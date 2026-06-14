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Живот к вечеру как воздушный шарик? Уменьшать рацион бесполезно — наоборот, надо кое-что добавить

Здоровье

Внезапный объем в области живота часто списывают на лишние килограммы. Однако вечерние округлости, которые исчезают к утру, указывают на иные причины. Проблема скрывается в метеоризме, вызванном реакцией организма на определенные пищевые привычки или гормональный фон.

Животик женщины
Фото: flickr. com by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Животик женщины

Источники лишнего объема

Живот, визуально напоминающий период беременности, — это не всегда жировая ткань. Врач-диетолог Регина Ахуньянова выделяет ряд факторов: избыток соли, чрезмерную любовь к фруктам, употребление сахарозаменителей и гормональные колебания. Организм задерживает воду или реагирует газообразованием, создавая дискомфорт.

"Часто пациенты путают банальный метеоризм с ожирением. Прежде чем садиться на жесткую диету, нужно исключить провокаторы вздутия — соль и избыток сахаридов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Роль ферментированных продуктов

Для коррекции пищеварения необходимо поддерживать микробиоту кишечника. Включение в рацион имбиря стимулирует выработку ферментов, ускоряя расщепление пищи. Куркума, благодаря содержанию куркумина, помогает купировать воспалительные процессы ЖКТ и снижает тяжесть.

Квашеная капуста и кимчи выступают источниками пробиотиков. В процессе брожения овощи обогащаются молочнокислыми бактериями, которые облегчают переваривание клетчатки. Эти продукты снижают риск развития нарушений метаболизма и укрепляют иммунный барьер.

Продукт Механизм действия
Имбирь Стимуляция ферментов пищеварения
Куркума Снижение боли, антиоксидантный эффект
Кимчи Поддержка микрофлоры через пробиотики

"Ферментация — это естественный процесс подготовки овощей, где микроорганизмы делают часть работы за нас. Это гораздо полезнее, чем прием сомнительных БАДов для похудения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Когда следует обратиться к специалисту

Регулярный дискомфорт требует медицинского обследования. Вздутие может быть симптомом синдрома раздраженного кишечника (СРК) или ферментной недостаточности. Попытки самостоятельно снять отек аптечными средствами без консультации врача — прямой путь к нарушению водно-электролитного баланса.

"Диагностика должна начинаться с анализа рациона и исключения органических патологий. Вздутие — это сигнал, который не нужно маскировать", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о пищеварении

Может ли вздутие быть вызвано полезными фруктами?

Да. Избыток фруктозы при недостаточном переваривании вызывает брожение в кишечнике, что ведет к газообразованию.

Безопасны ли сахарозаменители?

Многие синтетические подсластители провоцируют раздражение кишечника и вздутие у чувствительных людей.

Нужно ли исключать соль для уменьшения объема талии?

Умеренное снижение соли помогает избавиться от отеков, которые часто ошибочно принимают за жировые отложения.

Всегда ли ферменты помогают при вздутии?

Только в случае их дефицита. Если вздутие вызвано другими причинами, прием ферментов будет бесполезен.

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Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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