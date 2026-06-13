Десятимесячная экспедиция на антарктическую станцию "Конкордия" опровергла миф о том, что длительное нахождение в закрытой группе неизбежно сплачивает людей. Исследование ученых из Цюрихского и Бернского университетов показало: в условиях экстремальной изоляции избыток общения превращается в мощный фактор стресса, провоцирует конфликты и заставляет команду распадаться на обособленные подгруппы. Эти данные критически важны для планирования будущих полетов на Марс и Луну, где экипажам предстоит годами находиться в тесном контакте без возможности уединения.
Станция "Конкордия", расположенная на Антарктическом плато, считается одним из самых суровых мест на планете. Зимой температура здесь опускается до -80 °C, а полная изоляция от внешнего мира длится месяцами. Группа из 12 добровольцев провела в таких условиях почти год под пристальным наблюдением медиков и психологов. Участники носили специальные датчики, фиксировавшие каждое их перемещение и контакт, а также регулярно заполняли психологические анкеты.
"В условиях, когда личное пространство сведено к минимуму, социальная поддержка может трансформироваться в источник раздражения. Оказалось, что те, кто общался активнее всех, чаще сообщали о росте недоверия и снижении личной эффективности", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.
Результаты эксперимента оказались контринтуитивными. Вместо ожидаемого укрепления связей, исследователи зафиксировали рост напряженности именно в моменты наиболее интенсивного взаимодействия. Постоянное присутствие коллег мешало психологической разгрузке. Это состояние сравнимо с тем, как обезвоживание летом подрывает ресурсы организма — психика точно так же "высыхает" без возможности побыть в одиночестве.
Данные с носимых сенсоров выявили еще одну закономерность: естественную фрагментацию коллектива. Со временем экипаж разделился на микрогруппы. Основным критерием сближения стали национальность и родной язык. Люди инстинктивно искали тех, кто им понятнее, создавая "безопасные зоны" внутри команды. Хотя это помогало отдельным участникам справляться со стрессом, общая сплоченность экспедиции от этого страдала.
"Длительное пребывание в стрессовой среде требует жесткой дисциплины не только в работе, но и в образе жизни. Подобно тому, как гигиена полости рта предотвращает разрушение эмали, психопрофилактика в закрытых группах должна купировать конфликты на ранней стадии, не давая им разрушить структуру команды", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Ученые подчеркивают, что фрагментация неизбежна в любом интернациональном экипаже. Однако в условиях реальной опасности такая разобщенность может привести к серьезным ошибкам в управлении станцией или космическим кораблем. Постоянный контакт, который воспринимался как благо, на деле усиливал психологическую усталость.
Эксперимент в Антарктиде дает бесценный материал для инженеров и врачей, проектирующих жилые модули для Луны и Марса. Теперь понятно, что проектирование космических кораблей должно предусматривать не только общие зоны для работы, но и гарантированные места для сна и уединения, где человек может быть полностью изолирован от коллег. Без этого риск эмоционального выгорания и срывов становится почти стопроцентным.
"Для поддержания здоровья в таких условиях нужен комплексный подход. Нагрузка на сосуды и сердце в экстремальной среде и при постоянном стрессе колоссальна, поэтому важно следить за питанием — например, помнить, что умеренный прием чая укрепляет сердце, а избыток кофеина может лишь усилить тревожность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
|Ожидание от тесного контакта
|Реальность исследования
|Укрепление связей и солидарности
|Рост напряженности и взаимного недоверия
|Общая поддержка в трудные минуты
|Формирование закрытых национальных подгрупп
|Повышение эффективности работы
|Снижение личной и групповой продуктивности
|Равномерное общение всех со всеми
|Избегание "чужих" групп внутри команды
В замкнутом пространстве человек теряет возможность эмоционально восстановиться. Постоянное присутствие других людей начинает восприниматься как посягательство на личную территорию, что ведет к раздражительности и конфликтам.
В ходе антарктического эксперимента фрагментация команды стала отчетливо заметна через несколько месяцев после начала зимовки, усиливаясь по мере роста общей усталости.
Хотя знание языка важно для работы, датчики показали, что в свободное время люди все равно стремятся общаться на родном языке, так как это требует меньше когнитивных усилий в условиях стресса.
Использовались носимые датчики приближения, которые фиксировали дистанцию между участниками и длительность их взаимодействия, что позволило получить объективную карту социальных связей без вмешательства в жизнь людей.
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