
|Эффект для мозга
|Глобальный сон
|Полное восстановление систем организма и психики
|Локальный сон
|Восстановление конкретных функций (память, моторика) при бодрствовании
|Медленные волны
|Очистка нейронных связей и консолидация памяти
Нет, на данном этапе это невозможно сделать усилием воли. Для запуска процессов требуются специальные медицинские протоколы стимуляции мозга.
Лишь частично. Исследование показало восстановление когнитивных функций, но сон необходим и другим органам, например, для здоровья печени и иммунной системы.
В клинических исследованиях побочных эффектов у мышей не выявлено, однако для применения на людях необходимы длительные испытания безопасности методов транскраниальной стимуляции.
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