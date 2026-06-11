Городские фонтаны обернулись смертельной ловушкой: реальная угроза скрыта от глаз отдыхающих

Московские врачи предупредили горожан о скрытых угрозах, которые таят в себе столичные фонтаны. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Москвы Андрей Тяжельников разъяснил, что архитектурные сооружения не предназначены для водных процедур.
Хотя воду обрабатывают реагентами против цветения, она циркулирует по закрытому контуру и быстро накапливает опасные микроорганизмы. Купание в такой среде резко повышает риск заражения вирусными и бактериальными инфекциями.
Помимо биологической опасности, специалисты указывают на высокую вероятность травматизма. Скользкая мокрая плитка у чаши фонтана часто становится причиной падений, которые заканчиваются растяжениями или переломами.
Ситуация осложняется наличием скрытого под водой оборудования: насосов и электрической проводки. При повреждении изоляции кабелей нахождение в воде может привести к смертельному поражению током.
Как сообщает Общественная служба новостей, подобные риски делают несанкционированные заплывы в центре города экстремальным развлечением.
Проблемы с качеством воды наблюдаются не только в искусственных сооружениях, но и на естественных набережных. Санитарные службы ввели официальный запрет на посещение пляжа "Динамо" из-за несоответствия проб микробиологическим нормам.
Контролирующие органы признали состояние воды на этом участке небезопасным для здоровья. В условиях, когда даже привычные места отдыха закрываются, жителям рекомендуют проявлять максимальную осторожность.
"Риск подхватить кишечную палочку или серьезное кожное заболевание в фонтане в разы выше, чем в проверенном водоеме, так как концентрация грязи в замкнутой системе постоянно растет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru санитарный врач Надежда Ильина.
В фонтанах используется система замкнутого цикла, где одна и та же жидкость циркулирует неделями. В отличие от проточных водоемов, здесь происходит концентрация пыли, мусора и патогенов без естественного очищения.
Наиболее распространенными угрозами являются острая кишечная инфекция, конъюнктивит, энтеровирусные заболевания и различные грибковые поражения кожи. Также существует риск заражения легионеллезом через водную взвесь.
Даже кратковременный контакт со скользким дном может привести к падению и удару о гранитные элементы конструкции. Кроме того, любые микротрещины на коже становятся входными воротами для инфекции, содержащейся в технической воде.
Системы оснащены изоляцией, но она рассчитана на техническую эксплуатацию, а не на прямое физическое воздействие купающихся. Случайное повреждение кабеля внутри чаши превращает воду в проводник высокого напряжения.
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