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Ноги просто немеют и гудят: нехватка одного элемента лишила венозные стенки природной защиты

Здоровье » Здоровье и профилактика

Дефицит витамина D напрямую связан с развитием варикозного расширения вен и тяжестью его осложнений. Крупномасштабное исследование показало, что критическая нехватка этого нутриента повышает риск патологии сосудов более чем на 60%, а вероятность появления опасных трофических язв возрастает в два раза. Учёные подтвердили: витамин D играет ключевую роль в прочности венозных стенок, и его нехватка превращает обычную предрасположенность к варикозу в хроническую проблему с серьёзными воспалительными последствиями.

Первые изменения вен на ногах
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Первые изменения вен на ногах

Как "солнечный витамин" защищает наши вены

Варикозное расширение вен часто воспринимают лишь как косметический дефект или следствие малоподвижного образа жизни. Однако биологические механизмы болезни глубже. Исследователи из Фармацевтического и научного университета Чиа-Нань установили, что витамин D необходим для поддержания тонуса и эластичности сосудистой стенки. При его нехватке вены становятся менее устойчивыми к нагрузкам, что приводит к их патологической деформации.

"Витамин D участвует в регуляции воспалительных процессов и свертываемости крови. Когда его уровень падает, стенки сосудов теряют свою естественную защиту, что создает почву для повреждений и застойных явлений. Особенно это актуально для людей, чей обмен веществ уже замедлен из-за скрытых биохимических процессов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Масштабы угрозы: результаты пятилетнего наблюдения

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, базируется на анализе данных почти 500 тысяч человек старше 40 лет. На протяжении пяти лет учёные фиксировали уровень витамина D в крови участников и сопоставляли его с состоянием их сердечно-сосудистой системы. Результаты оказались однозначными: группа с выраженным дефицитом сталкивалась с варикозом на 62% чаще, чем те, у кого показатели были в норме.

Специалисты подчеркивают, что даже умеренная нехватка нутриента негативно сказывается на здоровье ног. Это заставляет пересмотреть подходы к профилактике заболеваний вен, ведь без коррекции витаминного статуса другие методы могут быть менее эффективными. Важно следить за рационом с самого детства, так как закладываемое питание, включая популярные сухие завтраки, формирует здоровье сосудов на десятилетия вперед.

"Мы часто видим пациентов с запущенными формами варикоза, у которых коррекция уровня витамина D существенно ускоряет процесс восстановления и снижает отечность. Это не замена основному лечению, но мощный вспомогательный фактор", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Осложнения и риски при дефиците

Самое опасное последствие дефицита — не само расширение вен, а скорость прогрессирования болезни. У людей с низким уровнем витамина D риск появления варикозных язв увеличился более чем в два раза. Это состояние крайне сложно поддается лечению и требует длительной реабилитации. Также почти в три раза возрастает частота воспалительных осложнений, таких как тромбофлебит.

Состояние сосудов отражает общее состояние организма и его склонность к системному воспалению. При подозрении на проблемы с венами стоит обратить внимание на все аспекты образа жизни, включая питание и отсутствие канцерогенных продуктов в рационе, которые могут усугублять общее воспаление тканей.

"При варикозе нарушается микроциркуляция, кожа истончается и любое повреждение заживает очень долго. Дефицит витамина D тормозит регенерацию тканей, что и приводит к образованию незаживающих язв у пациентов", — добавила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Уровень дефицита витамина D Влияние на риск варикоза и осложнений
Выраженный дефицит Риск варикоза выше на 62%
Любой уровень нехватки Вероятность трофических язв возрастает в 2 раза
Длительный дефицит Риск воспалительных осложнений выше в 3 раза
Умеренный дефицит Постепенное снижение эластичности сосудистых стенок

Ответы на популярные вопросы о дефиците витамина D и варикозе

Как узнать, связан ли мой варикоз с нехваткой витамина D?

Для этого необходимо сдать анализ крови на уровень 25(OH)D. Если показатели ниже нормы, велик риск, что дефицит является одним из факторов прогрессирования болезни сосудов.

Поможет ли прием только одного витамина избавиться от расширенных вен?

Нет, витамин D — это важный элемент комплексной профилактики и лечения. Он помогает укрепить сосуды и избежать язв, но уже деформированные вены требуют консультации флеболога и соответствующей терапии.

Почему дефицит витамина D так сильно бьет по венам именно после 40 лет?

С возрастом способность кожи синтезировать витамин под влиянием солнца снижается, а потребность в восстановлении тканей сосудов растет. Комбинация этих факторов делает возрастную группу 40+ наиболее уязвимой.

Может ли избыток витамина D быть опасен для сосудов?

Бесконтрольный прием высоких доз без анализов может привести к кальцификации сосудов. Важно соблюдать баланс и дозировку, назначенную специалистом на основе лабораторных данных.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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