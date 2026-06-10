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Утренний кофе: чем действительно грозит пустой желудок

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Привычка начинать утро с бодрящего напитка на пустой желудок таит в себе скрытые риски для пищеварительной системы. Даже единственная порция черного кофе натощак способна спровоцировать воспалительные процессы в поджелудочной железе.

Кофе
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Кофе

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на гастроэнтеролога Марину Студеникину, такая стимуляция организма запускает агрессивный выброс желчи, что критично для людей с патологиями желчевыводящих путей.

Механизм разрушения поджелудочной железы

При попадании кофеина в пустой желудок происходит резкое сокращение желчного пузыря, что при определенных нарушениях вызывает заброс панкреатического секрета обратно в протоки. Вместо расщепления пищи в кишечнике, мощные ферменты начинают атаковать ткани самой железы, провоцируя развитие хронического панкреатита.

Со временем это приводит к серьезной ферментопатии, которая проявляется через метеоризм, боли и резкую потерю веса. Состояние ЖКТ также тесно связано с внешним видом, ведь правильное питание возвращает свежесть и румянец кожным покровам.

Одним из наиболее тяжелых последствий регулярного воспаления поджелудочной становится сахарный диабет 2-го типа. Когда орган работает на износе, наступает момент полной потери способности вырабатывать инсулин для утилизации глюкозы.

Это ведет к повреждению сосудов, что негативно сказывается на работе сердца, почек и зрения. Для поддержания эластичности артерий врачи часто рекомендуют Омега-3, однако при больной поджелудочной усвоение любых жиров затруднено.

"Привычная утренняя чашка кофе, выпитая натощак, запускает в организме множество реакций, в том числе и стимуляцию желчеотделения. Для людей с холециститом, желчнокаменной болезнью, дискинезией желчевыводящих путей или спазмом сфинктера Одди это может спровоцировать рефлюкс панкреатического секрета", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-диетолог Марина Студеникина.

Влияние на метаболизм и уровень сахара

Клинические наблюдения показывают, что кофе может вызывать аномальные скачки сахара в крови даже без добавления подсластителей. В практике специалистов зафиксированы случаи, когда употребление напитка спустя несколько часов после завтрака провоцировало резкий подъем уровня глюкозы, сопоставимый с поеданием десерта.

Такой эффект сохраняется до трех часов, мешая процессу снижения веса и перегружая эндокринную систему. Если вы чувствуете непреодолимую тягу к сладкому на фоне таких качелей, существует простой способ убить зависимость без лишнего стресса.

Генетическая предрасположенность играет роль в здоровье поджелудочной железы, но решающим фактором остается ежедневный рацион. Постоянные скачки сахара разрушают мелкие капилляры, что со временем провоцирует когнитивные нарушения и патологии внутренних органов. При этом замена кофе на более щадящие напитки, например, цикорий, позволяет стабилизировать показатели глюкозы и дать органам пищеварения необходимую передышку.

Ответы на популярные вопросы о панкреатите и кофе

Можно ли пить кофе с молоком натощак?

Добавление молока лишь незначительно снижает кислотность, но не отменяет желчегонный эффект. Для поджелудочной железы такая комбинация на пустой желудок остается агрессивным стимулятором поджелудочного сока.

Через какое время после еды можно пить кофе?

Врачи рекомендуют употреблять напиток не ранее чем через 60 минут после полноценного приема пищи. Это позволяет белкам и сложным углеводам защитить слизистую и смягчить воздействие кофеина на секрецию желчи.

Правда ли, что кофе без сахара вызывает рост глюкозы?

Да, из-за стимуляции выброса гормонов стресса — адреналина и кортизола — печень начинает активно выделять накопленную глюкозу в кровь. У некоторых людей этот механизм срабатывает крайне интенсивно, повышая сахар на несколько единиц.

Чем лучше заменить утренний кофе при болях в животе?

Оптимальной альтернативой считается цикорий или травяные чаи на основе иван-чая и ромашки. Они не стимулируют избыточное выделение ферментов и способствуют заживлению слизистых оболочек.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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