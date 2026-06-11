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Косметологи бьют тревогу: популярные инъекции превращают мелкие дефекты век в пугающие отеки

Здоровье » Красота

Внешние несовершенства кожи вокруг глаз часто ошибочно объединяют в одну категорию, однако грыжи, синяки и мешки имеют принципиально разную природу. По словам кандидата медицинских наук Ольги Степыкиной, наиболее распространенной причиной появления "мешков" являются именно грыжевые выпячивания жировой клетчатки, которые чаще всего обусловлены генетикой.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка

Эксперт подчеркивает, что попытки маскировать такие изменения филлерами или липолитиками лишь усугубляют ситуацию, провоцируя сильные отеки и визуально увеличивая проблему.

Анатомия возрастных изменений и роль хирургии

Если природа образований под глазами связана с грыжами, использование ботулотоксина в этой зоне противопоказано, так как препарат может усилить припухлость. Радикально устранить дефект позволяет только хирургическое вмешательство, которое при сохранении тонуса кожи проводится через внутреннюю поверхность века без внешних разрезов.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Степыкину, косметологические методы показывают низкую эффективность в борьбе с истинными грыжами, поэтому диагностику должен проводить хирург.

Помимо грыж, за мешки часто принимают малярный жир — специфические скуловые припухлости, которые становятся заметными с возрастом. Эти "треугольники" в средней зоне лица склонны к задержке жидкости, особенно после употребления соленой пищи или нарушения режима сна.

Хотя аппаратные методики способны несколько уменьшить объем жировой подушки, полностью избавиться от нее без операции крайне сложно. Любые агрессивные вмешательства в структуру лица требуют осторожности.

"При появлении первых признаков изменений важно точно определить их тип, ведь работа с сосудистыми синяками и жировыми грыжами требует диаметрально разных протоколов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru косметолог-эстетист Татьяна Громова.

Природа кругов и синяков под глазами

Синяки под глазами обычно представляют собой просвечивающие сквозь тонкий эпидермис кровеносные сосуды. Эта особенность часто проявляется с детства, однако с годами ситуация портится из-за потери подкожного жира и дряблости тканей, что придает лицу болезненный вид.

Для коррекции такого состояния эффективно применение мезотерапии с сосудистыми компонентами, которая насыщает ткани кислородом и визуально освежает взгляд, хотя полностью стереть синеву невозможно. Важно следить за общим состоянием здоровья, ведь даже риск деменции и общее увядание организма часто отражаются на качестве кожных покровов.

Темные круги коричневатого оттенка чаще всего являются следствием гиперпигментации, характерной для определенных этнических групп. Данная проблема имеет наследственный характер и не поддается полному устранению косметологическими процедурами.

Основная стратегия ухода в этом случае заключается в предотвращении усиления пигмента и появлении ранних морщин с помощью осветляющих кремов. В ситуациях, когда под глазами образуются "провалы", специалисты рекомендуют восполнение объема филлерами или липофиллингом, чтобы убрать эффект впалых глаз и вернуть лицу здоровый контур.

Ответы на популярные вопросы о проблемах кожи вокруг глаз

Можно ли убрать мешки под глазами с помощью патчей?

Патчи помогают временно снять отек, если он вызван застоем жидкости, но они бессильны против жировых грыж и малярного жира.

Почему ботокс противопоказан при грыжах век?

Препарат расслабляет мышцы, что может нарушить лимфодренаж в этой области и превратить небольшие припухлости в выраженные отеки.

В чем разница между синяками и темными кругами?

Синяки — это просвечивающие сосуды из-за тонкой кожи, а темные круги — это скопление пигмента меланина в верхних слоях дермы.

Поможет ли фейсбилдинг избавиться от жировых прослоек под глазами?

Упражнения для лица могут укрепить мышцы, но они не способны растворить грыжи или изменить генетически заложенную структуру распределения жировой ткани.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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