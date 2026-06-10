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Кишечник стареет первым, а потом заражает всё тело: как микроскопические капсулы убивают молодость

Здоровье » Здоровье и профилактика

Ученые из Медицинской школы Университета Маршалла обнаружили в кишечнике крошечные частицы — экзосомы, которые переносят сигналы старения по всему телу. Эти микроскопические капсулы с генетическим материалом способны провоцировать воспаление и развитие хронических болезней, даже если сам человек старается вести здоровый образ жизни. Оказалось, что именно через них "заразное" старение попадает в кровоток, превращая локальные проблемы пищеварения в системный сбой организма.

Больной живот
Фото: Designed by Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больной живот

Тайные мессенджеры внутри нас: как работают экзосомы

Экзосомы — это микроскопические внеклеточные везикулы, которые клетки используют для общения. Внутри них находится "багаж" из белков и РНК. Исследование, результаты которого представили в журнале Aging Cell, показало: у пожилых особей эти частицы буквально переполнены маркерами метаболических нарушений. Когда такие частицы попадали в молодой организм, они вызывали инсулинорезистентность и системное воспаление, характерное для глубокой старости.

"Кишечник часто называют вторым мозгом, и экзосомы подтверждают этот статус. Они выступают в роли почтальонов, которые разносят плохие новости о состоянии микрофлоры ко всем органам", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Связь между пищеварением и общим состоянием здоровья подтверждается и другими работами. Например, ученые выяснили, как дефицит белка меняет вкусовые привычки через нейронные связи между кишечником и мозгом. Если микробиом посылает сигналы бедствия через экзосомы, это неизбежно бьет по иммунитету и обмену веществ.

Почему дырявый кишечник ускоряет дряхление

Главная опасность заключается в повреждении кишечного барьера. Когда защита слабеет, экзосомы с вредным содержимым легче проникают в сосуды. Это запускает каскад воспалительных реакций, которые медики связывают не только с возрастом, но и с патологиями сердца. Сегодня врачи все чаще рекомендуют добавлять авокадо в рацион для поддержки сосудистой стенки и нормализации холестерина, что может стать косвенной защитой от агрессивных метаболитов.

"Любое хроническое воспаление в ЖКТ — это открытые ворота для токсинов. Чем выше вариабельность негативных маркеров в крови, тем сложнее организму восстанавливаться после стрессов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Исследователи из Маршалла под руководством доктора Абдельнаби Халифы уверены: понимание того, как стресс и старение меняют состав экзосом, позволит разработать точечную терапию. Подобно тому, как животный белок необходим для сохранения мышечной массы, определенные молекулярные "блокаторы" смогут останавливать сигналы старения, исходящие из кишечника.

Молодость на экспорт: можно ли развернуть процесс вспять

Самым обнадеживающим открытием стало то, что процесс работает и в обратную сторону. Пересадка экзосом от молодых животных пожилым заметно улучшала их метаболические показатели. Это значит, что "сигналы молодости" способны нейтрализовать возрастные поломки.

"Мы видим перспективу управления старением через микробиом. Но пока такие технологии не стали массовыми, важно следить за базальными показателями, ведь даже небольшие скачки уровня сахара в крови могут свести на нет усилия по омоложению организма", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Миф о старении Научный факт
Старение — это только генетика Сигналы старения передаются через частицы микробиома
Кишечник влияет только на вес Состояние кишечника определяет сон и работу мозга
Изменения со временем необратимы Молодые экзосомы способны "ремонтировать" метаболизм

Ответы на популярные вопросы о кишечных экзосомах

Как экзосомы попадают в другие органы?

Они секретируются клетками кишечника прямо в кровоток. За счет своего микроскопического размера экзосомы легко преодолевают биологические барьеры и доставляют свой груз в печень, сердце и даже мозг.

Можно ли замедлить это "заразное" старение самостоятельно?

Ученые рекомендуют поддерживать целостность кишечного барьера через правильное питание. Снижение уровня воспаления в кишечнике автоматически уменьшает количество "плохих" экзосом в крови.

К каким болезням приводят сигналы из старого кишечника?

В первую очередь это диабет второго типа за счет развития инсулинорезистентности, атеросклероз и системные нарушения сна из-за влияния на нейромедиаторы.

Будут ли из экзосом делать "таблетки молодости"?

Исследования пока находятся на стадии лабораторных тестов, но ученые уже идентифицировали молекулы-мишени. В будущем возможна разработка препаратов, очищающих кровоток от "возрастных" везикул.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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