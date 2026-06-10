Внутри яичника прятался зуб близнеца: рядовой осмотр закончился необычной операцией, но бывает и хуже

В Татарстане хирурги извлекли из яичника 28-летней пациентки зуб. Находка обнаружилась в ходе планового осмотра. Объектом охоты врачей стала дермоидная киста диаметром шесть сантиметров. Лапароскопическая операция заняла полчаса: через мелкие проколы медики достали не просто доброкачественную опухоль, а целый набор эмбриональных «запчастей» — зуб, волосы и жировую ткань. Пациентку уже выписали, но вопросы у обывателей остались.

Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Тератома: почему организм играет в конструктор

С точки зрения доказательной медицины, зуб в яичнике — это не мистика и не проклятие. Это тератома. Опухоль-монстр (от греческого teras — чудовище) формируется из герминогенных клеток. Это биологические «джокеры», которые в норме должны стать половыми клетками, но иногда сбиваются с курса. Они обладают плюрипотентностью: способностью превращаться в любую ткань человеческого тела — от эмали зубов до нейронов головного мозга.

"Тератома закладывается еще в утробе матери. Это дефект развития, когда клетки зародыша мигрируют не туда и начинают хаотично строить фрагменты органов прямо внутри другого органа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Такие образования могут годами сидеть тихо, пока случайное УЗИ не покажет «сюрприз». Опасность в том, что киста может перекрутиться или разорваться, вызывая острый живот и экстренную госпитализацию. Поэтому врачи настаивают на плановом удалении, не дожидаясь, пока «зубастая» опухоль заявит о себе болью.

Зубы в мозгу и глаза в животе: хит-парад аномалий

Случай в Татарстане — лишь вершина айсберга в мировой хирургической практике. Тератомы не знают границ и могут возникнуть практически в любой части тела, где «застряли» эмбриональные клетки. Современные протоколы лечения требуют гистологического исследования каждого такого артефакта, чтобы исключить злокачественное перерождение.

Локация опухоли Что находили внутри Головной мозг Сформированные челюсти, более 200 зубов Легкие Пучки волос (приводили к «волосяному» кашлю) Средостение Ткани поджелудочной железы и фрагменты костей

"При обнаружении любого образования в области яичников важно не заниматься самолечением или ожиданием. Только хирургическое вмешательство предотвращает риск разрыва кисты", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Иногда патология доходит до крайности — феномена «плод в плоде» (fetus in fetu). Это редчайшая аномалия, когда один близнец буквально поглощает другого на ранней стадии беременности. Хирурги находят внутри пациентов не просто зубы, а целые позвоночники, зачатки конечностей и стопы, как это случилось у новорожденного в Китае. Это не опухоль в привычном понимании, а застывшая ошибка внутриутробной навигации.

"Женское здоровье требует регулярного скрининга. Тератомы коварны тем, что долго не дают симптомов, а растут медленно, но верно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Ответы на популярные вопросы о тератомах

Может ли тератома рассосаться сама?

Нет. Это плотное образование из дифференцированных тканей. Никакие таблетки или «чистки организма» не заставят зуб или волосы внутри кисты исчезнуть. Только скальпель хирурга.

Передается ли это по наследству?

Прямой генетической связи не установлено. Это спорадический сбой во время формирования эмбриона. Вы не виноваты в том, что клетки решили построить склад запчастей в вашем боку.

Опасна ли такая операция для деторождения?

Современная лапароскопия позволяет удалить кисту, сохранив здоровую ткань яичника. В большинстве случаев репродуктивная функция не страдает.

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