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Организм высыхает изнутри: как популярная ледяная жидкость лишает клетки последней защиты в зной

Здоровье

Летний зной превращает ледяную газировку в опасную ловушку для метаболизма. Кофеин, который массово добавляют в популярные шипучки, работает как мощный диуретик. Вместо утоления жажды организм включает режим экстренного вывода жидкости. Это высушивает клетки и создает критическую нагрузку на почки в условиях перегрева.

Люди пьют воду в жару
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди пьют воду в жару

Почему "пустая" вода бесполезна при обезвоживании

Газировка бьет по организму двойным зарядом: сахаром и стимуляторами. Врач-хирург Александр Умнов подчеркивает, что такие напитки следует полностью исключить из летнего меню. Кофеин провоцирует потерю влаги в тот момент, когда тело и так активно потеет, пытаясь охладиться. Простая вода из пластиковых бутылок или водопровода тоже справляется плохо. Она не восполняет дефицит электролитов, которые вымываются вместе с потом.

"Когда человек пьет только дистиллированную или плохо очищенную воду, он не получает калия и натрия. В итоге сухость во рту остается, а клетки буквально 'голодают' без нужных солей", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Для качественного восстановления гидробаланса требуется вода с выверенным составом. Домашняя фильтрация часто не справляется с задачей: старые трубы и изношенные сорбенты обогащают жидкость не минералами, а ржавчиной и примесями. Даже в прохладные дни такая "промывка" систем организма может привести к воспалениям, если иммунитет ослаблен.

Минералка и краны: скрытые угрозы летнего рациона

Попытка заменить сладкую газировку лечебной минералкой без рецепта — путь к камням в почках. Александр Умнов предупреждает: бесконтрольное употребление высокоминерализованных вод вредно. Это аптечный продукт, а не столовый напиток. Идеальный вариант — родниковая или колодезная вода, но только после жесткой лабораторной проверки. В противном случае вместо утоления жажды можно получить инфекционный букет.

Тип напитка Влияние на организм летом
Газировка с кофеином Ускоряет выведение мочи, провоцирует жажду.
Вода из-под крана Риск получения токсичных примесей и бактерий.
Лечебная минералка Перегружает почки солями при самоназначении.

Качество очистки напрямую влияет на усвоение влаги. Если медпрепараты для защиты почек работают на клеточном уровне, то неправильный питьевой режим способен обнулить любую терапию. Почки первыми принимают удар, пытаясь отфильтровать лишние соли и продукты распада сахаров из газировки.

"Питьевой режим летом должен быть дробным. Нельзя выпивать литр залпом, это стресс для сосудов и сердца", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Осложнения от летнего рациона могут проявляться не сразу. Если у ребенка часто возникают последствия от избытка сахара в завтраках, то сладкая газировка в жару лишь усугубляет инсулиновые качели. Организм тратит остатки воды на то, чтобы разбавить сахар в крови, лишая влаги мозг и мышцы.

"При выборе воды важно смотреть на сухой остаток. Слишком мягкая вода 'вымывает' зубы и кости", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о летнем питьевом режиме

Сколько воды нужно пить в жару?

Стандартные 30 мл на кг веса летом увеличиваются до 40 мл. Важно ориентироваться на чувство жажды, но не доводить до пересыхания слизистых.

Можно ли пить ледяную воду?

Нет, холодная жидкость вызывает спазм сосудов желудка и замедляет всасывание воды. Оптимальная температура — комнатная.

Помогает ли чай утолить жажду лучше газировки?

Светлый некрепкий чай без сахара допустим, но он также обладает мочегонным эффектом. Чистая вода остается приоритетом.

Как понять, что началось обезвоживание?

Первые признаки: вязкая слюна, редкое мочеиспускание, темный цвет мочи и внезапная усталость или головная боль.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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