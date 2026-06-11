Больше никаких экстремальных диет: как худеть в период менопаузы без вреда для здоровья

Женщины в период пременопаузы часто сталкиваются с парадоксальной ситуацией: цифры на весах растут, а объем талии увеличивается, даже если рацион остается прежним или становится более скудным.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка держится за живот

Почему растет живот: гормональные ловушки среднего возраста

Главным виновником изменений становится эстроген. Этот гормон управляет распределением жировых депо в женском теле. Когда его уровень падает, организм перестает откладывать запасы на бедрах и ягодицах, перенаправляя их в абдоминальную область. По данным специалистов Медицинской школы Чикагского университета, этот процесс сопровождается замедлением базового обмена веществ и естественной атрофией мышечной ткани. Чем меньше мышц остается в теле, тем меньше энергии оно сжигает в покое, превращая любой избыток калорий в висцеральный жир.

"Резкое снижение эстрогена — это сигнал для организма переходить в режим жесткой экономии. Жир на животе в этом возрасте часто является не следствием переедания, а результатом метаболического сбоя, при котором энергия распределяется некорректно", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Гормональные качели также влияют на пищевое поведение. Из-за эмоциональной нестабильности и чувства усталости мозг начинает требовать "быстрого топлива" — сахара и рафинированных углеводов. Это создает замкнутый круг: высокий уровень инсулина еще сильнее стимулирует накопление жира. Чтобы разорвать эту цепь, важно понимать, что правильный рацион в жару и в периоды гормональной перестройки должен быть направлен на стабилизацию сахара в крови.

Стратегия питания: отказ от голодовок в пользу белка

Экстремальные диеты в предклимактерическом периоде опасны. Дефицит эстрогена делает кости более хрупкими, а сосуды — уязвимыми, поэтому голодание может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Вместо жестких ограничений диетологи рекомендуют сосредоточиться на качестве нутриентов. Приоритетом должен стать белок (куриная грудка, рыба, бобовые), который помогает удерживать мышечную массу от разрушения.

Для контроля инсулинорезистентности необходимо увеличить долю клетчатки. Овощи и цельнозерновые продукты замедляют всасывание сахаров. В то же время стоит помнить, что даже здоровые продукты требуют осторожности: например, быстрые завтраки, так популярные в семьях, могут содержать скрытые сахара, провоцирующие рост живота.

"Высококачественный белок и клетчатка — это фундамент. Они не только насыщают, но и предотвращают "инсулиновые качели", которые в возрасте 45+ являются основным драйвером роста талии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Сон и активность против кортизолового жира

Недостаток сна и хронический стресс активируют кортизол — гормон, который буквально "приклеивает" жир к внутренним органам. Для женщин в пременопаузе качественный сон в течение 7-8 часов становится таким же важным фактором похудения, как и дефицит калорий. Физическая активность также должна измениться: вместо изнурительного кардио лучше перейти на силовые упражнения с легкими весами. Это поможет сохранить когнитивное здоровье и защитить мозг от старения, так как работа мышц напрямую связана с нейропротекцией.

Важно сочетать умеренные нагрузки (ходьба, плавание) с упражнениями на сопротивление. Регулярные силовые тренировки дважды в неделю способны ускорить метаболизм даже в состоянии покоя, что критически важно при возрастном замедлении обмена веществ.

"Жир вокруг талии — это часто "стрессовый жир". Без нормализации сна и управления эмоциями никакие упражнения не дадут устойчивого результата, так как высокий кортизол блокирует расщепление жировой ткани", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Фактор изменений Влияние на организм Дефицит эстрогена Смещение жировых запасов в область живота Потеря мышечной массы Замедление базового сжигания калорий Высокий кортизол Накопление опасного висцерального жира Инсулинорезистентность Тяга к сладкому и блокировка похудения

Ответы на популярные вопросы о наборе веса в пременопаузе

Почему вес растет, даже если я ем мало?

В этом возрасте снижается базовый метаболизм. Организм тратит меньше энергии на поддержание жизнедеятельности из-за сокращения мышечной массы и гормональной перестройки.

Можно ли убрать жир только на животе?

Локальное жиросжигание невозможно, но работа над гормональным фоном, нормализация сна и отказ от рафинированного сахара помогают уменьшить именно абдоминальные отложения.

Безопасно ли в этот период заниматься спортом?

Да, физическая активность необходима, но она должна быть адаптирована. Силовые упражнения полезны для костей и мышц, а щадящее кардио — для сердца.

Поможет ли заместительная гормональная терапия похудеть?

ЗГТ может помочь стабилизировать распределение жира, но она назначается строго врачом по показаниям и работает только в комплексе с правильным питанием.

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