Молодежь столкнулась с новой деликатной бедой: день портит симптом, о котором стесняются говорить

Синдром раздраженного кишечника (СРК) все чаще диагностируют у молодых людей из-за хронического стресса, нарушения режима сна и преобладания фастфуда в рационе, рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснила, что данное состояние является диагнозом-исключением и напрямую связано с образом жизни современного городского жителя.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Ранее сообщалось, что СРК начал массово поражать 20-летних пациентов, причем основной группой риска стали измотанные эмоциональными нагрузками зумеры. Исследования показывают, что число обращений девушек к гастроэнтерологам за последние месяцы значительно выросло — пациентки жалуются на спазмы, которые серьезно ухудшают качество жизни. В то же время мужчины обращаются за помощью в полтора-три раза реже, зачастую из-за стеснения перед врачом в обсуждении деликатных симптомов.

Чернышова подчеркнула, что при СРК врачи не находят физических повреждений тканей, опухолей или воспалений. Органы выглядят здоровыми, но их функция нарушена из-за внешних факторов.

"При синдроме раздраженного кишечника характерно, что боли проходят после дефекации, ночью они не беспокоят, а симптомы усиливаются от стресса. Это заболевание более характерно для жителей мегаполисов, где уровень стресса традиционно выше. Кроме того, современные молодые люди более тревожны по сравнению с предыдущими поколениями", — отметила она.

По словам терапевта, избыток информации и постоянное чувство спешки провоцируют возникновение психосоматических расстройств. Часто желудок буквально задыхается от тревоги, так как ось мозг-кишечник немедленно реагирует на эмоциональное перенапряжение. Вторым критическим фактором становится культура питания. Современная молодежь отказалась от домашней еды в пользу перекусов на бегу. Постоянное употребление продуктов с высокой степенью обработки и дешевых полуфабрикатов на ужин создает избыточную нагрузку на слизистую ЖКТ.

"Раньше люди питались в основном домашней едой, а сейчас огромную долю рациона занимает фастфуд, который негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте и может провоцировать синдром раздраженного кишечника. Третий фактор — неправильный образ жизни: недостаток сна, бодрствование в ночные часы и нервный, прерывистый сон", — пояснила специалист.

В медицинской среде давно известно, что даже длительный сон не спасет организм, если биоритмы систематически нарушаются. Для стабилизации состояния Чернышова рекомендует комплексный подход. Пациентам необходимо не только медикаментозное сопровождение, но и строгая диета, исключающая ферментирующие углеводы.

Кроме того, важно пересмотреть пищевые привычки — иногда хаотичный режим питания мешает метаболизму работать корректно, провоцируя вздутие и боли. В ряде случаев облегчить симптоматику помогают теплые травяные сборы или специальные виды чая, обладающие мягким спазмолитическим эффектом.

В качестве финальной рекомендации врач советует совмещать лечение у гастроэнтеролога с работой у психотерапевта. Это поможет снизить общую тревожность, наладить график отдыха и устранить первопричину сбоев в работе кишечника.

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