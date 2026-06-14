Улыбка любит дисциплину: несколько привычек помогут держать кариес подальше от зубов

Кариес — это не досадная случайность, а химическая атака бактерий на минеральную структуру зуба. Если игнорировать стадию пятна, патогены быстро пробивают защиту эмали и уходят в мягкие ткани. Ранняя диагностика экономит бюджет и избавляет от боли, которую невозможно заглушить таблетками.
Процесс стартует с деминерализации — потери кальция и фосфора. Поверхность становится матовой, появляется белое пятно. Это единственный момент, когда ситуацию исправляет фторирование без бормашины. Дальше кислота буквально растворяет защитный слой, обнажая пористый дентин. Потемнение зубов сигнализирует о глубоком поражении. Если кариес доходит до пульпы, инфекция попадает в нервно-сосудистый пучок, превращая живой орган в источник токсинов.
"Кариес на стадии пятна часто воспринимают как эстетический дефект. На деле это прорыв обороны. Без своевременной санации остановить распад тканей домашними пастами невозможно", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Основной виновник — бактерия Streptococcus mutans. Она перерабатывает сахар в кислоту, которая вымывает минералы. Но кариес редко бывает следствием одной лишь любви к сладкому. Привычный завтрак с избытком углеводов создает среду для закисления слюны. Сухость во рту, вызванная приемом лекарств или курением, лишает зубы естественной очистки. С возрастом снижается регенерация дентина, а оголение корней делает ткани беззащитными перед внешним воздействием.
|Стадия
|Характер повреждения
|Начальная
|Белое пятно, эмаль пока цела
|Поверхностная
|Разрушение внешнего защитного слоя
|Средняя
|Поражение пористого дентина
|Глубокая
|Риск воспаления нерва (пульпита)
"Пациенты часто связывают кариес только с гигиеной, забывая о ГЭРБ. Желудочный сок, попадая в полость рта, превращает эмаль в решето", — объяснил специально для Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Чистка зубов дважды в день — это база, но не панацея. Щетка не заходит в межзубные контакты, где формируется 80% скрытых полостей. Использование зубной нити и ершиков обязательно. После еды нужно смывать остатки пищи водой или ополаскивателем. Важно следить за балансом фтора: он встраивается в решетку эмали, делая её устойчивой к агрессии бактерий. Если эмаль истончена, врач может применить биогель для десен или фтор-лаки для локального укрепления.
"Кальций из творога не спасет, если во рту залежи зубного камня. Профессиональная гигиена раз в полгода — это единственный способ убрать колонии микробов", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Только на стадии мелового пятна с помощью паст с высокой концентрацией фторидов и кальция. Если целостность поверхности нарушена и появилась дырка, самолечение приведет к потере зуба.
Сказывается изменение состава слюны и кислотный рефлюкс. Плод забирает ресурсы организма, но зубы рушатся не от нехватки кальция в крови, а от местной агрессивной среды.
Да, жидкость омывает все поверхности сразу, а сочетание сахара и ортофосфорной кислоты мгновенно снижает pH слюны до критических значений.
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