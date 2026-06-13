Ошибка ценой в жизнь: скрытые признаки инсульта, которые все принимают за мигрень

Инсульт не всегда выглядит как перекошенное лицо или отнявшаяся рука. Организм умеет подавать сигналы тоньше, маскируя сосудистую катастрофу под обычную усталость, недосып или легкое недомогание. Проблема в том, что клетки мозга гибнут за минуты, пока человек пытается отлежаться или ждет, когда пройдет странное ощущение в глазу. Если понимать, как именно ломается привычный ритм самочувствия, можно успеть вызвать врачей до того, как изменения станут необратимыми.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инсульт

Скрытые сигналы сосудистой катастрофы

Привычный список симптомов включает слабость в конечностях и нарушение речи. На деле же первым звонком часто становится простое онемение. Оно может возникнуть в кисти, ступне или на небольшом участке лица. Многие списывают это на неудобную позу во сне или защемление нерва. Но если чувствительность исчезла резко и только с одной стороны, это признак сбоя в работе мозга.

"Часто люди не придают значения легким покалываниям в пальцах или внезапной ватности ноги. На практике видно, что такая потеря контроля над телом — это повод для немедленной проверки. Сосуды могут не выдержать нагрузки, особенно когда внешние факторы заставляют системы работать на износ", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Второй неочевидный симптом — резкая потеря зрения. Это не обязательно полная темнота. Может появиться помутнение, двоение или ощущение, будто в глаз насыпали песка. Когда тромб перекрывает кровоток в артериях, питающих зрительный центр, глазное яблоко перестает получать питание. Человек думает, что лопнул сосудик от давления, а на самом деле это уже начало инсульта.

Провалы в памяти и туман в глазах

Внезапная спутанность сознания заслуживает отдельного внимания. Человек может на секунду забыть, где он находится или как зовут близких. Иногда это выглядит как странное поведение: больной путает слова, не может прочитать простую вывеску или написать сообщение. Тот самый секрет кроется в афазии — нарушении восприятия языка, которое со стороны напоминает резкое развитие деменции.

"Если близкий человек вдруг замолчал или начал отвечать невпопад, не нужно ждать, пока он придет в себя. Внезапное нарушение речи почти всегда указывает на повреждение левого полушария мозга", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Важный нюанс заключается в том, что симптомы могут исчезнуть через несколько минут. Это называют транзиторной ишемической атакой. На деле же это репетиция большого инсульта. Организм дает шанс принять меры, пока катастрофа не захватила большие участки тканей. Реакция должна быть моментальной, даже если самочувствие вернулось в норму.

Симптом Почему это опасно Потеря равновесия Поражение мозжечка, отвечающего за координацию. Громоподобная головная боль Риск разрыва сосуда и кровоизлияния в мозг.

Головокружение как повод для тревоги

Сильная головная боль, которая налетает как удар молотком, — самый опасный признак. Она отличается от обычной мигрени интенсивностью и внезапностью. Нередко она сопровождается тошнотой или рвотой, которая не приносит облегчения. Если при этом кружится голова и невозможно ровно пройти по линии, медлить нельзя. Лучшим вариантом будет вызвать скорую помощь, описав все детали диспетчеру.

"Поддержка чистоты сосудов — это ежедневный труд. Мы часто ищем чудодейственные средства, забывая, что обычный напиток, правильное питание и контроль давления работают лучше любых примочек", — добавил в разговоре с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы об инсульте

Может ли инсульт пройти сам по себе?

Нет. Даже если симптомы исчезли, причина закупорки сосуда осталась. Без лечения в ближайшее время случится повторный, более тяжелый удар.

Как быстро нужно оказать помощь?

Существует понятие золотого часа — это первые 4.5 часа с момента появления симптомов. Если успеть в этот промежуток, врачи могут растворить тромб и минимизировать последствия.

Нужно ли давать больному таблетки до приезда врачей?

Ни в коем случае. До приезда скорой нельзя давать ни воду, ни еду, ни лекарства от давления. Это может затруднить глотание или резко снизить кровоток в поврежденной области мозга.

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