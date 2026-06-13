Логика подводит, а яд не ждёт: что происходит, если пытаться высосать яд после укуса змеи

Попытка спасти человека высасыванием яда после укуса змеи — опасная ошибка. Вместо помощи пострадавший получает риск инфекции, а спасатель — порцию токсинов. Научные данные подтверждают бесполезность метода. Время тратится на имитацию спасения, пока яд беспрепятственно атакует системы организма.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змея гадюка

Гонка с ядом

Змеиный яд попадает в лимфатическую систему мгновенно. Эволюция создала токсины, которые парализуют жертву за секунды. Ждать, пока жидкость вытечет обратно через крошечные проколы от зубов, бессмысленно. Клинические испытания с радиоактивными метками показали, что даже вакуумный насос удаляет меньше 0,1 процента введенного вещества. Это количество никак не влияет на тяжесть отравления организма.

"Высасывание яда ртом абсолютно неэффективно. Это было доказано в ходе экспериментов с использованием имитаторов яда и систем мониторинга", — объяснил специально для Pravda.Ru врач-токсиколог Игорь Седов.

Часто змеи кусают вхолостую, не вводя токсин. Человек выживает, приписывая исцеление действиям спасателя. В реальности биомедицина рассматривает такие манипуляции как вредную потерю времени. Если яд попал в ткани, он уже начал разрушать белки. Достать его механически невозможно.

Микробы из рта

Ротовая полость человека содержит сотни видов бактерий. Контакт с открытой раной провоцирует заражение. Змеиный яд разрушает ткани на месте укуса, лишая их естественной защиты. В результате пострадавший получает не только интоксикацию, но и тяжелое гнойное воспаление, которое может привести к некрозу конечности.

Действие Последствие Высасывание ртом Занос 700 видов микробов в рану Наложение жгута Некроз и риск ампутации Разрез места укуса Ускорение всасывания токсина

"При укусах риск вторичной инфекции достигает 25 процентов. Добавление слюны в рану увеличивает вероятность возникновения фасциита", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Проверка электрошоком

В восьмидесятых годах врачи тестировали лечение укусов разрядами тока. Гипотеза предполагала, что электричество разрушит молекулы яда. Практика опровергла теорию: после кратковременного эффекта плацебо состояние пациентов ухудшалось. Современная наука признает метод бесполезным и опасным. Ни ток, ни прикладывание льда не заменяют лечение профильной сывороткой.

Для медицины доказательств важно подтверждение результата в разных лабораториях. Фантастические методы спасения из кинофильмов проверку не проходят. Яд — это химический агент. Нейтрализовать его могут только антитела, введенные врачом. Самодеятельность лишает пострадавшего шансов на быстрое восстановление.

Правила первой помощи

Скорость госпитализации определяет исход. Первое действие — вызвать скорую помощь. Пока медики едут, нужно зафиксировать конечность. Лишние движения заставляют мышцы работать как насос, разгоняя токсин по телу. Нужно снять кольца и браслеты: отек нарастает быстро, и украшения превратятся в удавки для пальцев.

"Принципиально важно сохранять неподвижность. Любая нагрузка на мышцы ускоряет циркуляцию ядовитых веществ", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Промойте место контакта водой. Наложите свободную чистую повязку. Не пейте кофе и спиртное — они расширяют сосуды и ускоряют пульс. Единственное надежное решение — введение сыворотки в стационаре. В России чаще всего требуется помощь при встрече с гадюкой, и необходимый препарат при выезде на природу должен быть доступен в ближайшем токсикологическом отделении.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать специальные отсосы для яда?

Нет. Клинические рекомендации международных организаций запрещают использование механических вакуумных устройств. Они повреждают жировые клетки и провоцируют усиление отека, не удаляя значимый объем токсинов.

Почему нельзя накладывать жгут?

Жгут блокирует кровоток, заставляя яд концентрироваться в одном месте. Это вызывает быстрое разрушение тканей, что заканчивается потерей конечности. Достаточно давящей повязки, если транспортировка занимает долгое время.

Надо ли ловить змею для опознания?

Это опасно. Попытка ловли часто приводит к повторному укусу. Врачам достаточно описания внешнего вида или фотографии. В большинстве регионов обитает ограниченное число видов ядовитых рептилий.

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