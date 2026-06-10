Этот букет может стать смертельным: как выбрать цветы для аллергика

Выбор букета для человека с аллергией требует особого подхода, чтобы праздничный жест не обернулся ухудшением состояния. Оптимальным решением для аллергиков станут розы с плотными, нераскрытыми бутонами — их пыльца распределяется тяжело и не распространяется в воздухе.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Букет эустом

В качестве подарка также стоит рассмотреть авокадо, если получатель ценит практичные решения, однако флористы подчеркивают, что наиболее безопасными остаются орхидеи, эустомы и светлые гвоздики с умеренным ароматом.

Необычным и эстетичным вариантом для чувствительных людей становятся суккуленты. Они привлекательно выглядят, не требуют сложного ухода и полностью лишены пыльцы, вызывающей негативные реакции.

В то же время эксперты советуют с осторожностью относиться к тюльпанам и нарциссам: первые слишком быстро раскрываются, открывая доступ к пыльце, а вторые обладают резким запахом, который может вызывать головную боль. Как пишет Газета.Ru, при выборе флористических композиций стоит полностью исключить растения с выраженным ароматом, такие как сирень, лилии или гиацинты.

"При выборе подарка для человека с предрасположенностью к аллергии стоит отдавать предпочтение максимально простым вариантам без выраженного запаха. Любые раздражающие факторы, включая резкие ароматы сухоцветов или пыль на декоративных элементах, могут запустить патологическую реакцию организма", - отметил в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Сергей Козлов.

Правила сборки гипоаллергенного букета

Основным триггером аллергии является мелкая пыльца, провоцирующая отек слизистых и зуд. Для снижения рисков специалисты рекомендуют удалять тычинки с пыльниками еще до формирования композиции.

Категорически не стоит наполнять букеты пушистыми злаками, кортадерией или сухоцветами, так как они активно собирают домашнюю пыль и споры плесени. Также важно избегать использования ароматизированных упаковочных материалов, спреев для блеска листьев и декоративных блесток.

Оформлять растения следует только в лаконичную крафт-бумагу или матовую пленку без парфюмированных отдушек. Внимательное отношение к составу букета — это способ проявить заботу о здоровье близкого человека.

Ответы на популярные вопросы о выборе цветов

Какие цветы считаются самыми опасными?

Наибольшую угрозу представляют лилии, сирень, гиацинты и мимоза из-за сильного запаха, а также хризантемы, астры и ромашки, содержащие внутри бутонов много пыльцы.

Можно ли дарить сухоцветы аллергикам?

Нет, их использование не рекомендуется, так как сухоцветы часто скапливают на себе пыль, споры плесени и микрочастицы, раздражающие дыхательные пути.

Чем заменить зелень в составе букета?

Вместо эвкалипта, лимониума или солидаго, имеющих сильный запах или большое количество пыльцы, лучше использовать гипоаллергенные декоративные элементы или плотные зеленые листья без аромата.

Что делать, если в букете все же есть пыльца?

Если подарок уже преподнесен, можно аккуратно срезать тычинки ножницами до того, как они начнут осыпаться, и поставить букет в проветриваемом, но не продуваемом сквозняком месте.

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