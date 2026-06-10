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Это лишит вирусы шансов: восьмерка обязательных мер предопределила будущее иммунитета

Здоровье » Здоровье и профилактика

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выделила восемь ключевых прививок, которые составляют фундамент коллективного и индивидуального иммунитета в России. В список жизненно важных процедур вошли вакцины против туберкулеза, гепатита B, кори, краснухи, а также коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. По словам руководителя ведомства, эти препараты не просто защищают от заражения, а формируют долгосрочный барьер, который позволяет десятилетиями сдерживать опасные эпидемии. Особое место в системе здравоохранения занимает национальный календарь профилактических прививок, гарантирующий доступность вакцинации для каждого гражданина за счет государства.

Кончик иглы шприца
Фото: https://unsplash.com by Mika Baumeister is licensed under Free
Кончик иглы шприца

Приоритеты национального календаря

Большинство критически важных вакцин включены в национальный календарь профилактических прививок. Это означает, что государство берет на себя все расходы по закупке и доставке препаратов, обеспечивая бесплатную защиту населения. Такой подход позволяет поддерживать высокий уровень охвата вакцинацией, что критически важно для предотвращения вспышек инфекций, которые раньше уносили тысячи жизней.

"Вакцинация — это не только личная безопасность, но и социальная ответственность. Вспышки кори или коклюша сегодня часто связаны именно с отказом от прививок, что подрывает общий иммунный щит", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Важно понимать, что системная профилактика помогает организму заранее "познакомиться" с возбудителем в безопасной форме. При встрече с реальной инфекцией иммунная система реагирует мгновенно, предотвращая тяжелые осложнения. Это особенно актуально на фоне того, как современные супербактерии становятся устойчивыми к привычным методам лечения, делая превентивные меры еще более ценными.

Защита с первых дней жизни

Иммунизация начинается практически сразу после появления ребенка на свет. Как отметила Анна Попова, первые инъекции против туберкулеза и гепатита B проводятся еще в роддоме. Это связано с высокой уязвимостью новорожденных перед этими патогенами. В дальнейшем график дополняется защитой от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи.

"Календарь прививок составлен с учетом физиологии ребенка. Каждая доза вводится в тот период, когда организм наиболее эффективно формирует антитела, обеспечивая защиту на годы вперед", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Помимо защиты от специфических вирусов, медики напоминают о важности общего состояния здоровья и метаболизма. Иногда родители ошибочно связывают изменения в самочувствии ребенка только с прививками, игнорируя диету или привычки. Например, даже такие мелочи, как влияние кофеина на голодный желудок у подростков, могут смазать клиническую картину при оценке общего иммунного статуса.

Сезонный фактор и грипп

Отдельным пунктом глава Роспотребнадзора выделила ежегодную кампанию против гриппа. В отличие от базовых восьми прививок, которые дают длительный эффект, вакцина от гриппа требует регулярного обновления из-за постоянной мутации вируса. Широкий охват населения в России позволяет удерживать заболеваемость на низком уровне по сравнению с мировыми показателями.

"Сезонная вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни и летальных исходов. Мы видим прямую связь: там, где охват выше, эпидемический порог преодолевается реже и мягче", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Специалисты также подчеркивают, что образ жизни напрямую влияет на то, как организм переносит инфекции. Длительная удаленная работа и сидячий образ жизни замедляют кровообращение и ослабляют общую сопротивляемость, что делает своевременную иммунизацию еще более критичной для взрослых людей. Источник издание РИА Новости.

Инфекция Особенность защиты
Туберкулез / Гепатит B Вводятся в первые дни жизни ребенка
Коклюш / Дифтерия / Столбняк Комплексная защита от тяжелых поражений дыхания и ЦНС
Корь / Краснуха Предотвращение массовых вспышек и врожденных дефектов
Грипп Требует ежегодного обновления из-за мутаций вируса

Ответы на популярные вопросы о вакцинации

Почему эти восемь прививок считаются самыми важными?

Они защищают от болезней с высокой летальностью или риском инвалидизации. Эти инфекции способны вызывать эпидемии, если процент привитых людей в обществе снизится.

Нужно ли платить за вакцины из национального календаря?

Нет, данные прививки проводятся бесплатно в государственных медицинских учреждениях, так как их стоимость полностью покрывается из федерального бюджета.

Зачем прививать новорожденных в первые дни жизни?

У младенцев еще нет собственного иммунитета к туберкулезу и гепатиту B, а риск случайного контакта с носителями в быту или при медицинских манипуляциях существует всегда.

Достаточно ли сделать одну прививку на всю жизнь?

Для большинства базовых инфекций предусмотрена ревакцинация по графику, чтобы поддерживать нужный уровень антител. Исключением является грипп, от которого нужно прививаться ежегодно.

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Экспертная проверка: врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач-педиатр Елена Сафонова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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