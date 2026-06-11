Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме назвали главный страх Брюсселя: почему Евросоюз не пойдет на полный запрет виз для россиян
Грядки на века: чем оградить овощи, чтобы не переделывать всё через два сезона
Каждый год кабачки некуда девать? Этот паштет с сыром съедают первым, еще до обеда
Вместо капри и шорт: эти легкие струящиеся брюки делают любую фигуру дорогой и элегантной
Спорт без капли пота: плавная восточная гимнастика возвращает телу естественную легкость
Гладкость без салона: копеечное средство из аптечки спасет сухие пятки от трещин
Мечта с оленем на капоте: история создания легендарных моделей советского автопрома
Легенду театра обвинили в позорном забвении: Виторган решился на публичный ответ после громкой критики
Игра в прятки и лёгкий флирт: как Джон Кеннеди-младший уговаривал принцессу Диану сняться для обложки

Городские фонтаны обернулись смертельной ловушкой: реальная угроза скрыта от глаз отдыхающих

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Московские врачи предупредили горожан о скрытых угрозах, которые таят в себе столичные фонтаны. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Москвы Андрей Тяжельников разъяснил, что архитектурные сооружения не предназначены для водных процедур.

Фонтан
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фонтан

Хотя воду обрабатывают реагентами против цветения, она циркулирует по закрытому контуру и быстро накапливает опасные микроорганизмы. Купание в такой среде резко повышает риск заражения вирусными и бактериальными инфекциями.

Технические риски и физические травмы

Помимо биологической опасности, специалисты указывают на высокую вероятность травматизма. Скользкая мокрая плитка у чаши фонтана часто становится причиной падений, которые заканчиваются растяжениями или переломами.

Ситуация осложняется наличием скрытого под водой оборудования: насосов и электрической проводки. При повреждении изоляции кабелей нахождение в воде может привести к смертельному поражению током.

Как сообщает Общественная служба новостей, подобные риски делают несанкционированные заплывы в центре города экстремальным развлечением.

Проблемы с качеством воды наблюдаются не только в искусственных сооружениях, но и на естественных набережных. Санитарные службы ввели официальный запрет на посещение пляжа "Динамо" из-за несоответствия проб микробиологическим нормам.

Контролирующие органы признали состояние воды на этом участке небезопасным для здоровья. В условиях, когда даже привычные места отдыха закрываются, жителям рекомендуют проявлять максимальную осторожность. 

"Риск подхватить кишечную палочку или серьезное кожное заболевание в фонтане в разы выше, чем в проверенном водоеме, так как концентрация грязи в замкнутой системе постоянно растет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru санитарный врач Надежда Ильина.

Ответы на популярные вопросы о купании в фонтанах

Почему вода в фонтане опаснее, чем в реке?

В фонтанах используется система замкнутого цикла, где одна и та же жидкость циркулирует неделями. В отличие от проточных водоемов, здесь происходит концентрация пыли, мусора и патогенов без естественного очищения.

Какие болезни можно подхватить в городской чаше?

Наиболее распространенными угрозами являются острая кишечная инфекция, конъюнктивит, энтеровирусные заболевания и различные грибковые поражения кожи. Также существует риск заражения легионеллезом через водную взвесь.

Безопасно ли просто мочить ноги в фонтане?

Даже кратковременный контакт со скользким дном может привести к падению и удару о гранитные элементы конструкции. Кроме того, любые микротрещины на коже становятся входными воротами для инфекции, содержащейся в технической воде.

Как защищены фонтаны от ударов током?

Системы оснащены изоляцией, но она рассчитана на техническую эксплуатацию, а не на прямое физическое воздействие купающихся. Случайное повреждение кабеля внутри чаши превращает воду в проводник высокого напряжения.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рецепт бумажного клейстера: как избавиться от тараканов в квартире без химии и дихлофоса
Недвижимость
Рецепт бумажного клейстера: как избавиться от тараканов в квартире без химии и дихлофоса
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Мир. Новости мира
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Мир. Новости мира
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Легенду театра обвинили в позорном забвении: Виторган решился на публичный ответ после громкой критики
Игра в прятки и лёгкий флирт: как Джон Кеннеди-младший уговаривал принцессу Диану сняться для обложки
Покупка превратилась в квест: новые требования страховщиков лишили защиты тысячи водителей
Дистанция в метр спасает все: игнорирование этих правил посадки приведет к полной деградации ягодника
Летом можно готовить каждый день и всё равно не хватит: рецепт помидорной закуски с сыром
Народ США в ярости от вранья властей: расследование громкого дела Эпштейна обернулось защитой элит
Новая идея СФ грозит обвалить доступность жилья: семейная ипотека может стать недосягаемой
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Городские фонтаны обернулись смертельной ловушкой: реальная угроза скрыта от глаз отдыхающих
VPN больше не нужен: Roblox пообещал Роскомнадзору вести себя прилично и вернулся
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.