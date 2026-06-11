Это даже не русская рулетка: почему июньские арбузы бьют по пищеварению без промаха

На российских рынках начали появляться первые арбузы, однако спешка с покупкой ранней бахчевой культуры зачастую оборачивается тяжелым отравлением. Медики и агрономы настоятельно рекомендуют воздержаться от дегустации плодов до начала полноценного сезона.

Фото: unsplash.com by Tuyen Vo is licensed under Free to use under the Unsplash License Арбуз

Нитратный удар: почему арбуз становится токсичным

В начале июня бахчевым культурам физически не хватает естественного солнечного света и тепла для набора сахаров. Чтобы ускорить рост, недобросовестные производители массово вносят азотные удобрения. Арбузы и дыни обладают высокой способностью аккумулировать нитраты из почвы.

Визуально распознать перекормленный химикатами плод невозможно. Ни цвет мякоти, ни отсутствие специфического запаха не гарантируют безопасность. Точно определить концентрацию азотистых соединений позволяет только лабораторный анализ.

"Ранние арбузы — это лотерея, где шансы на выигрыш минимальны. Основная проблема заключается не только в самих нитратах, но и в их активном накоплении при нарушении технологий выращивания", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Едигаров.

Группа особого риска: почему страдают дети

Организм ребенка крайне чувствителен к химическому воздействию. Даже небольшая порция мякоти с превышением ПДК (предельно допустимой концентрации) нитратов способна вызвать острую интоксикацию. Клиническая картина сопровождается неукротимой рвотой, диареей и схваткообразными болями в эпигастрии.

Показатель Последствия Малая доза нитратов Тошнота, дискомфорт в ЖКТ Высокая концентрация Госпитализация, риск интоксикации организма

"Детский метаболизм не готов справляться с агрессивной химической нагрузкой. Часто родители не связывают симптомы отравления с безобидным кусочком ягоды, допуская фатальную ошибку", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Когда наступает безопасный сезон

Агрономы подчеркивают: естественный цикл созревания бахчевых в открытом грунте завершается лишь к августу. Именно во второй половине лета плоды набирают сладость и питательные вещества без необходимости искусственной стимуляции ускорителями роста.

"Высадка рассады в почву происходит во второй половине мая. Естественную вегетацию нельзя принудительно сократить без ущерба для состава плода. Дождитесь августа, чтобы избежать контактов с сомнительными продуктами", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о ранних арбузах

Может ли длительное вымачивание нейтрализовать нитраты?

Нет. Нитраты распределены по всей толще мякоти, вымочить их невозможно, как и полностью обезвредить химикаты термической обработкой.

Как понять по внешнему виду, что арбуз "накачан"?

Внешне — никак. Маркером может служить лишь нехарактерно раннее появление товара на полках и отсутствие сертификатов соответствия у продавца.

Что делать при первых признаках отравления?

Срочно принять энтеросорбенты, обеспечить обильное питье и обратиться за медицинской помощью. При тяжелых симптомах (рвота, высокая температура) необходима госпитализация.

Есть ли польза в июньских арбузах?

Минимальное содержание витаминов не перекрывает риски развития острой химической интоксикации, поэтому польза ранних плодов — это опасный миф.

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