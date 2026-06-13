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Исследователи зафиксировали опасный раскол в Антарктиде: вынужденная близость привела к печальному итогу

Здоровье » Здоровье и профилактика

Десятимесячная экспедиция на антарктическую станцию "Конкордия" опровергла миф о том, что длительное нахождение в закрытой группе неизбежно сплачивает людей. Исследование ученых из Цюрихского и Бернского университетов показало: в условиях экстремальной изоляции избыток общения превращается в мощный фактор стресса, провоцирует конфликты и заставляет команду распадаться на обособленные подгруппы. Эти данные критически важны для планирования будущих полетов на Марс и Луну, где экипажам предстоит годами находиться в тесном контакте без возможности уединения.

Пещера Антарктиды
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Пещера Антарктиды

Ловушка замкнутого пространства

Станция "Конкордия", расположенная на Антарктическом плато, считается одним из самых суровых мест на планете. Зимой температура здесь опускается до -80 °C, а полная изоляция от внешнего мира длится месяцами. Группа из 12 добровольцев провела в таких условиях почти год под пристальным наблюдением медиков и психологов. Участники носили специальные датчики, фиксировавшие каждое их перемещение и контакт, а также регулярно заполняли психологические анкеты.

"В условиях, когда личное пространство сведено к минимуму, социальная поддержка может трансформироваться в источник раздражения. Оказалось, что те, кто общался активнее всех, чаще сообщали о росте недоверия и снижении личной эффективности", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Результаты эксперимента оказались контринтуитивными. Вместо ожидаемого укрепления связей, исследователи зафиксировали рост напряженности именно в моменты наиболее интенсивного взаимодействия. Постоянное присутствие коллег мешало психологической разгрузке. Это состояние сравнимо с тем, как обезвоживание летом подрывает ресурсы организма — психика точно так же "высыхает" без возможности побыть в одиночестве.

Распад на группы и языковой барьер

Данные с носимых сенсоров выявили еще одну закономерность: естественную фрагментацию коллектива. Со временем экипаж разделился на микрогруппы. Основным критерием сближения стали национальность и родной язык. Люди инстинктивно искали тех, кто им понятнее, создавая "безопасные зоны" внутри команды. Хотя это помогало отдельным участникам справляться со стрессом, общая сплоченность экспедиции от этого страдала.

"Длительное пребывание в стрессовой среде требует жесткой дисциплины не только в работе, но и в образе жизни. Подобно тому, как гигиена полости рта предотвращает разрушение эмали, психопрофилактика в закрытых группах должна купировать конфликты на ранней стадии, не давая им разрушить структуру команды", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ученые подчеркивают, что фрагментация неизбежна в любом интернациональном экипаже. Однако в условиях реальной опасности такая разобщенность может привести к серьезным ошибкам в управлении станцией или космическим кораблем. Постоянный контакт, который воспринимался как благо, на деле усиливал психологическую усталость.

Уроки для космических программ

Эксперимент в Антарктиде дает бесценный материал для инженеров и врачей, проектирующих жилые модули для Луны и Марса. Теперь понятно, что проектирование космических кораблей должно предусматривать не только общие зоны для работы, но и гарантированные места для сна и уединения, где человек может быть полностью изолирован от коллег. Без этого риск эмоционального выгорания и срывов становится почти стопроцентным.

"Для поддержания здоровья в таких условиях нужен комплексный подход. Нагрузка на сосуды и сердце в экстремальной среде и при постоянном стрессе колоссальна, поэтому важно следить за питанием — например, помнить, что умеренный прием чая укрепляет сердце, а избыток кофеина может лишь усилить тревожность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ожидание от тесного контакта Реальность исследования
Укрепление связей и солидарности Рост напряженности и взаимного недоверия
Общая поддержка в трудные минуты Формирование закрытых национальных подгрупп
Повышение эффективности работы Снижение личной и групповой продуктивности
Равномерное общение всех со всеми Избегание "чужих" групп внутри команды

Ответы на популярные вопросы об изоляции

Почему большее количество контактов вредит группе?

В замкнутом пространстве человек теряет возможность эмоционально восстановиться. Постоянное присутствие других людей начинает восприниматься как посягательство на личную территорию, что ведет к раздражительности и конфликтам.

Как долго длится процесс разделения на группы?

В ходе антарктического эксперимента фрагментация команды стала отчетливо заметна через несколько месяцев после начала зимовки, усиливаясь по мере роста общей усталости.

Помогает ли знание иностранного языка избежать конфликтов?

Хотя знание языка важно для работы, датчики показали, что в свободное время люди все равно стремятся общаться на родном языке, так как это требует меньше когнитивных усилий в условиях стресса.

Какие технологии помогали следить за учеными?

Использовались носимые датчики приближения, которые фиксировали дистанцию между участниками и длительность их взаимодействия, что позволило получить объективную карту социальных связей без вмешательства в жизнь людей.

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Экспертная проверка: психолог Надежда Осипова, врач общей практики Елена Морозова, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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