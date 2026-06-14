Хуже любого диабета: полный отказ от сахарозы неожиданно спровоцировал системный сбой

Очередная "оздоровительная" догма рухнула под натиском экспериментальных данных. Полный запрет на сахар, который многие адепты ЗОЖ возвели в абсолют, оказался опасным экспериментом над собственным кишечником. Мыши, посаженные на "чистую" от сахарозы диету, продемонстрировали результат, обратный ожидаемому оздоровлению.

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Метаболическая ловушка "нулевого" сахара

Исследование, представленное на ежегодном собрании Эндокринологического общества в Чикаго, перевернуло представление о вреде сахарозы. Ученые Диабетического института Дасмана (Кувейт) провели 16-недельный тест на лабораторных мышах. Разделили группы: одни получали низкожировой корм с сахарозой, вторые — питание без сахара вовсе. Итог закономерен, но неприятен для любителей радикальных ограничений.

"Полный отказ от сахарозы при низкожировом рационе неожиданно нарушает микробиоту и провоцирует системное воспаление, что ставит под вопрос безопасность бездумных ограничений", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

При одинаковой массе тела подопытные из "бессахарной" группы показали худший контроль уровня глюкозы и выраженную резистентность к инсулину. Организм, лишенный привычного субстрата, начал терять метаболическую гибкость. Стоит помнить, что нарушение правил питания - это риск для всех органов системы, а не только вопрос калорий.

Параметр Результат при дефиците сахарозы Гликемический контроль Снижение эффективности Состояние печени Признаки жировой дистрофии Микробиота кишечника Нарушение баланса

Крах микробиома и воспаление

Печень и кишечник мышей без сахара среагировали воспалительными процессами. Отсутствие сахарозы в рационе привело к перестройке микрофлоры, которая в норме участвует в регуляции гомеостаза. Организм — не пылесос, и его нельзя "очистить", просто выкинув из рациона часть макронутриентов.

"Наш кишечник и печень нуждаются в сбалансированном рационе, а не в радикальных чистках. Стремление к отсутствию сахара любой ценой часто приводит к дефициту метаболической стабильности", — отметила врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Исследователи подчеркивают: будущее профилактики метаболических болезней лежит в плоскости сохранения микробиома. Попытки жестко "сломать" привычную схему потребления углеводов без медицинских показаний могут запустить патологические процессы быстрее, чем избыток сахара. Важна умеренность, а не обнуление показателей в чеке из магазина.

"Когда мы видим негативные изменения в состоянии здоровья, важно анализировать баланс нутриентов, а не просто винить один компонент диеты", — резюмировал врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о питании

Значит ли это, что сахар полезен?

Нет. Сахар — лишь компонент рациона. Исследование говорит о вреде полного исключения углеводов, а не о пользе избыточного поедания десертов.

Как заменить сахар правильно?

Фокусируйтесь на сложных углеводах из цельных продуктов. Полное удаление сахарозы из метаболизма — стресс для регуляторных систем организма.

Может ли это вызвать диабет?

Нарушение инсулинорезистентности у подопытных мышей — это тревожный сигнал. Метаболическая дисфункция является предвестником эндокринных патологий.

Что делать, если я боюсь жировой болезни печени?

Следите за калорийностью и качеством состава продуктов. Самые опасные факторы для печени — алкоголь и неконтролируемый избыток трансжиров, а не ложка сахара в чае.

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