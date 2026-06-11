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Названы враги летнего рациона: отказ от этих продуктов спасет от обезвоживания и скачков давления

Здоровье

Жирные, жареные и острые продукты создают критическую нагрузку на организм в период летнего зноя, провоцируя проблемы с терморегуляцией и артериальным давлением. Врач-диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль в комментарии для Pravda.Ru рассказала, какие именно категории продуктов следует исключить из рациона, чтобы избежать обезвоживания и переутомления.

Жара
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жара

Организм взрослого человека в жаркую погоду направляет основные ресурсы на охлаждение и поддержание стабильной температуры тела. Тяжелая пища, требующая значительной энергии на расщепление, вступает в конфликт с этими процессами. При этом медики отмечают, что меню в жару должно быть максимально облегченным, чтобы не провоцировать вечерние приступы голода и последующий набор веса.

"Прежде всего, это жирная и жареная пища, что логично, потому что всякие копчености, консервы — это все требует очень больших энергозатрат на переваривание. А взрослый организм должен больше сил тратить на терморегуляцию. Это важно. И он тратит много сил, зачастую именно из-за этого человек в жаркое время не хочет есть", — пояснила Дюваль.

Диетолог акцентировала внимание на опасности специй и соли. Пряности стимулируют потоотделение, усиливая потерю влаги, а избыток соленых продуктов провоцирует застой жидкости в тканях. В арсенале здоровых привычек особого внимания заслуживает диета от отечности, помогающая поддерживать водно-солевой баланс. Неправильный выбор продуктов может негативно отразиться на сосудах. Например, чрезмерно острая пища способна влиять на показатели давления, что в сочетании с жарой становится фактором риска.

"Соленые продукты способствуют задержке воды в организме, что чревато отеками и повышением артериального давления. С другой стороны, из-за усиленного потоотделения в жару организм теряет слишком много жидкости, и можно легко довести себя до состояния обезвоживания. Поэтому от острого и соленого в летний период лучше отказаться", — отметила специалист.

Отдельную категорию риска составляют сладости и напитки с высоким содержанием сахара. Они не только усугубляют жажду, но и перегружают выделительную систему. При выборе питья важно учитывать избегать скрытых компонентов состава, которые могут вызвать метаболические сбои. Кофеин и алкоголь также признаны вредными в зной из-за их мочегонного эффекта и негативного влияния на сердце. В сложных случаях сильное потоотделение приводит к дефициту микроэлементов, что может стать причиной повышенной тревожности и физической слабости.

"Любые сладкие напитки — газированные, соки, морсы с добавлением сахара — только усиливают жажду. В результате человек выпивает гораздо больше жидкости, чем требуется организму, что приводит к задержке воды и отекам. А это крайне вредно как для сердечно-сосудистой системы, так и для выделительной, создавая дополнительную нагрузку на почки", — подчеркнула Дюваль.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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