Выбор букета для человека с аллергией требует особого подхода, чтобы праздничный жест не обернулся ухудшением состояния. Оптимальным решением для аллергиков станут розы с плотными, нераскрытыми бутонами — их пыльца распределяется тяжело и не распространяется в воздухе.
В качестве подарка также стоит рассмотреть авокадо, если получатель ценит практичные решения, однако флористы подчеркивают, что наиболее безопасными остаются орхидеи, эустомы и светлые гвоздики с умеренным ароматом.
Необычным и эстетичным вариантом для чувствительных людей становятся суккуленты. Они привлекательно выглядят, не требуют сложного ухода и полностью лишены пыльцы, вызывающей негативные реакции.
В то же время эксперты советуют с осторожностью относиться к тюльпанам и нарциссам: первые слишком быстро раскрываются, открывая доступ к пыльце, а вторые обладают резким запахом, который может вызывать головную боль. Как пишет Газета.Ru, при выборе флористических композиций стоит полностью исключить растения с выраженным ароматом, такие как сирень, лилии или гиацинты.
"При выборе подарка для человека с предрасположенностью к аллергии стоит отдавать предпочтение максимально простым вариантам без выраженного запаха. Любые раздражающие факторы, включая резкие ароматы сухоцветов или пыль на декоративных элементах, могут запустить патологическую реакцию организма", - отметил в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Сергей Козлов.
Основным триггером аллергии является мелкая пыльца, провоцирующая отек слизистых и зуд. Для снижения рисков специалисты рекомендуют удалять тычинки с пыльниками еще до формирования композиции.
Категорически не стоит наполнять букеты пушистыми злаками, кортадерией или сухоцветами, так как они активно собирают домашнюю пыль и споры плесени. Также важно избегать использования ароматизированных упаковочных материалов, спреев для блеска листьев и декоративных блесток.
Оформлять растения следует только в лаконичную крафт-бумагу или матовую пленку без парфюмированных отдушек. Внимательное отношение к составу букета — это способ проявить заботу о здоровье близкого человека.
Наибольшую угрозу представляют лилии, сирень, гиацинты и мимоза из-за сильного запаха, а также хризантемы, астры и ромашки, содержащие внутри бутонов много пыльцы.
Нет, их использование не рекомендуется, так как сухоцветы часто скапливают на себе пыль, споры плесени и микрочастицы, раздражающие дыхательные пути.
Вместо эвкалипта, лимониума или солидаго, имеющих сильный запах или большое количество пыльцы, лучше использовать гипоаллергенные декоративные элементы или плотные зеленые листья без аромата.
Если подарок уже преподнесен, можно аккуратно срезать тычинки ножницами до того, как они начнут осыпаться, и поставить букет в проветриваемом, но не продуваемом сквозняком месте.
На торжественном приеме в Лондоне прозвучали слова, которые жестко фиксируют новую реальность в отношениях двух стран и ставят под вопрос верность курса Британии.