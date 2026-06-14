Живот к вечеру как воздушный шарик? Уменьшать рацион бесполезно — наоборот, надо кое-что добавить

Внезапный объем в области живота часто списывают на лишние килограммы. Однако вечерние округлости, которые исчезают к утру, указывают на иные причины. Проблема скрывается в метеоризме, вызванном реакцией организма на определенные пищевые привычки или гормональный фон.
Живот, визуально напоминающий период беременности, — это не всегда жировая ткань. Врач-диетолог Регина Ахуньянова выделяет ряд факторов: избыток соли, чрезмерную любовь к фруктам, употребление сахарозаменителей и гормональные колебания. Организм задерживает воду или реагирует газообразованием, создавая дискомфорт.
"Часто пациенты путают банальный метеоризм с ожирением. Прежде чем садиться на жесткую диету, нужно исключить провокаторы вздутия — соль и избыток сахаридов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Для коррекции пищеварения необходимо поддерживать микробиоту кишечника. Включение в рацион имбиря стимулирует выработку ферментов, ускоряя расщепление пищи. Куркума, благодаря содержанию куркумина, помогает купировать воспалительные процессы ЖКТ и снижает тяжесть.
Квашеная капуста и кимчи выступают источниками пробиотиков. В процессе брожения овощи обогащаются молочнокислыми бактериями, которые облегчают переваривание клетчатки. Эти продукты снижают риск развития нарушений метаболизма и укрепляют иммунный барьер.
|Продукт
|Механизм действия
|Имбирь
|Стимуляция ферментов пищеварения
|Куркума
|Снижение боли, антиоксидантный эффект
|Кимчи
|Поддержка микрофлоры через пробиотики
"Ферментация — это естественный процесс подготовки овощей, где микроорганизмы делают часть работы за нас. Это гораздо полезнее, чем прием сомнительных БАДов для похудения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Регулярный дискомфорт требует медицинского обследования. Вздутие может быть симптомом синдрома раздраженного кишечника (СРК) или ферментной недостаточности. Попытки самостоятельно снять отек аптечными средствами без консультации врача — прямой путь к нарушению водно-электролитного баланса.
"Диагностика должна начинаться с анализа рациона и исключения органических патологий. Вздутие — это сигнал, который не нужно маскировать", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Да. Избыток фруктозы при недостаточном переваривании вызывает брожение в кишечнике, что ведет к газообразованию.
Многие синтетические подсластители провоцируют раздражение кишечника и вздутие у чувствительных людей.
Умеренное снижение соли помогает избавиться от отеков, которые часто ошибочно принимают за жировые отложения.
Только в случае их дефицита. Если вздутие вызвано другими причинами, прием ферментов будет бесполезен.
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