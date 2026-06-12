Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сам поставил и забыл: как незнание законов превращает новый счетчик в бесполезный металл
Редис-гигант вместо мелких хвостиков: 3 правила, меняющие результат на грядке
Семьи с детьми замерли в ожидании: в России могут удлинить ипотечные каникулы в три раза
Хруст слышен в соседней комнате: классический рецепт мясных колдунов по-белорусски
Июнь открывает тайные двери лета: эти 8 морских курортов встречают без толп и жары
Риск для сердца: почему две чашки чая спасают жизнь, а шесть — губят
Узкий проход больше не портит квартиру: простые идеи вернут ощущение простора
Домашняя формула красивых рук: какие три упражнения помогают избавиться от дряблости
Помидоры растут, но вкус подводит: что мешает плодам стать сладкими и ароматными

Диагностика превратилась в бизнес? Какие скрининги действительно нужны для женского здоровья

Здоровье

Визит к гинекологу часто превращается в лотерею: пациентки пытаются угадать необходимый минимум обследований, тонут в противоречивых советах и часто переплачивают за бесполезные скрининги. Научный подход к женскому здоровью требует дисциплины, а не хаотичных походов по лабораториям "на всякий случай".

Женщина на приеме у гинеколога
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина на приеме у гинеколога

Зачем нужен регулярный осмотр

Профилактика позволяет выявить патологии на этапе, когда они еще не проявляются клинически. Ежегодный осмотр — это не бюрократический ритуал, а рациональный способ избежать серьезных вмешательств. Ранняя диагностика заболеваний шейки матки или гормональных нарушений кардинально меняет прогноз лечения. Опираться стоит на актуальные протоколы Минздрава, а не на чаты в мессенджерах, где советуют сдавать анализы "пакетами", часто бесполезными или избыточными для конкретной пациентки.

"Бесконтрольная сдача онкомаркеров или гормонов без жалоб — это пустая трата денег. Лабораторные данные вне клинического контекста только плодят ложноположительные результаты, которые потом приходится дообследовать", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-акушер Ольга Нестерова.

Базовый набор исследований

Алгоритм действий специалиста жестко регламентирован. Сбор анамнеза включает цикл, жалобы и историю перенесенных заболеваний. Осмотр на кресле дополняется мазком на микрофлору. Это фундамент диагностики состояния слизистой.

Исследование Принцип назначения
Мазок на флору Стандарт при каждом осмотре
Цитология (ПАП-тест) Раз в три года (21-65 лет)
Трансвагинальное УЗИ По показаниям или ежегодно после 40

Как подготовиться к приему

Эффективность консультации зависит от качества предоставленной врачу информации. Дневник симптомов — самый надежный инструмент. Фиксация дат цикла, характера выделений и субъективных ощущений за две-три недели до визита заменяет расплывчатое "было не то". Использование специализированных приложений для трекинга цикла упрощает передачу данных — многие клиники принимают распечатки или электронные отчеты.

"Женщины часто не учитывают, что избыточные анализы при отсутствии симптомов не приближают к диагнозу, а создают риск дезориентации врача из-за естественных колебаний показателей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о гинекологическом осмотре

Нужно ли сдавать анализы на ИППП при каждом визите, если есть постоянный партнер?

Нет. Скрининг проводится при наличии жалоб, смене сексуального партнера или планировании беременности.

Всегда ли нужен мазок на онкоцитологию?

Это строгое требование прописанных стандартов для возрастных групп 21-65 лет, но при отсутствии факторов риска он проводится раз в три года.

Почему УЗИ не делают каждый раз?

Ультразвуковое исследование — диагностический метод, который назначают при наличии конкретных подозрений или по достижении определенного возраста для динамического контроля.

Стоит ли проверять гормоны "просто так"?

Гормональный фон нестабилен. Анализы без четкой клинической цели лишь запутают врача и не дадут полезной диагностической информации.

"Грамотный подход к здоровью предполагает контроль за факторами риска и избегание лишних манипуляций. Важно доверять доказательным методам, а не маркетинговым пакетам обследований", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-акушер Ольга Нестерова, врач общей практики Елена Морозова

 

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Мир. Новости мира
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Новости спецслужб
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Наука и техника
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Популярное
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов

В Москве готовы прекратить активные действия при четком соблюдении поставленных требований, однако доверие к будущим гарантам на низком уровне.

Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Они съедают урожай за считанные часы: есть лишь один способ спасти вишню от прожорливых дроздов
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Последние материалы
Семьи с детьми замерли в ожидании: в России могут удлинить ипотечные каникулы в три раза
Хруст слышен в соседней комнате: классический рецепт мясных колдунов по-белорусски
Июнь открывает тайные двери лета: эти 8 морских курортов встречают без толп и жары
Риск для сердца: почему две чашки чая спасают жизнь, а шесть — губят
Диагностика превратилась в бизнес? Какие скрининги действительно нужны для женского здоровья
Узкий проход больше не портит квартиру: простые идеи вернут ощущение простора
Домашняя формула красивых рук: какие три упражнения помогают избавиться от дряблости
Помидоры растут, но вкус подводит: что мешает плодам стать сладкими и ароматными
Рождённые для охраны стад: какие породы собак веками противостояли волкам и выживали
Одометр крутится, счёт растёт: содержание этих популярных машин стало ощутимо дороже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.