Диагностика превратилась в бизнес? Какие скрининги действительно нужны для женского здоровья

Визит к гинекологу часто превращается в лотерею: пациентки пытаются угадать необходимый минимум обследований, тонут в противоречивых советах и часто переплачивают за бесполезные скрининги. Научный подход к женскому здоровью требует дисциплины, а не хаотичных походов по лабораториям "на всякий случай".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина на приеме у гинеколога

Зачем нужен регулярный осмотр

Профилактика позволяет выявить патологии на этапе, когда они еще не проявляются клинически. Ежегодный осмотр — это не бюрократический ритуал, а рациональный способ избежать серьезных вмешательств. Ранняя диагностика заболеваний шейки матки или гормональных нарушений кардинально меняет прогноз лечения. Опираться стоит на актуальные протоколы Минздрава, а не на чаты в мессенджерах, где советуют сдавать анализы "пакетами", часто бесполезными или избыточными для конкретной пациентки.

"Бесконтрольная сдача онкомаркеров или гормонов без жалоб — это пустая трата денег. Лабораторные данные вне клинического контекста только плодят ложноположительные результаты, которые потом приходится дообследовать", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-акушер Ольга Нестерова.

Базовый набор исследований

Алгоритм действий специалиста жестко регламентирован. Сбор анамнеза включает цикл, жалобы и историю перенесенных заболеваний. Осмотр на кресле дополняется мазком на микрофлору. Это фундамент диагностики состояния слизистой.

Исследование Принцип назначения Мазок на флору Стандарт при каждом осмотре Цитология (ПАП-тест) Раз в три года (21-65 лет) Трансвагинальное УЗИ По показаниям или ежегодно после 40

Как подготовиться к приему

Эффективность консультации зависит от качества предоставленной врачу информации. Дневник симптомов — самый надежный инструмент. Фиксация дат цикла, характера выделений и субъективных ощущений за две-три недели до визита заменяет расплывчатое "было не то". Использование специализированных приложений для трекинга цикла упрощает передачу данных — многие клиники принимают распечатки или электронные отчеты.

"Женщины часто не учитывают, что избыточные анализы при отсутствии симптомов не приближают к диагнозу, а создают риск дезориентации врача из-за естественных колебаний показателей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о гинекологическом осмотре

Нужно ли сдавать анализы на ИППП при каждом визите, если есть постоянный партнер?

Нет. Скрининг проводится при наличии жалоб, смене сексуального партнера или планировании беременности.

Всегда ли нужен мазок на онкоцитологию?

Это строгое требование прописанных стандартов для возрастных групп 21-65 лет, но при отсутствии факторов риска он проводится раз в три года.

Почему УЗИ не делают каждый раз?

Ультразвуковое исследование — диагностический метод, который назначают при наличии конкретных подозрений или по достижении определенного возраста для динамического контроля.

Стоит ли проверять гормоны "просто так"?

Гормональный фон нестабилен. Анализы без четкой клинической цели лишь запутают врача и не дадут полезной диагностической информации.

"Грамотный подход к здоровью предполагает контроль за факторами риска и избегание лишних манипуляций. Важно доверять доказательным методам, а не маркетинговым пакетам обследований", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

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