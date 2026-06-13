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Невидимый враг скрывается в каждом слое: как летнее солнце меняет правила ежедневного ухода за лицом

Здоровье » Красота

Летнее солнце и высокая температура воздуха зачастую провоцируют развитие фотодерматита и кожной аллергии. Контакт компонентов косметики с потом под воздействием ультрафиолета создает неблагоприятную среду для дермы. Дерматолог Юлия Галлямова отмечает, что такая реакция проявляется в виде сильного покраснения, отечности и нестерпимого зуда, характерных для контактного дерматита.

Девушка наносит пудру на лицо
Фото: https://kosmetikam.com/wp-content/uploads/f/8/2/f8294145425782385cc667d3134e1e4a.jpeg
Девушка наносит пудру на лицо

Как сообщает Газета.Ru, специалисты рекомендуют по возможности отказаться от декоративной косметики в дневное время. Если же использование средств необходимо, плотные тональные основы лучше заменить на легкую пудру. Галлямова объяснила, что нанесение тяжелого макияжа перед выходом на яркое солнце неоправданно рискованно, если только речь не идет о профессиональном сценическом гриме.

Рекомендации специалистов по летнему уходу

Важно помнить, что любые изменения в текстуре кожи требуют коррекции протокола защиты, включая использование SPF-средств с подходящим составом. В дополнение к этому стоит учитывать, что в жару поры кожи расширяются значительно быстрее, поэтому косметические продукты могут проникать глубже, усиливая раздражающий эффект. В летний сезон стоит делать выбор в пользу легких увлажняющих сывороток и средств с высоким уровнем защиты от солнца, которые не создают на лице "парниковый эффект".

"При использовании косметики в жару необходимо тщательно очищать лицо вечером, чтобы не допустить закупорки пор и последующих воспалений", - объяснила в беседе с Pravda. Ru дерматокосметолог Екатерина Каневская.

Ответы на популярные вопросы о летнем макияже

Чем заменить тональный крем летом?

Лучше всего использовать транспарантную пудру или легкие BB-кремы с высоким SPF, которые не создают плотного слоя на коже.

Почему возникает отек?

Отек — это реакция иммунной системы на раздражители, в роли которых могут выступать компоненты косметики, активизирующиеся под воздействием ультрафиолета.

Нужно ли использовать SPF с пудрой?

Да, пудра сама по себе не заменяет полноценную защиту, поэтому под нее необходимо наносить специализированное солнцезащитное средство.

Как быстро снять раздражение?

При появлении зуда и покраснения необходимо смыть косметику мягким средством, приложить прохладный компресс и при необходимости принять антигистаминный препарат.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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