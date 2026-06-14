Лучшее снотворное не купишь в аптеке: почему здоровый ночной сон начинается с утреннего ритуала

Качество ночного отдыха для большинства ограничивается часами, проведенными в кровати. Однако сухая статистика времени не учитывает биохимические и физиологические процессы, которые определяют, насколько эффективно мозг и ткани восстанавливаются за ночь. Исследовательская группа из Университета штата Орегон представила данные, меняющие представление о связи между дневной активностью и циклом сна.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушкагуляет утром

Шаги как рычаг регулировки сна

Докторант Джон Ричмонд Сай проанализировал зависимость между физической нагрузкой и архитектурой сна. Результаты работы, опубликованные в Behavioral Sleep Medicine & Chronobiology International, подтверждают: показатели засыпания коррелируют с объемом пройденного за день расстояния. Известная норма в 10 000 шагов оказалась скорее маркетинговым ориентиром, чем медицинской догмой. Авторы исследования не установили "нижнего порога" шагов, при котором наступает улучшение. Важна сама динамика, а не фиксация на цифрах.

"Двигательная активность в течение дня позволяет снизить уровень нейромышечного напряжения к вечеру. Это облегчает переход мозга из состояния бодрствования в фазу глубокого сна. Важно помнить, что постоянство привычек важнее разовых рекордов интенсивности", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Циркадный ритм и "середина сна"

Ученые оперируют понятием "середина сна" — это временная отметка строго между засыпанием и пробуждением. У тех, кто склонен к ранним подъемам, эта точка приходится на час ночи. У "сов" смещается к пяти утра. Поздняя середина сна, как и нерегулярный график, напрямую связана с рисками психических расстройств и депрессивных состояний. Регулярность отхода ко сну является ключевым фактором восстановления гормональных систем организма. Даже минимальные сдвиги по выходным "разбалтывают" биологические часы.

Параметр Влияние на сон Дневная ходьба Ускоряет засыпание и улучшает качество Нерегулярный график Связан с депрессией и метаболическими сбоями

Дисциплина подготовки ко сну

Синхронизация циркадных ритмов требует адекватной световой среды. Утренний свет выступает основным "таймером" организма. Сай рекомендует объединять воздействие естественного света с легкой активностью в первой половине дня. Утренние прогулки будут самыми благотворными. Вечерние часы требуют исключения психостимуляторов — кофеина, никотина и алкоголя. Тяжелая пища перед сном также не способствует качественному восстановлению тканей.

"Спальня не должна быть рабочим кабинетом. Мозг формирует устойчивые нейронные связи: кровать ассоциируется либо с покоем, либо с рабочей тревожностью. Если вы привыкли проверять отчеты в полулежачем положении, не ждите быстрого засыпания", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о качестве сна

Существует ли критическое количество шагов для улучшения сна?

Нет, научные данные не указывают на конкретный порог в 10 000 шагов как на обязательное условие. Эффект ходьбы проявляется в общей стимуляции организма, поэтому любой уровень регулярной нагрузки лучше, чем полный гиподинамический режим.

Почему вредно нарушать график по выходным?

Нерегулярный сон сбивает биологические часы. Организм теряет способность эффективно включать фазы глубокого восстановления, что со временем ведет к риску развития патологий, включая депрессию.

Как свет влияет на циркадные ритмы?

Утреннее освещение является сигналом для эпифиза о снижении выработки мелатонина. Это позволяет организму "переключиться" на дневной режим и, как следствие, корректно накопить мелатонин к вечернему времени.

Можно ли работать в постели?

Категорически не рекомендуется. Кровать должна использоваться исключительно для отдыха, чтобы у мозга не возникало ложных ассоциаций с работой или стрессом.

"Нарушение режима вызывает хронический стресс, который иногда ошибочно принимают за усталость. Если вы постоянно чувствуете разбитость, стоит исключить влияние внешних факторов, таких как шум или температура, а не просто увеличивать время сна", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

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