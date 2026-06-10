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Ловушка для активного отпускника: попытка набегать норму шагов за неделю неминуемо приведёт в больницу

Здоровье

Любители пеших прогулок часто путают отпуск с марафонской дистанцией. Короткая передышка между работой и бытом оборачивается для многих недельным марафоном по асфальту, который заканчивается в кабинете травматолога. Статистика не врет: лето сдает в ремонт рекордное количество пациентов с "отпускным" повреждением связок.

Уход за ногами
Фото: Pravda.Ru by Мария Полякова is licensed under publiс domain
Уход за ногами

Мечта о марафонах в отпуске

Обычный офисный работник, привыкший к гиподинамии, внезапно решает "набегать" годовую норму шагов за неделю в новом городе, сообщает Baza. Случай жительницы Владивостока — классический пример. Дневной лимит в 20 тысяч шагов при абсолютно неподготовленных связках стал курсом на операционный стол или длительную реабилитацию. Боль начала нарастать постепенно, но вместо отдыха женщина получила жесткое ограничение подвижности.

"Резкий скачок активности, когда человек буквально живет в кроссовках по 12-14 часов в день, — прямой путь к тендиниту ахиллова сухожилия. Организм не успевает адаптировать ткани к нагрузке, которая в 3-4 раза превышает привычную активность в офисе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Елена Морозова, врач общей практики.

Почему сухожилия не выдерживают нагрузку

Пеший туризм требует тренированного опорно-двигательного аппарата. Ахиллово сухожилие — самый мощный тяж в теле, но он не обладает бесконечной прочностью. При отсутствии регулярных занятий спортом эластичность волокон падает. Неудачная обувь с плоской подошвой без поддержки свода стопы лишь провоцирует воспаление.

Фактор риска Последствие
Внезапный рост шагов Микронадрывы волокон сухожилия
Плоская подошва Перенос ударной нагрузки на пятку

"Часто пациенты путают усталость с повреждением. Если боль после отдыха не проходит, а усиливается при попытке встать на пятку — нужно немедленно прекратить прогулки и показаться врачу, а не пытаться "расхаживать" воспаление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Артём Синицын, врач-невролог.

Летом травматологи фиксируют двукратный рост обращений. Помимо сухожилий, сердечно-сосудистая система также дает сбой при попытках форсировать отпускной темп. Обычным "непричесанным" правилом для отпускника остается поиск баланса между экскурсиями и банальным сном.

"Острые состояния требуют покоя. Физиотерапия и НПВС — стандарт протокола, но полное восстановление тканей занимает месяцы, а не пару выходных", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru Алексей Рябцев, клинический фармаколог.

Ответы на популярные вопросы о здоровье стоп

Можно ли предотвратить боль в ахилле?

Да, тренировкой задней поверхности голени до поездки и подбором обуви с амортизацией.

Почему болят именно сухожилия, а не мышцы?

Мышцы адаптируются к нагрузке быстрее соединительной ткани. Сухожилие испытывает пиковые нагрузки при каждом шаге.

Нужны ли ортопедические стельки в отпуске?

Если есть склонность к плоскостопию, стельки снизят риски воспалений в разы.

Помогает ли холод при такой боли?

Холод помогает снять отек в первые часы, но не лечит само воспаление.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-невролог Артём Синицын, клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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