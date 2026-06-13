Печень превращается в жир? Болезнь может пройти мимо, если употреблять два простых продукта

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) всё чаще встречается в клинической практике. Патология развивается незаметно, но способна привести к циррозу и летальному исходу. Нутрициологи предлагают корректировать состояние с помощью рациона, опираясь на свойства конкретных продуктов. Разберемся, что именно защищает печеночные клетки от избыточного накопления жира.

Фото: freepik.com by jigsawstocker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куркума

Жирные кислоты против липидного накопления

Жирная рыба — фундамент рациона для профилактики НАЖБП. Омега-3 кислоты купируют воспаление и нормализуют липидный обмен. Пациенты часто скептически относятся к совету употреблять жиры при проблемах с печенью. Однако полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 критически важны для мембран клеток. Они препятствуют депонированию излишков жира в гепатоцитах.

"Коррекция рациона — первый шаг при жировой дистрофии. Омега-3 снижают уровень системного воспаления, что доказано рядом кокрейновских обзоров", — пояснила в беседе с Pravda.Ru терапевт Анна Кузнецова.

Куркумин как инструмент реабилитации печени

Вторым значимым компонентом нутрициолог Игорь Ботоговский называет куркуму. Действующее вещество — куркумин — демонстрирует способность снижать уровень триглицеридов. Регулярный прием этого соединения облегчает метаболическую нагрузку на орган. Данные свидетельствуют, что куркумин активирует ферменты, ответственные за переработку холестерина.

Компонент Влияние на печень Омега-3 Блокирует накопление липидов в клетках Куркумин Активирует вывод холестерина

Биохимические процессы: как это работает

Печень не является фильтром, который требует "чистки". Это сложная биохимическая лаборатория. Популярное самолечение детокс-препаратами только усугубляет состояние. Рациональное питание поддерживает ферментативную активность. Жирная рыба и куркумин не отменяют протоколы терапии при медикаментозном поражении печени, но служат хорошей базой для профилактики.

"Не стоит ждать чуда от одной куркумы. Здоровье печени зависит от общего контроля веса, регулярного скрининга показателей и отсутствия избытка простых углеводов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о здоровье печени

Можно ли излечить жировую болезнь только продуктами?

Нет. Это хроническое состояние, требующее изменения образа жизни и наблюдения у гастроэнтеролога.

Сколько раз в неделю нужно есть рыбу?

Клинические рекомендации содержат норму: 2-3 порции жирной морской рыбы в неделю.

Безопасна ли куркума для всех?

При гастритах и желчекаменной болезни куркуму следует вводить в рацион осторожно, после консультации с врачом.

Помогают ли аптечные БАДы с куркумином?

Их эффективность вариативна. Важно учитывать биодоступность формы препарата.

"Печень обладает феноменальной способностью к регенерации. Главное — вовремя убрать повреждающий фактор: будь то избыток алкоголя или скрытый диабет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

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