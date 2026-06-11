Варикоз лечат годами — а проблема в дефиците: 90% пациентов ищут причину не там, где надо

Тяжесть, отеки и вздутые вены часто списывают на возраст или работу "на ногах". Однако свежее исследование показало, что дело может быть в банальной нехватке витамина D. Его дефицит не только ослабляет сосудистую стенку, но и повышает риск серьезных осложнений варикоза более чем в полтора раза. Возможно, решение проблемы находится в аптечке, а не в кабинете хирурга.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Первые изменения вен на ногах

Связь дефицита нутриентов и состояния вен

Масштабное наблюдение за полумиллионом человек доказало, что прочность вен напрямую зависит от уровня витамина D. Те, кто столкнулся с его выраженной нехваткой, рискуют получить варикоз на 62% чаще остальных. Это не просто цифры статистики, а демонстрация того, как хрупкий баланс в организме влияет на эластичность сосудистой стенки. На практике без должной поддержки ткани теряют тонус, а клапаны перестают удерживать поток крови.

"Мы часто ищем проблему в генетике или нагрузках, забывая о биохимическом фундаменте. Витамин D участвует в регуляции воспалительных процессов в эндотелии — внутреннем слое сосудов. Если защиты нет, вены начинают деформироваться гораздо быстрее, а традиционные методы профилактики дают лишь временный эффект", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Даже умеренное снижение показателей крови уже создает почву для развития болезни. Организм переходит в режим экономии ресурсов, направляя остатки важных веществ на поддержание работы сердца, оставляя периферические сосуды без внимания. Своевременные меры по коррекции рациона или образа жизни могли бы остановить этот процесс на ранней стадии.

Риски осложнений и воспалений

Тот самый секрет кроется не в появлении косметических дефектов, а в катастрофическом росте вероятности осложнений. Дефицит солнечного витамина превращает варикоз в агрессивное заболевание. Шансы заработать трофические язвы при нехватке этого элемента вырастают в два раза. Воспалительные процессы в таких условиях развиваются почти втрое чаще, превращая ноги в зону постоянного риска. Это подтверждает, что игнорируемый фактор здоровья может стать триггером для инвалидизирующих последствий.

"Состояние венозных клапанов и скорость заживления тканей тесно связаны с гормональным фоном и метаболическими процессами. Витамин D здесь выступает не просто как добавка, а как активный участник регенерации. Без него любой воспалительный процесс в сосуде рискует стать хроническим", — пояснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Признак дефицита Последствия для вен Критический уровень (ниже 20 нг/мл) Риск варикоза +62%, риск язв в 2 раза выше Умеренное снижение (20–30 нг/мл) Снижение эластичности стенок, отечность

Важный нюанс заключается в том, что одно лишь пребывание на солнце не всегда спасает ситуацию. Способность организма усваивать и синтезировать нужные вещества индивидуальна. Поэтому уповать на естественные механизмы без контроля за показателями — рискованный выбор, который может привести к операционному столу флеболога.

"Многие пациенты годами лечат последствия — отеки и боли, не подозревая, что причина в системном сбое обмена веществ. Фармакологическая поддержка дает результат только тогда, когда мы устраняем дефициты, мешающие сосудам восстанавливаться самостоятельно", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о варикозе

Поможет ли прием витамина D вылечить уже имеющийся варикоз?

Нет, витамин не способен вернуть деформированной вене первоначальный вид. Он помогает замедлить прогрессирование болезни и снижает риск появления опасных осложнений, таких как язвы и тромбозы.

Как узнать, есть ли у меня дефицит?

Для определения уровня витамина достаточно сдать анализ крови на 25-OH витамин D. Ориентироваться на симптомы вроде усталости или судорог нельзя, так как они не специфичны.

Связаны ли запоры и варикоз?

Да, регулярное натуживание повышает внутрибрюшное давление, что мешает нормальному оттоку крови от ног к сердцу. Это создает дополнительную нагрузку на вены.

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