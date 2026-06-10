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Диетическая курица уже не та: почему привычные с детства продукты могут спровоцировать онкологию

Здоровье

Онкологический диагноз часто списывают на плохую экологию или генетическую предрасположенность. Однако реальная причина роста новообразований кроется в ежедневном выборе продуктов питания. Некоторые привычные товары из супермаркета незаметно создают почву для патологических процессов, имитируя здоровый рацион.

Хрустящие куриные крылышки
Фото: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хрустящие куриные крылышки

Промышленная "диета": скрытая угроза в холодильнике

Мясо птицы давно стало эталоном диетического питания. В реальности покупатель получает результат интенсивного животноводства. Птицу выращивают с применением стимуляторов роста и антибактериальных средств. Остаточные количества этих препаратов накапливаются в тканях, провоцируя хроническое воспаление. Подобные экзосомы и сигналы воспаления в кишечнике создают системный сбой метаболизма, который медики считают катализатором клеточных мутаций.

"Систематическое поступление ксенобиотиков через мясо сомнительного качества — это постоянный удар по иммунитету. Организм не успевает детоксицировать накопленные соединения, что закономерно повышает онкологические риски", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Почему колбасные изделия требуют исключения

Переработанное мясо, занимающее полки супермаркетов, напичкано консервантами и усилителями вкуса. ВОЗ классифицирует такие продукты как канцерогены первой группы. Ежедневное включение колбас в рацион — это прямой путь к раздражению пищеварительного тракта и нарушению обменных процессов.

Продукт Фактор риска
Промышленная птица Накопление антибиотиков и стимуляторов
Переработанное мясо Канцерогенные добавки и нитриты

Термическая трансформация жиров

Растительное масло при нагревании до экстремальных температур теряет свои полезные свойства. Структура жирных кислот меняется, превращая продукт в источник свободных радикалов. Аналогичные проблемы вызывает инсулинорезистентность из-за избытка сахара в промышленных напитках.

"Повторное использование масел для жарки генерирует целый каскад токсичных соединений. Клетка, подвергающаяся постоянному воздействию продуктов окисления, рано или поздно начинает делиться некорректно", — подтвердил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о питании

Действительно ли ультрапастеризованное молоко опасно?

Глубокая термическая обработка меняет структуру белков, что может вызывать ферментативную недостаточность, вздутие и боли, ухудшая общее состояние ЖКТ.

Можно ли найти полезную курицу в магазине?

Шансы минимальны. Промышленное производство ориентировано на скорость. Альтернативой остается поиск фермерских продуктов с подтвержденным сертификатом качества.

Вреден ли процесс нагревания любого масла?

Критичны длительность и температура. Лучше использовать масла с высокой точкой дымления для жарки, не допуская появления дыма.

Как защитить себя от химических добавок в продуктах?

Минимизируйте покупку продуктов с длинным списком ингредиентов на этикетке. Основа рациона — цельные продукты, приготовленные дома.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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