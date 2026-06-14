Улыбка любит дисциплину: несколько привычек помогут держать кариес подальше от зубов

Кариес — это не досадная случайность, а химическая атака бактерий на минеральную структуру зуба. Если игнорировать стадию пятна, патогены быстро пробивают защиту эмали и уходят в мягкие ткани. Ранняя диагностика экономит бюджет и избавляет от боли, которую невозможно заглушить таблетками.

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Этапы разрушения тканей

Процесс стартует с деминерализации — потери кальция и фосфора. Поверхность становится матовой, появляется белое пятно. Это единственный момент, когда ситуацию исправляет фторирование без бормашины. Дальше кислота буквально растворяет защитный слой, обнажая пористый дентин. Потемнение зубов сигнализирует о глубоком поражении. Если кариес доходит до пульпы, инфекция попадает в нервно-сосудистый пучок, превращая живой орган в источник токсинов.

"Кариес на стадии пятна часто воспринимают как эстетический дефект. На деле это прорыв обороны. Без своевременной санации остановить распад тканей домашними пастами невозможно", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Факторы риска и уязвимость

Основной виновник — бактерия Streptococcus mutans. Она перерабатывает сахар в кислоту, которая вымывает минералы. Но кариес редко бывает следствием одной лишь любви к сладкому. Привычный завтрак с избытком углеводов создает среду для закисления слюны. Сухость во рту, вызванная приемом лекарств или курением, лишает зубы естественной очистки. С возрастом снижается регенерация дентина, а оголение корней делает ткани беззащитными перед внешним воздействием.

Стадия Характер повреждения Начальная Белое пятно, эмаль пока цела Поверхностная Разрушение внешнего защитного слоя Средняя Поражение пористого дентина Глубокая Риск воспаления нерва (пульпита)

"Пациенты часто связывают кариес только с гигиеной, забывая о ГЭРБ. Желудочный сок, попадая в полость рта, превращает эмаль в решето", — объяснил специально для Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Методы защиты и профилактика

Чистка зубов дважды в день — это база, но не панацея. Щетка не заходит в межзубные контакты, где формируется 80% скрытых полостей. Использование зубной нити и ершиков обязательно. После еды нужно смывать остатки пищи водой или ополаскивателем. Важно следить за балансом фтора: он встраивается в решетку эмали, делая её устойчивой к агрессии бактерий. Если эмаль истончена, врач может применить биогель для десен или фтор-лаки для локального укрепления.

"Кальций из творога не спасет, если во рту залежи зубного камня. Профессиональная гигиена раз в полгода — это единственный способ убрать колонии микробов", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кариесе

Можно ли остановить кариес дома?

Только на стадии мелового пятна с помощью паст с высокой концентрацией фторидов и кальция. Если целостность поверхности нарушена и появилась дырка, самолечение приведет к потере зуба.

Почему зубы портятся во время беременности?

Сказывается изменение состава слюны и кислотный рефлюкс. Плод забирает ресурсы организма, но зубы рушатся не от нехватки кальция в крови, а от местной агрессивной среды.

Правда ли, что сладкая газировка вреднее конфет?

Да, жидкость омывает все поверхности сразу, а сочетание сахара и ортофосфорной кислоты мгновенно снижает pH слюны до критических значений.

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