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Тан и айран тушат пожар переедания? Что реально спасает от тяжести после шашлыка

Здоровье

Лето, шашлыки и вечная тяжесть в животе — в это время рука сама тянется за прохладным таном или айраном. Но так ли безупречны эти популярные напитки? Давайте разберемся, в чем между ними разница, как они влияют на организм на самом деле, и кому с ними стоит быть осторожнее.

Айран
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Айран

Биохимические различия составов

Тан и айран — это не синонимы. Основное отличие кроется в исходном субстрате и типе ферментации. Биолог Ирина Лялина отмечает, что айран представляет собой густую смесь на основе йогуртовой закваски с добавлением соли. Тан — это разбавленный водой или минералкой кефир.

"Различие между продуктами принципиальное: айран готовится на йогуртовой закваске, а тан — на кефирных грибках с добавлением углекислоты. Из-за этого они работают по-разному: тан за счет спиртового брожения сильнее стимулирует выработку ферментов и моторику ЖКТ, тогда как айран мягче действует на слизистую и подавляет патогенную флору", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Гастрономическое сочетание и метаболизм

Жирная и сытная еда вроде люля-кебаба — серьезное испытание для желудка, которому в этот момент нужна помощь, чтобы все переварить. Плотный айран отлично справляется с этой ролью: он задерживается в желудке, мягко обволакивает его стенки и помогает расщеплять жиры. Жидкий тан усваивается гораздо быстрее. Поэтому его лучше пить после тренировок или жары, чтобы быстро утолить жажду и вернуть организму потерянную с потом соль.

"Тан отлично подходит, чтобы утолить жажду и восстановить баланс сил после жары или тренировки, а айран лучше пить после плотного обеда, чтобы помочь желудку справиться с тяжелой едой. Но важно понимать: если организму нужно серьезное восстановление — например, при сильном обезвоживании или отравлении — эти напитки не заменят специальные препараты", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Характеристика Тан Айран
Основа Кефир + минеральная вода Йогурт + соль
Калорийность на 100 г 24 ккал 19-27 ккал

Гипертония и скрытая соль

Соль в составе айрана и тана — фактор риска для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Избыточное поступление натрия провоцирует задержку жидкости и повышение артериального давления. Систематическое употребление данных напитков требует контроля общего потребления соли в течение дня.

Ответы на популярные вопросы о тане и айране

Можно ли пить тан при беременности?

Тан помогает при тошноте, но из-за содержания соли его частое употребление нежелательно, если у беременной есть склонность к отекам или повышенное давление.

Чем заменить майонез в соусах?

Айран — отличная низкокалорийная база для заправок, обладающая нейтральной кислотностью при правильном выборе бренда без сахара.

Влияет ли зелень на пользу напитка?

Мелко нарубленный укроп или кинза добавляют клетчатку и микронутриенты, однако они не меняют существенно биохимическую ценность основного кисломолочного продукта.

Помогают ли эти напитки похудеть?

Они способствуют созданию чувства сытости при низкой калорийности, но жиросжигающего эффекта у них нет. Потеря веса происходит исключительно при дефиците калорий.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-терапевт Анна Кузнецова.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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