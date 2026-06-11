Мировая медицина делает шаг вперёд: давно известный препарат предотвращает разрушение почек

Препарат финеренон, который ранее применялся исключительно для лечения осложнений у диабетиков, показал высокую эффективность в защите почек у пациентов, не страдающих сахарным диабетом. Результаты масштабного международного исследования FIND-CKD, опубликованные в New England Journal of Medicine, открывают новые возможности терапии для 800 миллионов человек по всему миру, столкнувшихся с хронической болезнью почек (ХБП). Учёные доказали, что лекарство не только замедляет разрушение органов-фильтров, но и значительно снижает риск летальных сердечно-сосудистых осложнений.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Почки

Тихий убийца: почему почки сдаются без боя

Хроническую болезнь почек часто называют "тихой", так как она долго протекает бессимптомно. Пациент может годами не подозревать о проблеме, пока функция органов не упадет до критических значений. Для людей с диабетом терапия давно отработана, однако более половины всех больных ХБП в мире не имеют этого диагноза, и до недавнего времени выбор лекарств для них был крайне ограничен. При этом риски остаются крайне высокими: от необходимости пожизненного диализа до внезапной остановки сердца.

"Многие пациенты игнорируют регулярные обследования, считая, что отсутствие боли в пояснице гарантирует здоровье почек. На самом деле почки не болят до последнего, и выявить проблему можно только через специфические анализы", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно понимать, что общие привычки, такие как сидячий образ жизни на удаленке, косвенно провоцируют застойные явления и нарушения обмена веществ, что пагубно сказывается на почечной фильтрации.

Исследование FIND-CKD: цифры и факты

Клинический фармаколог Хиддо Ламберс Херспинк из Университетского медицинского центра Гронингена возглавил исследование, в котором приняли участие 1584 человека. Главным условием было наличие повреждения почек (повышенный белок в мочи) при отсутствии диабета. Участники получали стандартную терапию ингибиторами АПФ, но одной группе добавили финеренон, а другой — плацебо.

Через три года наблюдений выяснилось, что в группе препарата скорость снижения функции почек замедлилась настолько существенно, что это можно назвать клиническим прорывом. Эффективность фильтрации крови сохранялась гораздо дольше, чем у тех, кто лечился традиционными методами.

"Сохранение функции почек напрямую связано с работой всей сосудистой системы. Когда почки перестают адекватно выводить токсины и лишнюю жидкость, первым под удар попадает сердце, что провоцирует гипертонию и сердечную недостаточность", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Двойной удар по белку и сердечным рискам

Одним из ключевых маркеров успеха стало снижение уровня белка в моче — альбуминурии. Этот показатель говорит о том, что "фильтры" почек восстанавливают свою целостность или, как минимум, перестают разрушаться. У пациентов на финереноне уровень белка снизился на 41%, тогда как в контрольной группе — лишь на 9%.

Кроме того, препарат на 23% снизил совокупный риск сердечно-сосудистой смерти и госпитализаций из-за сердечной недостаточности. Это критически важно, так как большинство пациентов с болезнями почек погибают именно от проблем с сердцем, не дождавшись пересадки органа или диализа.

Показатель эффективности Результат применения финеренона Уровень белка в моче Снижение более чем на 41% Риск сердечных осложнений Снижение на 23% Скорость фильтрации (рСКФ) Значительное замедление падения функции Группа пациентов Эффективен у людей без диабета

Новый стандарт терапии для миллионов

До этого открытия финеренон считался узкопрофильным средством для диабетиков 2 типа. Теперь же границы применения препарата расширяются. Для людей, которые следят за своим здоровьем и, например, стараются ускорить обмен веществ, появление такого мощного инструмента защиты почек означает возможность избежать инвалидности в будущем.

"Безопасность терапии — главный критерий. Если препарат показывает стабильные результаты у лиц без сопутствующего диабета, он может быть включен в протоколы лечения большинства нефрологических пациентов уже в ближайшее время", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Врачи отмечают, что даже такие привычные вещи, как избыточные нагрузки в отпуске, могут стать серьезным испытанием для почек, если их функция уже нарушена. Новое лекарство дает необходимый "запас прочности" организму.

Ответы на популярные вопросы о лечении почек

Кому поможет этот препарат, согласно новому исследованию?

Лекарство продемонстрировало эффективность у взрослых пациентов с хронической болезнью почек любой природы, даже если она не вызвана сахарным диабетом.

Как узнать, что почки начали отказывать?

Ранним и самым достоверным признаком является наличие белка в моче (альбуминурия) и изменение скорости клубочковой фильтрации в анализах крови, так как внешние симптомы часто отсутствуют.

Действительно ли препарат снижает смертность?

Да, исследование FIND-CKD подтвердило снижение риска серьезных сердечно-сосудистых осложнений и смерти от болезней сердца почти на четверть.

Заменяет ли новое средство стандартное лечение?

Нет, финеренон используется как дополнение к уже существующей базовой терапии (ингибиторам АПФ или блокаторам рецепторов ангиотензина), усиливая их защитный эффект.

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