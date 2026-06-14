Коллеги шепчутся за спиной: этот психологический прием заставит сплетников замолчать навсегда

При столкновении с недоброжелателями на работе лучшей тактикой станет полное игнорирование нападок, а не попытки оправдаться. Старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный пояснил, что любые попытки опровергнуть слухи лишь подпитывают интерес сплетников.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офисные сплетники

По его словам, стремление обсуждать коллег указывает на нездоровую атмосферу, пишет Газета.Ru. Жертвам пересудов стоит оставаться в стороне, так как молчание — самый надежный способ обесценить агрессию.

Специалист предложил метод "дискредитации источника", когда в ответ на неприятную новость можно задать встречный провокационный вопрос: "Раз он так говорит обо мне, что же тогда он рассказывает про тебя?". Такой подход ставит под удар репутацию самого любителя доносить сплетни.

В ряде случаев, как утверждает эксперт, эффективным бывает распространение заведомо ложных сведений, которые позже можно будет наглядно опровергнут.

"Активность сплетников напрямую зависит от того, насколько сотрудники вовлечены в жизнь друг друга и есть ли в компании четкая система коммуникации. Когда люди не получают достоверных данных от руководства, они вынуждены восполнять этот пробел домыслами, что нередко приводит к деструктивным последствиям", - объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Коммуникационный голод как причина интриг

Слухи кардинально отличаются от сплетен, так как они касаются не столько личностей, сколько общих рабочих вопросов и тревог коллектива. Недостаток конкретной информации от начальства создает идеальную почву для появления искаженных домыслов.

Чтобы купировать такие проявления, руководству необходимо наладить открытый диалог и своевременно информировать сотрудников о ключевых целях и переменах внутри компании.

Формирование здоровой культуры общения требует от менеджмента прозрачности и регулярной обратной связи. Если персонал понимает логику принимаемых решений, потребность в поиске "тайных" смыслов отпадает сама собой. Информированность штата становится главным барьером на пути к распространению недостоверной информации внутри организации.

Ответы на популярные вопросы о сплетнях

Почему люди сплетничают на работе?

Обычно это происходит из-за нехватки интересной информации, желания самоутвердиться или попытки привлечь внимание к собственной персоне через обсуждение других.

Стоит ли пытаться переубедить тех, кто распускает слухи?

Нет, попытка оправдаться воспринимается окружающими как признание вины или слабости, что только провоцирует дальнейшие нападки со стороны недоброжелателей.

Как понять, что в коллективе нездоровая атмосфера?

Обилие противоречивых слухов, высокий уровень недоверия к решениям руководства и постоянное выяснение личных отношений вместо рабочих задач — явные признаки проблем.

Что делать, если сплетни начали мешать карьере?

Необходимо сосредоточиться на прямых обязанностях и качестве результатов, демонстрируя профессионализм, а также при необходимости обратиться к HR-специалисту для урегулирования ситуации.

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