Мозг начнет разрушаться раньше: привычки, которые предопределили финал когнитивного здоровья

Систематические физические нагрузки, сбалансированный рацион и постоянная интеллектуальная активность признаны врачами наиболее эффективными инструментами защиты от когнитивной деградации.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Врачи подчеркивают, что предотвратить развитие болезни Альцгеймера и деменции гораздо проще, чем пытаться замедлить процесс при помощи медикаментов, которых на данный момент практически не существует.

Важным фактором поддержания здоровья является не только отказ от вредных привычек, но и качественный завтрак, влияющий на энергетический обмен мозга.

Движение как барьер для деменции

Основой нейропротекции являются аэробные упражнения, которые должны стать частью еженедельного графика каждого человека. Невролог Валерий Новоселов рекомендует уделять активным прогулкам, езде на велосипеде, плаванию или скандинавской ходьбе не менее 150 минут в неделю.

По мнению специалиста, такая умеренная, но регулярная мощность нагрузок официально одобрена Всемирной организацией здравоохранения и признана мировым научным сообществом как базовая профилактика нарушений работы мозга.

Помимо физической активности, организму требуется грамотная нутриентная поддержка: питание должно включать все необходимые микроэлементы и витамины. Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на Новоселова, социальная изоляция в пожилом возрасте также становится катализатором патологических процессов в мозге.

Одиночество повышает риски развития неизлечимых на данный момент недугов, тогда как поддержание связей с обществом и близкими укрепляет нервную систему. Для оценки общего состояния организма иногда достаточно просто взглянуть на себя, так как симптомы многих заболеваний отражаются на внешности.

"Поддержание когнитивного резерва — это работа на долгую дистанцию, где критически важна не только генетика, но и образ жизни, который формирует устойчивость нейронных связей к старению", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Образование и современные вызовы медицины

Интеллектуальное развитие выступает еще одним серьезным фактором защиты. Ученые фиксируют, что люди с высоким уровнем образования реже сталкиваются с деменцией, хотя исключения встречаются даже среди выдающихся личностей.

Специалисты призывают "учиться, учиться и учиться" на протяжении всей жизни, создавая новые синаптические связи. "Это не панацея. Есть исключения среди великих ученых и политических деятелей, например, Рональд Рейган, писатель Терри Пратчетт", — подчеркнул Новоселов.

Медицинская наука продолжает искать способы борьбы с болезнью на уровне биохимии, однако пока результаты применения моноклональных антител остаются скромными. Ситуация осложняется тем, что заболевание "молодеет": в Китае недавно верифицировали случай болезни Альцгеймера у 19-летнего юноши, связав это с инфекциями и дефицитом сна.

Стоит помнить, что любые хронические патологии требуют внимания, будь то сбои в работе внутренних органов или банальный хруст в челюсти, который может быть признаком более глубоких системных проблем.

Ответы на популярные вопросы о профилактике болезней мозга

Помогают ли кроссворды и игры для мозга защититься от деменции?

Интеллектуальная активность действительно снижает риск, но лучше всего работают не механические упражнения, а изучение иностранных языков, освоение новых навыков или получение образования.

Какая физическая активность самая полезная для мозга?

Наиболее эффективными считаются аэробные нагрузки средней интенсивности: быстрая ходьба, плавание, гребля и езда на велосипеде не менее 2,5 часов суммарно в неделю.

Существует ли диета, гарантирующая здоровье нейронов?

Гарантий нет, но сбалансированное питание с достаточным количеством микронутриентов и исключением избытка быстрых углеводов существенно замедляет старение сосудов головного мозга.

Влияет ли одиночество на развитие болезни Альцгеймера?

Да, социальная изоляция является одним из факторов риска для пожилых людей, так как общение стимулирует работу различных зон мозга и эмоциональный интеллект.

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