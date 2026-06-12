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Зрение тает на глазах: привычная бытовая техника лишает защитного барьера

Здоровье » Зрение » Профилактика

Летний зной и активное использование климатической техники часто становятся причиной дискомфорта в глазах, проявляющегося в виде жжения и затуманивания зрения. Врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, что эти симптомы вызваны пересыханием защитной слезной пленки под воздействием кондиционеров и вентиляторов.

Усталая женщина
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталая женщина

Подобные факторы ускоряют испарение влаги с поверхности роговицы, что особенно критично в закрытых помещениях с сухим воздухом. Если вовремя не принять меры, кратковременная сухость может перерасти в хроническую проблему, требующую серьезного медицинского вмешательства.

Почему сохнут глаза и как защитить зрение

Защитный слой на поверхности глаза отвечает не только за увлажнение, но и за четкость визуального восприятия. Когда стабильность этой пленки нарушается, человек ощущает присутствие инородного тела или "песка", а глаза начинают быстро уставать и краснеть.

Ситуация осложняется при длительном использовании гаджетов, так как во время работы за монитором частота моргания снижается, и поверхность глаза перестает получать необходимую порцию влаги. Даже если общее состояние здоровья в норме, игнорирование таких сигналов организма может быть так же опасно.

Для минимизации вредного воздействия эксперты рекомендуют не направлять воздушные потоки от техники прямо в лицо и регулярно делать перерывы в работе. Полезно использовать увлажняющие капли без консерваторов, имитирующие натуральную слезу, однако стоит избегать сосудосуживающих препаратов от покраснения.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Татьяну Шилову, важно также следить за влажностью в комнате и стараться моргать осознанно. В некоторых случаях дискомфорт может быть связан с системными сбоями, например, когда стресс запускает защитные реакции, заставляя организм экономить ресурсы на увлажнении слизистых.

"При появлении постоянной рези или ощущения сухости важно не заниматься самолечением, так как за этими симптомами могут скрываться серьезные воспалительные процессы роговицы или конъюнктивы", - объяснил в беседе с Pravda. Ru офтальмолог Вячеслав Куренков.

Когда необходимо срочно обратиться к офтальмологу

Кратковременное падение остроты зрения из-за сухости обычно проходит после моргания или использования капель, но существуют тревожные признаки, которые нельзя игнорировать. Постоянная боль, сильное покраснение, боязнь света или появление гнойных выделений требуют немедленного визита в клинику.

Хронический синдром сухого глаза часто диагностируется у людей, носящих контактные линзы или перенесших офтальмологические операции. Без должного контроля состояние роговицы может ухудшиться, приводя к стойкому нарушению зрительных функций.

Врач Шилова подчеркнула, что симптом сухости сам по себе не означает мгновенную потерю зрения, однако он является маркером неблагоприятных условий. Пациентам с аутоиммунными заболеваниями и тем, кто проводит за экраном более восьми часов в день, необходима регулярная диагностика.

Своевременный подбор терапии и устранение провоцирующих факторов позволяют эффективно управлять проблемой. Иногда для поддержания здоровья глаз достаточно скорректировать диету; например, жирная рыба защищает сосуды и улучшает состав слезного секрета, снижая интенсивность воспалений.

Ответы на популярные вопросы о сухости глаз

Почему летом глаза сохнут сильнее, чем зимой?

Основная причина — работа кондиционеров и вентиляторов, которые создают направленные потоки сухого воздуха, ускоряющие испарение слезной пленки с роговицы.

Помогают ли капли от покраснения при сухости?

Нет, такие препараты лишь сужают сосуды, создавая временный косметический эффект, но они не увлажняют глаз и при частом использовании могут усилить раздражение.

Может ли зрение испортиться из-за синдрома сухого глаза?

Прямая потеря зрения случается редко, но постоянная сухость вызывает микротравмы роговицы и временное затуманивание, что мешает четко видеть детали.

Как часто нужно использовать увлажняющие капли?

Частоту определяет врач, но препараты без консервантов (искусственная слеза) можно применять по мере необходимости при возникновении дискомфорта или жжения.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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