Вирусы ищут жертву: 8 обязательных прививок нельзя игнорировать никому

Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила перечень обязательных прививок, которые должны быть у каждого гражданина России. В список вошли вакцины от восьми опасных инфекций, включая туберкулез и гепатит B. Все препараты включены в национальный календарь профилактических прививок, а процедура полностью оплачивается государством. Речь идет о базовой биологической защите, которую организм должен получить еще в раннем детстве.

Фото: https://pixabay.com by whitesession is licensed under Free Процедура инъекции/вакцинации в плечо.

Список обязательных вакцин по версии Роспотребнадзора

Фундамент здоровья закладывается в первые часы жизни. По словам Анны Поповой, стартовый пакет иммунизации включает защиту от гепатита B и туберкулеза. Далее график уплотняется. Системе здравоохранения дешевле предотвратить вспышку, чем оплачивать лечения тяжелых осложнений.

"В первые дни жизни — это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы", — подчеркнула Анна Попова.

"Отказ от вакцинации в детстве — это мина замедленного действия. Вирусы не исчезли, они просто ждут просадки коллективного иммунитета, чтобы начать атаку на людей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Как работает национальный календарь

Национальный календарь — выверенный регламент. Государство берет на себя расходы, чтобы исключить завозные инфекции и локальные эпидемии. В условиях, когда инфекции в фонтанах или общественном транспорте могут стать реальностью, специфическая профилактика остается единственным рабочим способом защиты.

Инфекция Период первой вакцинации Гепатит B Первые 24 часа жизни Туберкулез (БЦЖ) 3-7 день жизни Коклюш, Дифтерия, Столбняк С 3 месяцев Корь, Краснуха, Паротит 12 месяцев

Многие взрослые ошибочно полагают, что детских прививок достаточно на всю жизнь. Это миф. Ревакцинация от того же столбняка или дифтерии требуется каждые 10 лет. Без этого защита "обнуляется". Если сердце и сосуды мы приучены проверять, то о титрах антител вспоминаем редко.

"Вакцинация — это такая же часть гигиены, как мытье рук. Мы видим рост заболеваемости корью именно из-за антинаучных движений и безосновательных страхов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Мнение специалистов о коллективном иммунитете

Современная биомедицина достигла уровня, когда вакцины очищены от примесей и практически не вызывают побочных эффектов. Это касается и взрослых: сахар в крови или лишний вес не являются противопоказаниями, наоборот, хронические больные — в группе риска.

Даже если ваш рацион идеален, а нагрузки соответствуют золотому стандарту фитнеса, это не спасет от коклюша. Вирус не выбирает жертву по уровню витамина D. Только сформированный иммунный ответ может гарантировать легкое течение болезни или ее полное отсутствие.

Ответы на популярные вопросы о вакцинации

Нужно ли прививаться взрослому, если всё сделали в детстве?

Да. Ревакцинация от дифтерии и столбняка необходима каждые 10 лет. Титры антител к кори и гепатиту B со временем могут снижаться, поэтому рекомендуется сдать анализ крови и при необходимости повторить курс.

Можно ли делать несколько прививок одновременно?

Современные протоколы позволяют вводить несколько препаратов в разные участки тела за один визит. Это не перегружает иммунитет, а создает комплексную защиту. Существуют и комбинированные вакцины "5 в 1".

Является ли аллергия противопоказанием?

В большинстве случаев — нет. Истинных медотводов крайне мало. Сезонная аллергия на цветы или пищевая непереносимость обычно не мешают вакцинации, решение принимает врач после осмотра.

Где можно сделать прививки бесплатно?

Все вакцины из национального календаря доступны бесплатно в государственных поликлиниках по месту жительства при наличии полиса ОМС.

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