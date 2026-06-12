Риск для сердца: почему две чашки чая спасают жизнь, а шесть — губят

Для поддержания здоровья взрослому человеку достаточно выпивать от двух до четырех чашек черного или зеленого чая ежедневно. Этот напиток выступает эффективным средством профилактики патологий сердца и сосудов, а также снижает общую вероятность преждевременной смерти.

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Влияние чая на сосуды обусловлено его богатым химическим составом, который благотворно воздействует на внутренние системы организма.

Польза растительных антиоксидантов и защита клеток

В составе чайного листа содержатся полифенолы — мощные природные антиоксиданты. Они блокируют разрушительное действие свободных радикалов, предотвращая повреждение клеток и развитие хронических недугов. Кроме того, эти соединения препятствуют окислению холестерина, что тормозит формирование атеросклеротических бляшек.

Некоторые исследования подтверждают, что чайные компоненты способны замедлять патологические изменения в тканях на клеточном уровне.

Чрезмерное увлечение напитком может спровоцировать накопление фторидов, что опасно для зубов и прочности скелета. Также важно помнить о кофеине: в одной порции его содержится порядка 30-50 мг. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на гастроэнтеролога Дарью Богомолову, превышение дозы в 400 мг вещества (более 6 чашек) чревато бессонницей, скачками давления и тахикардией.

В качестве альтернативы эксперт предлагает травяные сборы, однако напоминает, что их безопасность зависит от свойств конкретных растений и отсутствия у человека аллергии.

"Чай — это сложный биологический коктейль, и умеренность здесь критически важна для сохранения баланса микроэлементов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по здоровому питанию, нутрициолог Алексей Дорофеев.

Нормы потребления для детей и беременных

В детском рационе количество чая не должно превышать одной-двух чашек, чтобы не перегружать неокрепшую нервную систему стимуляторами. Беременным женщинам медики советуют ограничить поступление кофеина до 200 мг в сутки из всех источников. Игнорирование этих рекомендаций может привести к дефициту веса у новорожденного или задержке развития плода. Для улучшения самочувствия в вечернее время лучше выбирать более нейтральные варианты питания, не оказывающие бодрящего эффекта.

Отдельную категорию составляют настои из трав, которые чаще всего лишены кофеина. Однако их нельзя считать универсально полезными для каждого, так как доказательная база по многим сборам ограничена. К подбору растительных напитков следует подходить индивидуально, учитывая особенности пищеварения и общее состояние здоровья. При грамотном подходе чай остается одним из самых дешевых и доступных способов поддержания долголетия.

Ответы на популярные вопросы о потреблении чая

Сколько кофеина содержится в стандартной чашке чая?

В среднем одна чашка черного или зеленого чая содержит от 30 до 50 мг кофеина, что значительно меньше, чем в кофе, но требует контроля при частом употреблении.

Чем опасен избыток чая для зубов и костей?

Регулярное злоупотребление крепким чаем ведет к избыточному поступлению фторидов в организм, что может спровоцировать флюороз — поражение зубной эмали и костной ткани.

Можно ли беременным пить чай без ограничений?

Нет, беременным рекомендуется употреблять не более 200 мг кофеина в день, так как его избыток повышает риск низкой массы тела плода при рождении.

В чем главное преимущество травяных чаев?

Большинство травяных настоев не содержат кофеина, что делает их хорошей альтернативой для людей с гипертонией, однако они требуют осторожности из-за возможной аллергии.

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